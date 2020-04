Klassen Range Rover Autobiography - xe chống đạn gần 17,6 tỷ đồng

Chúng ta thường biết đến thương hiệu Klassen Luxury trong vai trò một công ty chuyên chuyển đổi những chiếc Mercedes-Benz và Maybach từ sang trọng trở thành… siêu sang trọng. Tuy nhiên, công ty độ xe gốc Đức này không chỉ biết nâng cấp mỗi xe của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Danh mục sản phẩm của họ còn có nhiều thương hiệu hạng sang khác như Lexus, Bentley, Rolls-Royce, và cả chiếc xe Rover Ranger Rover Autobiography được biến thành xe limousine đẳng cấp nguyên thủ quốc gia này nữa. Klassen đã kéo dài chiếc Range Rover để mở rộng thêm không gian nội thất. Tổng chiều dài bổ sung của chiếc Klassen Range Rover này là 1.016 mm, qua đó nâng tổng chiều dài lên 6.215 mm trong khi chiều dài trục cơ sở là 4.136 mm. Nhờ vậy, limousine Range Rover có thêm không gian cho 4 ghế ngồi, và chúng có thể được sắp xếp theo bố cục đối diện nhau. Nếu không muốn 4 ghế, khách hàng có thể lựa chọn chỉ bổ sung 2 ghế với nhiều chỗ duỗi chân hơn và màn hình kỹ thuật số phục vụ giải trí. Thế nhưng, điều tuyệt vời về Klassen Range Rover không chỉ có thân hình kéo dài của nó. Toàn bộ chiếc xe to lớn này còn được bọc giáp cấp độ VR8, đủ sức chống chịu đạn 7,62 mm từ khoảng cách 10 mét. Tuyệt hơn nữa, chiếc xe Range Rover chống đạn này cũng được trang bị một bộ lốp xe chống đạn do chính Klassen phát triển mà đảm bảo khả năng di chuyển 80 km/h, chạy xa được tới 80 km. Phía sau của Klassen Range Rover Autobiography cũng được làm mới lại, tuy nhiên nó cũng không khác nhiều so với những chiếc SUV hạng sang Range Rover Autobiography nguyên bản. Đương nhiên, tương tự như mọi chiếc xe độ Klassen khác, limousine chống đạn Klassen Range Rover Autobiography không hề rẻ. Một chiếc đầy đủ tùy chọn có thể tốn kém tới 750.000 euro (gần 17,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, tiền không phải là yếu tố đáng lo đối với một chiếc xe cấp độ quốc gia, đặc biệt là khi cân nhắc giá trị của người ngồi bên trong. Video: Chi tiết Klassen Range Rover Autobiography chống đạn.

