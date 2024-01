Kia Sorento 2014 chỉ 430 triệu, rẻ hơn Hyundai SantaFe tại sao khó bán?

Cùng với Hyundai SantaFe, Kia Sorento tại Việt Nam là mẫu xe gầm cao 7 chỗ thứ 2 đến từ Hàn Quốc tham gia vào thị trường từ khá sớm. Trong khi Hyundai SantaFe liên tục có những thay đổi, thì Kia Sorento lại chậm rãi. Kia Sorento xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2014, thuộc thế hệ thứ hai và sau đó xe không có bất cứ đợt nâng cấp hay đổi mới nào, bất chấp việc Sorento đã có thế hệ thứ 3 ở thị trường toàn cầu. Phải đến năm 2020, Kia Sorento thế hệ thứ 4 mới xuất hiện ở Việt Nam. Trên thị trường xe cũ, Kia Sorento đời 2014-2015 đang có giá dao động 430-450 triệu, rẻ hơn đáng kể so với Hyundai SantaFe hoặc Mazda CX-5 cùng đời có giá trên dưới 500 triệu đồng. Đắt hàng hơn đó là Honda CR-V, nhiều đại lý chào bán mẫu xe gầm cao của Honda lên tới hơn 500 triệu cho đời 2014, với CR-V 2015 con số này là hơn 550 triệu. Có thể thấy Kia Sorento 2014 giá rẻ hơn đáng kể so với các mẫu xe đối thủ. Mặt khác, kiểu dáng Sorento không được bền dáng như Hyundai SantaFe hay Honda CR-V, xe lỗi mốt khá nhanh. Chia sẻ nền tảng với Hyundai SantaFe nên Sorento cũng có 2 lựa chọn động cơ xăng 2.4 (172 mã lực, 226 Nm) và động cơ diesel 2.2 lít (195 mã lực, 437 Nm). Hộp số tự động 6 cấp là trang bị tiêu chuẩn ở Sorento đời này. Đáng chú ý, giá bán cho Sorento 2014 bản động cơ diesel 2.2 lít cao hơn bản máy xăng 50-80 triệu nên lựa chọn bản máy xăng là giải pháp tối ưu cho khách hàng có nguồn tài chính eo hẹp nhưng muốn có xe 7 chỗ rộng rãi. Dù thế, Sorento có khá nhiều ưu điểm. Đầu tiên là kiểu dáng to lớn, không gian rộng rãi. Xe Hàn nên các tiện nghi, tính năng là khá đầy đủ, ví dụ đèn pha tự động, gương hậu gập điện, cửa sổ trời panorama, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, dàn âm thanh 10 loa. Hệ thống an toàn của xe cũng khá đầy đủ với hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, xuống dốc, ga tự động, camera lùi, cảm biến lùi. Kia Sorento là một chiếc xe không quá nổi bật trên thị trường nhưng vẫn là lựa chọn tốt cho người dùng thực dụng, có mức ngân sách thấp, cần một chiếc xe đa dụng, không gian rộng rãi, tính năng vừa đủ. Video: Đánh giá Kia Sorento 2014 tại Việt Nam.

