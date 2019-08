Lamborghini ra mắt Aventador và Huracan phiên bản "kịch độc"

Tại triển lãm Monterey Car Week sắp tới, hãng siêu xe Lamborghini sẽ cho ra mắt chiếc Aventador SVJ 63 Roadster hoàn toàn mới, tiếp nối phiên bản coupe đã ra mắt vào năm ngoái. Là một sản phẩm kết hợp giữa đội ngũ Centro Stile và Ad Personam của Lamborghini, siêu xe Aventador SVJ 63 Roadster được trình làng với 8 thiết kế độc nhất, kết hợp các chi tiết sử dụng chất liệu sợi carbon bóng hoặc mờ trên viền kính chắn gió, nắp che khoang động cơ và phần mui có thể tháo lắp được. Tương tự phiên bản coupe trước đó, xe sẽ có họa tiết trang trí SVJ 63 và bộ mâm nguyên khối Leirion với phần hoàn thiện titan mờ. Nội thất của xe chỉ có một số thay đổi nhỏ như ốp sợi carbon, vân CarbonSkin và da Alcantara với các tông màu khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi xe sẽ được đánh số thứ tự riêng. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ V12 dung tích 6.5L, sản sinh công suất 770 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. SVJ 63 Roadster được trang bị hộp số 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, giúp xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. SVJ 63 Roadster chỉ sẽ được sản xuất giới hạn 63 chiếc trên toàn thế giới và đến tay khách hàng vào năm 2020. Tất cả 63 chiếc đều đã có chủ trước khi mẫu xe này được ra mắt Nếu như chưa có cơ hội sở hữu phiên bản giới hạn này, các khách hàng tiềm năng của hãng xe Italy có thể thử vận may với mẫu siêu xe Lamborghini Huracán EVO GT Celebration, vốn được thiết kế nhằm kỉ niệm chiến thắng của mẫu xe Huracán GT3 EVO trong 2 mùa giải 24 Hours of Daytona và 12 Hours of Sebring. Ngoại thất của Huracán EVO GT Celebration được lấy cảm hứng từ mẫu xe thắng giải của đội đua Grasser Racing. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu cách điệu kích thước 20 inch và logo số thứ tự 11 của nhà vô địch cuộc đua khắc nghiệt 24 giờ Daytona. Nếu muốn chiếc xe của mình trở nên đặc biệt hơn, khách hàng có thể đặt thêm họa tiết Lamborghini Squadra Corse trên mui và họa tiết trang trí vòng nguyệt quế, đánh dấu chiến thắng của mẫu xe này được đặt ở phần đuôi. Nội thất của xe cũng được trang bị nhiều chi tiết bằng sợi Alcantara và các đường chỉ tương phản, bên cạnh là huy hiệu Squadra Corse cùng với quốc kỳ Mỹ và Italy giống như trên mui xe. Về truyền động, Lamborghini Huracan Evo GT Celebration được trang bị động cơ V10 giống trên xe đua Huracan GT3 Evo, và chỉ dành cho thị trường Mỹ, các đợt giao hàng đầu tiên cũng sẽ bắt đầu vào năm 2020. Huracán EVO GT Celebration chỉ được bán cho thị trường Bắc Mỹ và giới hạn 36 chiếc. Bên cạnh việc ra mắt hai mẫu xe giới hạn mới, tại Tuần lễ xe hơi Monterey năm nay, Lamborghini cũng giới thiệu một lựa chọn sơn ngoại thất mới cho dòng sản phẩm Urus, đó là màu cam Arancio Borealis đặc trưng của Lamborghini. Video: Lamborghini Aventador SVJ 63 và Huracan Evo GT Celebration.

