Lamborghini Squadra Corse "nhá hàng" siêu xe đua 2021 mới

Sau chiếc xe chế tạo độc nhất cho khách hàng – SC18 Alston, điều này có thể thay đổi khi bộ phận này liên tục đưa ra những video cũng như hình ảnh và thông tin của một chiếc siêu xe đua Lamborghini mới sử dụng động cơ V12. Vì đây là một chiếc xe được chế tạo riêng cho đường đua nên Squadra Corse của Lamborghini và bộ phận thiết kế Centro Stile đã phải làm việc cùng nhau để khiến nó trở nên khác biệt so với nền tảng Aventador hiện hữu. Xe sẽ sở hữu thiết kế của những chiếc xe đua với hốc gió lớn trên nóc xe, cánh gió sau cố định, nắp capo với hốc gió kép,… Nhằm đảm bảo an toàn, Squadra Corse thiết kế chiếc xe với khung va đập trước và sau được làm bằng nhôm trong khi buồng lái dạng monocoque được làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Mâm xe sẽ được sử dụng loại mâm siêu nhẹ, giống với các bản xe đua khác và dùng ốc khóa tâm. Theo như một video công bố trước đây, chiếc hypercar dành cho đường đua mà Lamborghini Squadra Corse đang phát triển sẽ sử dụng động cơ V12 mạnh mẽ nhất từng được hãng xe này phát triển. Khối động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít này sẽ sản sinh công suất cực đại lên đến 830 mã lực. Sức mạnh đến từ khối động cơ sẽ được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tuần tự do Xtrac cung cấp, đi cùng với đó là bộ vi-sai khóa tự động cơ khí. Chủ nhân của chiếc xe cũng có thể điều chỉnh bộ vi-sai này tùy thuộc vào đường đua và điều kiện vận hành. Lamborghini Squadra Corse sẽ sản xuất giới hạn mẫu xe này. Tuy nhiên, những thông tin về số lượng, giá bán và thời gian bán ra của chiếc xe này hiện vẫn chưa được công bố. Squadra Corse dự kiến ra mắt chiếc hypercar dành cho đường đua này vào mùa hè năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên Squadra Corse ra mắt xe đua Lamborghini động cơ V12. Trước đây, bộ phận này cũng đã ra mắt Murcielago R-GT, tuy nhiên mẫu xe này lại không quá thành công ở phân khúc GT1. SC18 Alston cũng là chiếc siêu xe được Squadra Corse ra mắt. Nó sở hữu thiết kế hướng đến đường đua nhưng vẫn đủ khả năng để vận hành hợp pháp trên phố. Video: Lamborghini Squadra Corse "nhá hàng" siêu xe đua 2021 mới.

