Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 tỷ cho đại gia Hồng Kông

Gần đây, hãng siêu xe Lamborghini đã cho ra mắt chiếc xe Aventador LP780-4 Ultimae như 1 kết thúc đẹp của dòng siêu xe Lamborghini Aventador sau 1 thập kỷ có mặt trên thị trường. Được biết, sẽ có tổng cộng 600 chiếc xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae mới được sản xuất với số lượng bản Coupe là 350 chiếc và bản mui trần là Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster có số lượng ít hơn 100 xe. Hiện tại, những chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae đã được mang đi các thị trường trọng điểm của hãng xe Ý để ra mắt giới siêu giàu. Trong đó, 1 chiếc xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae vừa đến Hồng Kông để giới thiệu với các khách hàng VIP. Thông tin ban đầu cho biết, số lượng xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae giới hạn dành cho giới siêu giàu ở Hồng Kông cũng đã được đặt mua sạch sẽ nhưng không được tiết lộ cụ thể con số. Chỉ biết rằng, trên toàn thế giới chỉ có 350 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Coupe được xuất xưởng. Việc giao hàng siêu xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae đầu tiên đến Hồng Kông sẽ được diễn ra nhanh nhất vào năm sau. Dự kiến tháng sau, chiếc xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster sẽ về Hương Cảng để giới thiệu với các đại gia ở khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc.Giá xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae tại Hồng Kông bắt đầu từ 8,18 triệu HKD, tương đương 24 tỷ đồng, mức giá này đã bao gồm các loại thuế nhưng chưa có tùy chọn của khách hàng trang trí trên xe. Mỗi chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae sẽ mang số thứ tự 1di350 hoặc 1di250 trên phiên bản mui trần mà không được đánh số cụ thể, đây là đặc trưng của các siêu xe giới hạn nhà Aventador so với đàn anh là Murcielago. Chiếc siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae ra mắt ở Hồng Kông mới đây được sơn màu xám nhám Grigio Acheso phối với màu xám Grigio Teca và đi kèm còn có các điểm nhấn ngoại thất màu đỏ Rosso Mimir khá thời trang. Những chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae có ngoại hình ấn tượng với cản va trước hoàn toàn mới, nẹp sườn carbon thể thao và khuếch tán gió phong cách xe đua. Đáng tiếc là siêu bò giới hạn không được trang bị cánh gió đuôi cố định như các đàn anh trước mà sử dụng cánh gió điện như các bản Aventador tiêu chuẩn hay Aventador S. Không quá lời khi cho rằng siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae có nhiều nét tương đồng với phiên bản Lamborghini Aventador S của doanh nhân Hoàng Kim Khánh, điểm nhấn chỉ đến từ ống xả tròn đặt cao như Lamborghini Aventador SVJ. Nhìn cách đặt tên dễ nhận ra dụng ý của hãng xe Ý khi con số LP780-4 thể hiện do công suất tối đa của xe là 780CV cùng với 4 là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và có thêm trang bị đánh lái bánh sau. Khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít của Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae có công suất 769 mã lực, cao hơn 10 mã lực so với Aventador SVJ. Bộ mâm đa chấu kép của Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae, ngoài ra xe có hệ thống đánh lái bánh sau Sức mạnh cụ thể của Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae đến từ khối động cơ V12, dung tích 6.5 lit, bơm ra công suất tối đa là 769 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm những thông số này giúp LP780-4 Ultimae là chiếc siêu xe Lamborghini Aventador mạnh nhất hiện nay. Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae chỉ mất thời gian 2,8 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h tương tự như Lamborghini Aventador SVJ nhưng tốc độ tối đa của xe đã được nâng thêm 5 km/h, lên con số 355 km/h. Cuối cùng là hệ thống Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA) tiên tiến mới. Video: Chi tiết Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae cuối cùng.

