Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition "suýt" về Việt Nam

Mới đây, 1 người chuyên nhập khẩu siêu xe về Việt Nam đã chia sẻ về việc dòng siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition đã xém chút nữa lăn bánh tại dải đất hình chữ S, đã khiến giới mê xe hoàn toàn bất ngờ, và nhanh chóng tìm hiểu thông tin. Cách đây 6 năm, hãng siêu xe Ý đã kỷ niệm 10 năm mẫu xe đua Super Trofeo của Lamborghini Squadra Corse bằng cách cho ra mắt 10 chiếc Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition trên toàn thế giới. Đây là phiên bản sản xuất của mẫu xe đua danh tiếng trên và chỉ có đúng 10 khách hàng may mắn sẽ được sở hữu. "Phiên bản Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition là sự tôn vinh truyền thống của chúng tôi, một biểu hiện mới về sức mạnh tổng hợp giữa phân nhánh xe thể thao Lamborghini Squadra Corse và bộ phận R&D đã kết hợp để chế tạo ra mẫu xe này. Hai đơn vị này cũng là bộ não để giúp Lamborghini tạo ra những chiếc xe đua trong tương lai". Maurizio Reggiani, Giám đốc kỹ thuật của Automobili Lamborghini chia sẻ. Được biết, người này rất hay nhập các siêu xe giúp cho Phan Công Khanh, 1 trong số đó có siêu phẩm đua McLaren Senna GTR Đáng tiếc là dự án chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition này chưa từng lộ diện vì Khanh Super bị bắt, hiện tại, xe đã về đến 1 showroom khác ở nước ngoài, như số phận của siêu xe đua McLaren Senna GTR từng xuất hiện ở Việt Nam. Phiên bản đặc biệt Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition sẽ có 10 xe, với cấu hình không giống nhau, xe đầu tiên lộ diện có bộ áo màu xám mờ đặc biệt cùng dải màu xanh lá cây ở cánh lướt gió phía trước, bên hông và đuôi xe. Bộ áo này tương tự như mẫu xe Super Trofeo Evo và đồng thời cũng thể hiện khí động học cực đoan của mẫu xe đua này.Siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo phiên bản giới hạn 10 chiếc sẽ nhận được một tấm huy hiệu đánh dấu "1 of 10". Còn chiếc xe được tiết lộ từng sắp xuất hiện tại Việt Nam cũng có màu xám mờ nhưng sọc là màu vàng nổi bật. Dù cấu hình khác nhau nhưng 10 chiếc xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition đều sẽ đi kèm với giấy chứng nhận xuất xứ có chữ ký của Stefano Domenicali (Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Automobili Lamborghini), Maurizio Reggiani (Giám đốc kỹ thuật của Automobili Lamborghini) và Giorgio Sanna (Trưởng bộ phận Lamborghini Motorsport). Cuối cùng, các chủ nhân của siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition sẽ nhận được bộ đồ đua do OMP thiết kế riêng theo từng form người. Không có nhiều nâng cấp về hiệu suất cho chiếc Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition, nhưng ECU hoàn toàn mới của siêu xe này cũng giúp khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 630 mã lực, tăng thêm 10 mã lực so với mẫu xe đua Huracan Super Trofeo Evo.. Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo phiên bản giới hạn 10 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới cũng sẽ đi kèm với các cấu hình tương tự như siêu xe đua Super Trofeo Evo bao gồm hộp số sáu tốc độ tuần tự X-Trac, hệ thống Bosch Motorsport ABS, kiểm soát lực kéo Motec, lốp Pirelli P Zero DHD2 và bảng điều khiển bọc da Alcantara. Video: Siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition.

Mới đây, 1 người chuyên nhập khẩu siêu xe về Việt Nam đã chia sẻ về việc dòng siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition đã xém chút nữa lăn bánh tại dải đất hình chữ S, đã khiến giới mê xe hoàn toàn bất ngờ, và nhanh chóng tìm hiểu thông tin. Cách đây 6 năm, hãng siêu xe Ý đã kỷ niệm 10 năm mẫu xe đua Super Trofeo của Lamborghini Squadra Corse bằng cách cho ra mắt 10 chiếc Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition trên toàn thế giới. Đây là phiên bản sản xuất của mẫu xe đua danh tiếng trên và chỉ có đúng 10 khách hàng may mắn sẽ được sở hữu. "Phiên bản Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition là sự tôn vinh truyền thống của chúng tôi, một biểu hiện mới về sức mạnh tổng hợp giữa phân nhánh xe thể thao Lamborghini Squadra Corse và bộ phận R&D đã kết hợp để chế tạo ra mẫu xe này. Hai đơn vị này cũng là bộ não để giúp Lamborghini tạo ra những chiếc xe đua trong tương lai". Maurizio Reggiani, Giám đốc kỹ thuật của Automobili Lamborghini chia sẻ. Được biết, người này rất hay nhập các siêu xe giúp cho Phan Công Khanh, 1 trong số đó có siêu phẩm đua McLaren Senna GTR Đáng tiếc là dự án chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition này chưa từng lộ diện vì Khanh Super bị bắt, hiện tại, xe đã về đến 1 showroom khác ở nước ngoài, như số phận của siêu xe đua McLaren Senna GTR từng xuất hiện ở Việt Nam. Phiên bản đặc biệt Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition sẽ có 10 xe, với cấu hình không giống nhau, xe đầu tiên lộ diện có bộ áo màu xám mờ đặc biệt cùng dải màu xanh lá cây ở cánh lướt gió phía trước, bên hông và đuôi xe. Bộ áo này tương tự như mẫu xe Super Trofeo Evo và đồng thời cũng thể hiện khí động học cực đoan của mẫu xe đua này.Siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo phiên bản giới hạn 10 chiếc sẽ nhận được một tấm huy hiệu đánh dấu "1 of 10". Còn chiếc xe được tiết lộ từng sắp xuất hiện tại Việt Nam cũng có màu xám mờ nhưng sọc là màu vàng nổi bật. Dù cấu hình khác nhau nhưng 10 chiếc xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition đều sẽ đi kèm với giấy chứng nhận xuất xứ có chữ ký của Stefano Domenicali (Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Automobili Lamborghini), Maurizio Reggiani (Giám đốc kỹ thuật của Automobili Lamborghini) và Giorgio Sanna (Trưởng bộ phận Lamborghini Motorsport). Cuối cùng, các chủ nhân của siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition sẽ nhận được bộ đồ đua do OMP thiết kế riêng theo từng form người. Không có nhiều nâng cấp về hiệu suất cho chiếc Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition, nhưng ECU hoàn toàn mới của siêu xe này cũng giúp khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 630 mã lực, tăng thêm 10 mã lực so với mẫu xe đua Huracan Super Trofeo Evo.. Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo phiên bản giới hạn 10 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới cũng sẽ đi kèm với các cấu hình tương tự như siêu xe đua Super Trofeo Evo bao gồm hộp số sáu tốc độ tuần tự X-Trac, hệ thống Bosch Motorsport ABS, kiểm soát lực kéo Motec, lốp Pirelli P Zero DHD2 và bảng điều khiển bọc da Alcantara. Video: Siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition.