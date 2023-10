Lộ diện bán tải điện của BYD, thiết kế gợi nhớ đến Ford Ranger

Theo Carscoops, BYD đang âm thầm phát triển một mẫu xe bán tải hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của mẫu xe này sẽ giúp hoàn thiện dải sản phẩm của BYD, vốn đang khuyết một mẫu xe bán tải. Mới đây, thiết kế bên ngoài của mẫu ôtô này đã được hé lộ thông qua những hình ảnh trong đơn xin cấp bản quyền của xe BYD bán tải bị rò rỉ tại Trung Quốc. Theo đó, mẫu xe bán tải điện của BYD có kiểu dáng vuông vức và cấu hình cabin đôi. Phần mặt trước của xe được lấy cảm hứng "rất nhiều" từ hai mẫu xe nhà Ford là F-150 Lightning và Ranger. Điều này được thể hiện rõ thông qua thiết kế đèn pha LED hình chữ C tương tự của Ranger và dải đèn LED dày trải dài khắp mặt trước giống trên F-150 Lightning. Mặt ca lăng của mẫu xe này có điểm nhấn là dòng chữ BYD to bản - một chi tiết cũng rất giống Ford Ranger Raptor. Mẫu xe bán tải điện của BYD được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày và những chuyến đi off-road. Trên bản vẽ thiết kế, mẫu xe mang thương hiệu Trung Quốc này sở hữu những chi tiết đậm chất thể thao như giá nóc hay thanh vai bò. Ngoài ra, mẫu bán tải này cũng có khoảng sáng gầm khá lớn thuận tiện cho việc vượt địa hình đèo dốc. Theo Carnewschina, xe bán tải BYD mới sẽ được cung cấp ở cả phiên bản thuần điện và PHEV. Hiện chưa có nhiều thông tin về trang bị động cơ, nhưng một số tín đồ cho rằng phiên bản plug-in hybrid sẽ được trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít với hai mô tơ điện tạo ra tổng công suất 489 mã lực, mạnh hơn đáng kể so với Ford Ranger Raptor (405 mã lực). Video: Xem trước mẫu xe bán tải BYD chạy điện hoàn toàn mới.

