Lightyear Zero - xe ôtô năng lượng mặt trời có giá 6,2 tỷ đồng?

Gần đây, Lightyear đã thông báo rằng Công ty đã bắt đầu cho sản xuất hàng loạt mẫu ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời có tên Zero (0) tại nhà máy ở Uusikaupunki, Phần Lan. Lightyear Zero 2024 mới không phải là mẫu ôtô điện chạy bằng quang năng duy nhất trên thế giới, nhưng nó là chiếc đầu tiên được đưa vào sản xuất. Nhìn thoáng qua, Lightyear Zero chạy năng lượng mặt trời có thể trông giống bất kỳ chiếc xe điện cao cấp nào khác trên thị trường. Điểm đặc biệt của nó nằm rải rác trên khắp xe. Cụ thể, Lightyear tuyên bố thân xe của Zero mang theo số pin mặt trời có diện tích khoảng năm mét vuông, giúp gia tăng phạm vi hoạt động của mẫu xe điện này thêm 12 km mỗi giờ trong điều kiện đủ ánh sáng mặt trời. Điều này cho phép Zero có thể vận hành bình thường trong nhiều tháng liền mà không cần phải cắm sạc. Lightyear Zero chạy điện được trang bị bộ pin 61,2 kWh. Xe sở hữu bốn động cơ điện tương ứng với từng bánh xe, sản sinh công suất tổng hợp 101 kW cùng mô-men xoắn 1.200 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, Lightyear Zero có thể vận hành tối đa 725 km trong chu trình thử nghiệm WLTP ở châu Âu. Mẫu xe này được thiết kế để tối ưu tính hiệu quả trong sử dụng, thay vì chú trọng vào các yếu tố như tốc độ và khả năng tăng tốc. Khi được giao đến khách hàng, Lightyear Zero sẽ sở hữu trọng lượng 1.575 kg, nặng hơn khoảng 260 kg so với thiết kế ban đầu. Nhà sản xuất ôtô Hà Lan cho biết, Lightyear Zero sẽ chỉ được sản xuất với số lượng 964 chiếc. Như vậy, trung bình mỗi tuần sẽ chỉ có 1 chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời được sản xuất. Theo kế hoạch, sản lượng sẽ được tăng dần vào quý đầu tiên của năm 2023. Lex Hoefsloot, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Lightyear, cho biết: “Việc bắt đầu sản xuất Lightyear 0, chiếc ôtô năng lượng mặt trời đầu tiên, mang lại cho chúng tôi một bước tiến lớn tới sứ mệnh di chuyển sạch cho mọi người ở mọi nơi. Chúng tôi có thể là những người đầu tiên đạt được điều này, nhưng tôi hy vọng chúng tôi không phải là người cuối cùng.” Không có gì ngạc nhiên khi một chiếc xe điện độc đáo như Zero có mức giá không hề rẻ. Chiếc sedan của Lightyear có giá khởi điểm khoảng 262.000 USD (khoảng 6,2 tỷ đồng). Ngoài ra, Lightyear cũng đã có kế hoạch giới thiệu một chiếc ô tô điện năng lượng mặt trời có mức giá dễ tiếp cận hơn có tên là Two vào giữa thập kỷ này. Video: Lightyear Zero - chiếc xe ôtô chạy năng lượng mặt trời.

