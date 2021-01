Kia Sportage 2021 mới ra mắt thị trường "sát vách" Việt Nam

Trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2020 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, hãng Kia đã vén màn mẫu xe Sportage Ace như hình ảnh xem trước cho Sportage thế hệ mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đến nay, những hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Kia Sportage 2021 mới dành cho thị trường Trung Quốc đã được lan truyền trên mạng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chiếc Sportage 2021 tại Trung Quốc này chính là logo mới của thương hiệu Kia. Đây là logo mới được hãng Kia giới thiệu vào những ngày đầu năm 2021 với thiết kế đơn giản hơn và không còn nằm trong nền hình bầu dục màu đen nữa. Có vẻ như Sportage 2021 sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên trên thế giới lắp logo này. Ngoài logo mới, Kia Sportage 2021 dành cho thị trường Trung Quốc còn sở hữu thiết kế ngoại thất riêng, không giống phiên bản quốc tế. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" đặc trưng và đi kèm nan nằm dọc mạ crôm. Lưới tản nhiệt này nối liền với cụm đèn pha 4 bóng LED 2 bên. Ngay bên trên cụm đèn pha chính là dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài từ lưới tản nhiệ sang hai bên chắn bùn trước. Chưa hết, Kia Sportage 2021 còn có hốc gió trung tâm khá rộng bên dưới, đi kèm tấm ốp gầm màu bạc hầm hố. Thêm vào đó là hốc đèn sương mù trước hình ngũ giác khá lớn, được sơn màu đen bóng. Bên sườn, Kia Sportage 2021 tiếp tục được áp dụng những đường kẻ thẳng thớm như SUV truyền thống. Tương tự như vậy, mẫu SUV cỡ C này còn có nẹp bằng nhựa màu đen bao quanh thân xe. Đằng sau Kia Sportage 2021 dành riêng cho thị trường Trung Quốc xuất hiện đèn hậu được thiết kế học khá giống với Kia Sorento 2021 và Telluride. Ngay cả đèn đèn phản quang trên cản sau cũng được thiết kế dọc, nằm ở hai góc cản sau. Những điểm nhấn khác trong thiết kế của mẫu SUV cỡ C này bao gồm tem chữ nổi "Sportage" trên cửa cốp sau, 2 đầu ống xả hình bình hành, chi tiết nhựa màu đen bóng ở cản sau và bộ khuếch tán gió hầm hố. Tem chữ nổi "Sportage" nằm dưới khu vực lắp biển số trong khi logo Kia lại nằm ngay trên nẹp mạ crôm nối giữa 2 đèn hậu. Theo một số nguồn tin, Kia Sportage 2021 dành riêng cho thị trường Trung Quốc sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ mới. Do đó, xe sở hữu chiều dài 4.530 mm, rộng 1.850 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với phiên bản cũ, xe đã được tăng kích thước. Hiện chưa có hình ảnh nội thất bên trong Kia Sportage 2021. Thông tin về động cơ của mẫu xe này cũng vẫn được giữ kín. Trong khi đó, Kia Sportage 2021 bản quốc tế sẽ chính thức trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào tháng 6 năm nay. Ở phiên bản quốc tế, Kia Sportage 2021 sẽ dùng chung cơ sở gầm bệ với Hyundai Tucson thế hệ mới và có thiết kế khác với xe dành cho Trung Quốc. Video: Kia Sportage 2021 thế hệ mới có gì hot?

