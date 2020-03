Khám phá Lamborghini LM002 “Granada-Dakar Rally” độc nhất vô nhị

Không dừng lại ở việc bán thương mại, Lamborghini từng có ý định mang chiếc xe này đến với các cuộc đua đường trường, đặc biệt là Paris-Dakar vào năm 1988 với ba chiếc siêu SUV Lamborghini LM002. Ở bản thương mại, LM002 được trang bị động cơ V12 dung tích 5,2 lít của Lamborghini Countach, sản sinh công suất 450 mã lực. Với việc cân nặng lên đến hơn 3 tấn, chiếc “Rambo Lambo” cần 7,7 giây để đạt 100 km/h và tốc độ tối đa đạt 180 km/h. Xe được trang bị bình xăng dung tích 169 lít và tiêu thụ 30 lít xăng cho 100 km. LM002 sử dụng đến 15 lít nhớt và 15 lít dung dịch làm mát. Vào những năm mà chiếc xe được bán ra, nó là một trong những chiếc xe sang trọng nhất với nội thất bọc da, ốp gỗ, được trang bị điều hòa và hệ thống âm thanh, thông tin giải trí cao cấp. Để biến ba chiếc Lamborghini LM002 hàng độc sang trọng phù hợp hơn với những cuộc đua khắc nghiệt trên sa mạc, Lamborghini đã thuê một đội kỹ sư riêng biệt để làm nhẹ mẫu xe, cùng với đó là tăng cường sức mạnh với 600 mã lực cũng như gia cố hệ thống treo, thùng xăng. Đáng tiếc thay, khi cả ba chiếc xe đang được chuẩn bị đến những công đoạn cuối cùng cho cuộc đua năm đó, Lamborghini lại lâm vào tình cảnh thiếu hụt ngân sách và phải tạm dừng. Tuy nhiên, một chiếc trong số đó đã có cơ hội tham gia giải đua “Rally of the Pharaohs” tại Ai Cập. Chiếc xe sau đó xuất hiện tại nhiều sự kiện rally khác trên khắp Châu Âu trước khi được bán về một bộ sưu tập cá nhân và không bao giờ xuất hiện trên phố một lần nào nữa. Chiếc thứ hai với màu sơn đỏ, được nâng cấp đầy ấn tượng với khả năng đạt tốc độ 180 km/h trên đường cát và 200 km/h trên đường nhựa thông thường. Khối động cơ được nâng cấp với công suất cực đại 475 mã lực. Chiếc xe nặng 3.200 kg khi được trang bị đầy đủ để lên đường, bao gồm cả việc đổ đầy bình xăng dung tích lên đến 600 lít. Xe khi tham gia các sự kiện được sở hữu bởi Burnier, chủ quản đội đua World LM Racing Team. Maregrande là kỹ sư được chỉ định bởi Lamborghini để giám sát chiếc xe trong khi Sandra Murina là cố vẫn kỹ thuật cho đội. Chiếc thứ 3, chiếc cuối cùng được độ bởi chính hãng siêu xe Lamborghini mang màu sơn cam và không được gắn số. Chiếc xe này ít tham gia vào các chặng đua hơn hai chiếc còn lại. Xe được bán đến Bỉ vào thập niên 90 trước khi về với một nhà sưu tập tại Nhật Bản. Đến thời điểm này, chiếc xe vẫn thường xuyên được sử dụng trên đường phố Nhật Bản. Chiếc xe cuối cùng cũng mang LM002 đến với Dakar Rally vào năm 1996 và mang số hiệu thi đấu 246. Ở giai đoạn đầu, nó hoàn thành các vòng đua vô cùng trơn tru, đặc biệt là ở đoạn đường ngập nước tại Tây Ban Nha và sa mạc Sahara. Tuy nhiên, cân nặng chưa bao giờ là điểm mạnh của xe và đó cũng là một điểm yếu chết chóc của chiếc xe đua này. Với việc phải nhảy, chạy tốc độ cao trên các cung đường xấu và chịu đựng sức nặng của xe, những bộ lốp Pirelli Scorpion dường như bị quá tải và dẫn đến việc 24 bộ giảm xóc đã được sử dụng để thay thế ở những vòng đua sau đó. Đội đua sau đó đã phải dừng chân do thiếu hụt phụ tùng thay thế. Video: Xem Lamborghini LM002 chinh phục địa hình.

