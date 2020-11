Kia Sorento 2021 hơn 1 tỷ đồng đã sẵn sàng đến tay khách Việt

Trước đó vào đầu tháng 10, Kia Sorento 2021 mới từng xuất hiện tại đại lý, nhưng là phiên bản nhập khẩu nên có một vài khác biệt so với phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Đến nay, các khách hàng mới có dịp chiêm ngưỡng trực tiếp bản lắp ráp trong nước tại các địa lý chính hãng. Về ngoại hình, Kia Sorento thế hệ mới sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại, góc cạnh hơn trước, kích thước lớn hơn, nội thất rộng rãi và sang trọng hơn với tông màu sáng. Kia cho biết Sorento kéo dài trục cơ sở thêm 35 mm. Nhờ đó, Sorento 2021 có chiều dài tổng thể lên đến 4.810 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.815 mm, chiều rộng 1.900 mm. Kích thước lớn so với các sản phẩm cùng phân khúc. Phần đầu xe Sorento 2021 tại Việt Nam gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt tạo hình “mũi hổ” cỡ lớn nối liền cụm đèn pha full-LED mới. Bên dưới là cản trước với các khe hút gió lớn. Cụm đèn sương mù lạ mắt trong lưới tản nhiệt bên dưới, phần cửa sổ thứ 3 ở hai bên cách điệu. Thiết kế mặt bên mang đến cảm giác thể thao và mạnh mẽ với các đường gân dập nổi dọc thân xe. Điểm nổi bật đáng chú ý phía sau xe là hệ thống đèn hậu thiết kế theo phương thẳng đứng kết hợp ốp cản sau trang trí theo phương ngang và các đường gân thể thao nối liền hai bên hông xe. Gạt nước mưa phía sau được khéo léo ẩn trong cánh gió phía trên và chỉ xuất hiện khi hoạt động. Nội thất của Sorento 2021 được Kia gọi tên "Functional Emotions". Xe sở hữu nhiều màn hình hỗ trợ lái 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch. Viền màng hình kéo dài từ cụm đồng hồ sau vô lăng ra giữa xe, tạo cảm giác vuông vắn và liền khối. Trang bị cửa sổ trời cỡ lớn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử... Trong đó phiên bản máy dầu sẽ có cần số thiết kế dạng núm xoay mới. Kia Sorento 2021 sử dụng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập – 3 chế độ gió với cửa gió cho phép điều chỉnh từng vị trí ghế, hệ thống đèn trang trí nội thất (Moodlight) với 7 màu tiêu chuẩn có 64 tùy chọn. Đáng chú ý, Sorento 2021 có thêm các tính năng mới như: khởi động từ xa thông qua khóa điện tử thông minh, hệ thống sưởi và làm mát ghế thông minh trên có khả năng tự động bật làm mát ghế hoặc sưởi. Nội thất của Sorento 2021 đã lượt bỏ nhiều nút bấm truyền thống, chuyển sang sử dụng cần số dạng núm xoay trên phiên bản máy dầu. Các khe điều hòa cũng được thiết kế mới dạng vuông và di chuyển vị trí xuống dưới màn hình. Tại Việt Nam, Kia Sorento 2021 có 2 phiên bản là 7 chỗ tiêu chuẩn và 6 chỗ (bản Signature). Phiên bản trong bài loại 6 chỗ có hàng ghế thứ hai là 2 ghế độc lập. Kia Sorento thế hệ mới được trang bị nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái trong gói an toàn tiên tiến ADAS (Advanded Driver Assistant System) với các tính năng cảnh báo và hỗ trợ thông minh cho người lái như: hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng tự động duy trì khoảng cách, camera 360 độ... Động cơ của Kia Sorento 2021 là tùy chọn Smartstream diesel 2.2L công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp ly hợp kép và máy xăng Smartstream 2.5L, đi kèm số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh AWD có trên các bản phiên cao cấp và có 4 chế độ lái, 3 chế độ địa hình. Tại Việt Nam, giá xe Kia Sorento 2021 trải dài từ 1,079 tỷ đồng đến 1,349 tỷ đồng tương đương với các phiên bản bao gồm: 5 bản máy Dầu (2.2L) và 4 phiên bản bản máy Xăng (2.5L), đi kèm với các lựa chọn phiên bản gồm: Signature AWD, Premium, Luxury và Deluxe. Video: Chi tiết Kia Sorento 2021 thế hệ mới.

