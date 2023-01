Lộ diện Tank 700 của Trung Quốc “tuyên chiến” Toyota Land Cruiser

Tank là thương hiệu con của hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors, chuyên tập trung vào xe off-road. Đúng như tên gọi, chiếc SUV Tank 700 2023 mới này sẽ được định vị cao hơn 2 mẫu xe 300 và 500 trong dòng sản phẩm của thương hiệu Tank. Tank 700 của Trung Quốc nổi bật với thiết kế vuông vức, hầm hố và cơ bắp cùng số đo 3 vòng dài x rộng x cao lần lượt là 5.090 x 2.061 x 1.952 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với mẫu xe đối thủ Toyota Land Cruiser, Tank 700 có kích thước lớn hơn một chút. Xe gây ấn tượng mạnh với những đường nét thiết kế đi theo xu hướng thẳng hoá với phần nắp ca-pô dài, bộ cản dưới trước/sau cỡ lớn, cụm đèn chiếu sáng to bản, khoảng sáng gầm xe cao chuẩn địa hình hay rất nhiều chi tiết được ốp crom nhằm gia tăng sự nổi bật cho xe. So với mẫu Tank 300 mang khuôn mặt vuông vức trước đây, Tank 700 có một dáng vẻ cầu kỳ hơn, và một logo “Tank” hoàn toàn mới, phù hợp hơn đối với nhu cầu thẩm mỹ của người tiêu dùng trẻ. Chiếc SUV cỡ lớn này sẽ có lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm hình thang với các nan mạ crôm nằm ngang. Bên cạnh đó là đèn pha hình tròn đặc trưng vẫn được giữ lại, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, gợi liên tưởng đến đôi mắt. Bên dưới còn có đèn sương mù trước nằm sâu trong hốc ở hai góc cản trước. Phía đuôi xe lắp đặt cửa hậu mở sang một bên thường được dùng trên các mẫu xe off-road. Đồng thời, trên cửa hậu cũng có treo một bánh xe dự phòng, một chi tiết giúp nhấn mạnh phong cách off-road, luôn sẵn sàng mọi tình huống. Ở bản cao cấp, chiếc SUV được trang bị bộ vành lớn, đa chấu có kích thước 20 inch trước và 22 inch sau. Hiện tại, những hình ảnh về nội thất của xe vẫn được hãng giữ kín. Nhiều khả năng bản cao cấp của xe sẽ có cửa sổ trời một mảnh. Cung cấp sức mạnh cho Tank 700 là động cơ xăng tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 350 mã lực. Động cơ dự kiến sẽ đi với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Chiếc SUV cỡ lớn này có thể sẽ sớm ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong năm nay thông qua triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 diễn ra vào tháng 4 tới. Ngoài Tank 700, thương hiệu ôtô Trung Quốc còn ấp ủ dự định sẽ trình làng một số mẫu SUV cỡ lớn khác là Tank 100, 400 và 800. Mức giá xe Tank 700 2023 vẫn là một ẩn số. Video: Xem chi tiết xe SUV Tank 700 của Trung Quốc.

