Lamborghini nhờ thanh niên 19 tuổi vẽ lên siêu xe Aventador S

Đương nhiên Skyler Grey sẽ không thể được quyền tự do thể hiện óc sáng tạo của mình trên lớp vỏ đắt giá của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S nếu chỉ đơn thuần là một trong những cậu nhóc thích cầm bình xịt sơn đi lòng vòng trong thành phố vẽ graffiti như chúng ta thường thấy. Dù mới 19 tuổi nhưng Skyler Grey đã được mệnh danh là "Hoàng tử mới của Nghệ thuật đường phố". Các tác phẩm mang phong cách Pop Art của cậu được sánh ngang với những bậc cha anh như Andy Warhol, Keith Haring hay Jean-Michel Basquiat. Vào năm 2017 tên của Skylar cũng từng xuất hiện trong danh sách "30 under 30" - những người thành công nhất dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes. Được giao tới Skylar với vai trò là như một trang giấy trắng, chiếc Aventador S nên tảng có màu cam đặc trưng do xưởng sơn mới của Lamborghini tại nhà máy Sant'Agata Bolognese hoàn thiện. Quá trình tạo ra tác phẩm đã kéo dài gần một năm nay. Skylar đã tạo ra những hình hoạ trên thân xe với sự hợp tác của một nhóm kỹ thuật viên và chuyên gia về sơn, hậu cần, lắp ráp và kiểm tra chất lượng. Dù có tính phức tạp cao, nhưng chàng thanh niên 19 tuổi cùng những cộng sự đã tạo ra cái được Lamborghini gọi là "tác phẩm nghệ thuật trên 4 bánh đầu tiên được phép lăn bánh ngoài đường công cộng. Skyler Grey đã sử dụng các kỹ thuật và dụng cụ chính của nghệ thuật đường phố như airbrush, súng phun, con lăn, giấy nến... để cá nhân hóa thân xe theo phong cách Pop của mình bằng tông màu cam và vàng. Chiếc Lamborghini Aventador S nguyên bản đã được sơn màu cam Arancio Atlas để thể hiện tính đặc trưng của thương hiệu Lamborghini. Các bộ phận bên ngoài được làm nổi bật với những nét vẽ đậm, không đều sử dụng sắc vàng/cam đậm/trắng, xen kẽ với những vệt màu và chấm sơn trên bề mặt bằng kỹ thuật vẽ nhỏ giọt. Phần thân xe sau khi chuyển hoá thành 3 sắc màu xen kẽ khác nhau sau đó đã được Skylar làm sống động bởi những hình ảnh bò tót cách điệu chạy thoát ra từ các hốc gió hai bên thân xe, cũng như hình ảnh lon súp Campbell's mang tính biểu tượng gợi nhớ về tác phẩm “32 Campbell’s Soup Cans” của đàn anh Warhol. Dù không trực tiếp thực hiện nội thất của chiếc xe, nhưng Skylar đóng vai trò là nhà thiết kế những hình ảnh trang trí như chú bò tót hoạt hình, chấm sơn... bên trong cabin. Sau đó, nội thất bọc da đen Nero Ade của chiếc xe đã được các nghệ nhân tại Lamborghini thêu những hình ảnh theo ý tưởng của cậu lên. Hình ảnh này được đặt ở giữa hai ghế ngồi. Có tên gọi chính thức là Aventador S by Skyler Grey, chiếc siêu xe Lamborghini đặc biệt này hiện đang được trưng bày tại lễ hội xe quý tộc Pebble Beach thuộc tuần lễ Monterey. Chỉ được tạo ra với số lượng 1 chiếc duy nhất, hiện tại nó đã về tay một nhà sưu tập hội hoạ. Đặc biệt, Aventador S by Skyler Grey là chiếc Lamborghini đầu tiên được chứng nhận bởi Blockchain - công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Chiếc xe là một phần trong dự án "Lamborghini Sicura, được hãng siêu xe Ý hợp tác cùng công ty công nghệ Salesforce. Trong đó công nghệ Blockchain được ứng dụng nhằm bảo vệ Aventador S by Skyler Grey như một tác phẩm nghệ thuật. Nó liên quan đến một quá trình chứng nhận tính xác thực, sử dụng công nghệ Salesforce Blockchain để đảm bảo an ninh dữ liệu và không bị lỗi. Hệ thống bảo vệ này nhằm ngăn chặn việc có ai muốn sao chép lại tác phẩm; đồng thời theo dõi và xác nhận tất cả các thông tin liên quan đến chiếc xe. Video: Lamborghini nhờ thanh niên 19 tuổi vẽ lên siêu xe Aventador S.

