Loạt ôtô biển đẹp được định giá tiền tỷ đầu 2023, riêng Honda CR-V "nhái"

Honda City mang biển số 37K-123.45

Chủ nhân chiếc Honda City biển đẹp này là ông Đ.B.V. (trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ông V. cho hay, chiếc xe là do vợ chồng con gái mua tặng, giá lăn bánh là 610 triệu đồng. Nhờ biển số 37K-123.45, chiếc xe đã được nhiều người ngỏ ý mua lại, có người trả 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù giá cao gấp đôi giá gốc nhưng ông V. không bán. Trong qua niệm của giới chơi biển số tại Việt Nam, "12345" là biển "sảnh tiến", mang ý nghĩa thăng tiến, luôn gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Dó đó, biển số này luôn được nhiều người mong ước sở hữu. Ford Ranger Wildtrak mang biển 37C-456.78

Chủ nhân của chiếc xe này đã nhờ nhân viên bán hàng tại đại lý đi bấm biển hộ và may mắn trúng ngay biển 456.78. Theo quan niệm của giới chơi biển số tại Việt Nam, đây là biển "sảnh rồng" và cũng rất được yêu thích. Chiếc Ford Ranger Wildtrak biển VIP này được định giá từ 1,8 tỷ đồng đến 2,1 tỷ đồng. Hiện tại, mẫu xe bán tải Ford Ranger Wildtrak thế hệ mới đang được bán chính hãng với giá niêm yết 965 triệu đồng, tính cả chi phí lăn bánh ở Nghệ An, chủ xe phải bỏ ra số tiền tổng cộng 1,03 tỷ đồng. Ford Everest mang biển 18A-333.33

Chủ xe “mát tay” tại Nam Định đã bấm trúng biển số 18A-333.33 cho chiếc Ford Everest của mình. Chủ xe sau đó đã muốn bán chiếc Ford Everest 2023 biển ngũ quý 3 của mình với giá 2,7 tỷ đồng. Như vậy, so với giá lăn bánh trung bình của Ford Everest mới (khoảng 1,38 tỷ đồng), chiếc xe đeo biển số đẹp này đắt gấp đôi. Theo quan niệm của người Việt Nam, số 3 được xem là một trong những con số hàng đầu và mang tính thần bí. Đây là biểu tượng của phát tài lâu dài. Con số này tạo một nguồn năng lượng hài hòa, đem lại một cuộc sống trường thọ và kích lộc cho chủ nhân sở hữu. Hyundai Grand i10 mang biển 35A-333.33

Vào ngày 9/2/2023, anh V.M.Đ. (SN 1986, trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã chia sẻ hình ảnh chiếc ôtô Honda CR-V gắn biển 35A-333.33 lên mạng xã hội với nội dung: "Bác chủ bốc mát tay quá! Ngũ quý 3 cho anh em Ninh Bình 35A - 333.33". Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, ở thời điểm đó, biển số 35A - 333.33 vẫn chưa thuộc về cá nhân hay tổ chức nào. Nói cách khác, thông tin của anh Đ. đưa ra là sai sự thật. Do đó, anh Đ. đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bài viết, đính chính thông tin. Đến ngày 23/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận biển số 35A-333.33 đã được chủ xe Hyundai Grand i10 bấm trúng. Video: Bấm biển số xe máy ngũ quý 999.99, nam thanh niên được trả hơn 1 tỷ đồng vẫn không bán.

