Lamborghini Squadra Corse giới thiệu mẫu Huracán GT3 EVO2 mới

Khi so sánh với Lamborghini Huracán GT3 EVO 2023, vốn được ra mắt vào năm 2019 và dựa trên nền tảng mẫu xe thương mại Huracán EVO, phiên bản GT3 EVO2 đáp ứng đầy đủ những quy chế kỹ thuật FIA 2022, bên cạnh các giải pháp khí động học và kết cấu dẫn truyền khí nạp mới. Thiết kế cửa nạp đặc trưng hình lục giác trên mui xe và cánh gió sau được thừa hưởng từ Huracán STO, góp phần tăng độ ổn định của thân xe. Cửa nạp này được kết nối thông qua một ống dẫn, thay thế cho những hốc gió thân xe, nhằm tối ưu hóa luồng không khí di chuyển trực tiếp đến khoang động cơ, giúp gia tăng độ phản hồi theo nhu cầu của người lái. Việc ứng dụng kết cấu 10 bướm ga điều khiển điện tử trên siêu xe Huracán GT3 EVO2 làm tăng hiệu quả vận hành của động cơ V10, vốn được trang bị các xupap được chế tác từ titanium. Toàn bộ hệ thống đều do Lamborghini Squadra Corse thiết kế – một giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng trên mẫu xe đua Essenza SCV12. Toàn bộ thân vỏ bằng chất liệu sợi carbon là thành quả của đội ngũ phát triển Lamborghini Centro Stile. Những hốc gió, tấm ốp gầm và khuếch tán gió sau giúp cải thiện hiệu quả khí động học. Sàn xe sợi carbon được gia cường bởi chất liệu sợi Zylon, kết hợp cùng khuếch tán gió thiết kế mới mang đến một lực ép xuống mặt đường tốt hơn so với bản GT3 EVO hiện tại. Hệ thống cánh gió khí động học phía sau được cố định trên các cột chịu lực bằng hợp kim nhôm (Ergal 7075 T6), hỗ trợ việc điều chỉnh độ nghiêng chính xác hơn những phiên bản EVO đang được sử dụng. Kết cấu khung chống lật của GT3 EVO2 được bổ sung thêm 2 cột chịu lực phía sau, bên cạnh tấm ốp bảo vệ hông bằng chất liệu carbon-Kevlar dạng tổ ong. Cơ chế này đã được ứng dụng trên mẫu Essenza SCV12, cho thấy độ an toàn tổng thể đã được cải thiện hơn, đáp ứng đầy đủ những quy chế của FIA 2022. Kính cửa sổ Plexiglas được cố định trực tiếp vào ốp hông cửa, đáp ứng nhu cầu về sự ổn định và vững chắc. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với cơ cấu má phanh và bố được thiết kế bởi Squadra Corse, với mục đích tối ưu về độ bền cũng như khi vận hành trên đường đua. Bên cạnh đó, hãng còn bổ sung thêm nhiều thay đổi về hệ thống an toàn như Kiểm soát độ bám (TCS), Chống bó cứng phanh (ABS)… hỗ trợ việc điều khiển chiếc xe dễ dàng hơn, ngay cả trong tình trạng mặt đường thiếu độ bám. Xe được bàn giao cùng lốp tiêu chuẩn PZero (kích thước 325/680-18 ở cầu trước và 320/705-18 ở cầu sau) đến từ Pirelli. “Huracán GT3 EVO2 không chỉ là một bước phát triển của phiên bản xe đua hiện tại. Đây là một dự án nhằm củng cố sự chuyển giao công nghệ giữa bộ phận Motorsport và thương hiệu Lamborghini. Đồng thời, chiếc xe còn phải kế thừa những thành tích xuất sắc của thế hệ Huracán GT3 trước...” Giorgio Sanna, trưởng bộ phận Motorsport của Lamborghini phát biểu. Huracán GT3 EVO2 thế hệ mới sẽ được bàn giao đến các khách hàng từ đầu Quý 3/2022, và những chiếc Huracán GT3 EVO đời trước có thể được nâng cấp với các chi tiết kỹ thuật đạt tiêu chuẩn GT3 EVO2. Chiếc xe sẽ có màn ra mắt tại giải đua Daytona 24 Hours 2023. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracán GT3 EVO2 thế hệ mới.

