Kia Sportage Ace gần 500 triệu đồng, bản thu nhỏ của Sorentor

Kia Sportage Ace 2021 mới đã lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào tháng 4 năm nay, như một thế hệ mới của dòng xe Sportage dành cho thị trường Trung Quốc. Thậm chí, Kia Sportage Ace 2021 còn ra mắt sớm hơn cả Sportage thế hệ mới dành cho thị trường quốc tế. Sau gần 3 tháng, hãng Kia mới chính thức công bố giá bán của dòng crossover cỡ C này tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, giá xe Kia Sportage Ace 2021 ở thị trường tỷ dân có giá dao động từ 139.800 - 157.800 Nhân dân tệ (khoảng 497 - 561 triệu đồng). Như vậy, so với Kia Sportage 2022 ở thị trường Hàn Quốc vốn có giá dao động từ 24,42 - 40,51 triệu Won (khoảng 494 - 820 triệu đồng). Là đối thủ cạnh tranh của Honda CR-V cũng như Hyundai Tucson, Kia Sportage Ace 2021 sở hữu chiều dài 4.530 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. Nếu so về kích thước, xe lép vế trước các đối thủ cùng phân khúc. Bên ngoài, nó có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với Sportage thế hệ mới ở thị trường quốc tế. Ngoài ra, ngoại hình của mẫu crossover này còn thay đổi theo phiên bản. Cụ thể, mẫu xe SUV Kia Sportage Ace 2021 bản thường được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng với kích thước lớn, không viền và đi kèm những nan mạ crôm nằm dọc bên trong, gợi liên tưởng đến thác nước. Nằm giữa lưới tản nhiệt này là logo mới của hãng Kia. Trong khi đó, trên đỉnh lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm ôm lấy nắp ca-pô. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày bên trong. Thêm vào đó là 2 khe gió ở 2 góc cản trước, hốc gió trung tâm hình thang và tấm ốp gầm giả màu bạc. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu LED nằm dọc khá giống với Kia Sorento 2021 và Telluride. Riêng bản GT-Line của Kia Sportage Ace 2021 lại được trang bị lưới tản nhiệt dạng ma trận điểm với những nan mạ crôm nhỏ nằm ngang bên trong và khe gió ở hai bên cản trước cỡ lớn hơn bản thường. Ngoài ra, bản GT-Line còn có những điểm nhấn màu cam bên dưới hốc gió trung tâm, hai bên sườn xe và ở cản sau. Ở bản thường, mẫu crossover cỡ C này dùng vành có với thiết kế 10 chấu phối 2 màu. Trong khi đó, bản GT-Line lại được trang bị vành 5 chấu kép hình chữ "V". Bên trong Kia Sportage Ace 2021 là nội thất 5 chỗ ngồi với thiết kế bất đối xứng nhằm tạo dấu ấn độc đáo. Mặt táp-lô và cửa gió điều hòa của xe được thiết kế nằm ngang, mang đến cảm giác rộng rãi cho nội thất. Chưa hết, mẫu crossover cỡ C này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, phanh đỗ xe điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống định vị thời gian thực, chơi nhạc trực tuyến và ra lệnh bằng giọng nói. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Sportage Ace 2021 là 2 tùy chọn động cơ xăng. Đầu tiên là động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L với công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 193 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Đồng thời, động cơ tăng áp chỉ dành cho bản GT-Line của xe. Cuối cùng là công nghệ hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 Drive Wise, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm sớm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm khi mở cửa xe, kiểm soát điểm mù, hỗ trợ lái xe trên cao tốc và camera 360 độ dành cho Kia Sportage Ace 2021. Video: Giới thiệu Kia Sportage Ace 2022 hoàn toàn mới.

