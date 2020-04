Lexus ES 250 mới dùng 3 tháng “bay” 300 triệu ở Sài Gòn

Đây là thế hệ mới nhất của dòng xe sang Lexus ES, với thiết kế rất ấn tượng. Chiếc xe được một khách hàng ở TP HCM “đập hộp” cách đây khoảng 3 tháng, chạy được 1.300 km nhưng đã phải rao bán lại với giá bằng khi mua mới chính hãng tại Việt Nam, khoảng hơn 2,5 tỷ đồng. Hiện tại giá xe Lexus ES 250 2020 được niêm yết ở mức 2,54 tỷ đồng, tuy vậy nếu muốn xe lăn bánh ở TP HCM thì chủ nhân sẽ phải bỏ ra thêm khoảng 300 triệu nữa để đóng phí trước bạ cũng như hoàn thành các chi phí khác. Do đó, có thể nói chủ xe đã phải lỗ mất chi phí này chỉ sau 3 tháng sử dụng xe. Chủ mới nếu muốn mua lại chiếc xe này sẽ bỏ ra thêm 2% phí trước bạ, tương đương khoảng 50 triệu đồng để sang tên. Mẫu sedan hạng sang Lexus ES 250 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình con suốt lớn, kết hợp nắp ca-pô được hạ thấp. Chi tiết mạ satin là điểm nhấn được lặp lại ở cả hai góc cản trước. Đuôi xe được thiết kế với đèn hậu LED bao quanh góc đuôi xe, cụm bóng đèn hình chữ L ba chiều. Kích thước dài x rộng x cao của Lexus ES 250 ở thế hệ mới nhất đều được thay đổi để phù hợp với nền tảng kiến trúc toàn cầu GA-K. Cụ thể, xe dài hơn thế hệ trước 65 mm, thấp hơn 5 mm và rộng hơn 45 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Tổng thể ngoại hình mới mang hơi hướng coupe. Thuộc thế hệ mới nhất, ES 250 2020 được phát triển dựa trên khung gầm toàn cầu GA-K của thương hiệu xe sang Nhật Bản. Thiết kế tổng thể nội/ ngoại thất không có gì thay đổi so với phiên bản 2019. Bên cạnh đó, đèn xi-nhan dạng LED có thiết kế mới, màn hình giải trí trung tâm được bổ sung kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Khoang nội thất của Lexus ES 250 bản nâng cấp 2020 không thật sự nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhưng là mẫu xe được thiết kế nhằm đem lại sự thoải mái hàng đầu cho người sử dụng, ES 250 mới luôn ưu tiên sử dụng những chất liệu thân thiện với con người như da cao cấp và gỗ tự nhiên để bọc ghế ngồi, vô-lăng, táp lô,… Bên cạnh đó cũng có không ít những tính năng công nghệ hiện đại được trang bị trong khoang nội thất giúp tăng sự tiện nghi. Lexus đã loại bỏ hệ thống điều khiển bằng phím bấm để thay thế hoàn toàn bằng bàn phím cảm ứng, đi kèm với đó vẫn là đầu đọc DVD, màn hình cảm ứng 12,3 inch có hỗ trợ USB/AUX/Bluetooth và hệ thống dẫn đường bản đồ Việt Nam. Các trang bị tiện nghi khác cho người dùng được đánh giá là khá đầy đủ, bao gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp tính năng sưởi ấm, màn hình hiển thị kính lái HUD, sạc không dây, hệ thống âm thanh 10 loa,… Bên cạnh đó, các trang bị an toàn của Lexus ES 250 2020 cũng được nâng cấp, thêm cảnh bảo tiền va chạm, ga tự động thích ứng tự điều chỉnh khoảng cách và duy trì tốc độ an toàn với xe phía trước, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối phanh điện tử EBD và 10 túi khí. Lexus ES 250 trang bị động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng 2.5L, công nghệ phun xăng trực tiếp 4 kỳ, kết hợp hộp số tự động 8 cấp sản sinh công suất cực đại 204 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 243 Nm tại 4.000 – 5.000 vòng/phút. Hệ thống treo trước Macpherson được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ ổn định và cảm giác lái, đặc biệt giúp cải thiện sự ổn định trên cung đường thẳng. Lexus ES 250 2020 mới chính hãng hiện có giá bán 2,54 tỷ đồng, tăng 41 triệu đồng so với phiên bản cũ. Giá bán của mẫu xe Nhật Bản nằm giữa so với dải sản phẩm Mercedes-Benz E-Class (giá 2,13 – 2,833 tỷ đồng tùy phiên bản), BMW 5-Series (giá 2,389 – 3,069 tỉ đồng tùy phiên bản). Video: Giới thiệu Lexus ES 250 2020 nâng cấp mới.

