Kia Sedona High Limousine 2021 lộ diện, chào bán hơn 1,26 tỷ đồng

Sau khi được công bố tại Hàn Quốc hồi đầu tháng 11, Kia Carnival (hay còn gọi là Sedona) High Limousine đã xuất hiện tại các đại lý. Kia Sedona High Limousine 2021 mới được xem là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Sedona 2021 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe MPV hạng sang Kia Sedona High Limousine là phần mở rộng trên trần xe, thiết kế bên ngoài được tinh chỉnh lại và bổ sung nhiều tính năng, trang bị hiện đại. Bảo vệ cản trước được tái thiết kế, có tính khí động học cao. Bên hông trang bị bệ bước lên xuống và phía sau bổ sung một dải đèn phanh LED trên cao nhằm tăng khả năng nhận diện của phiên bản này. Hiện tại, Kia Sedona High Limousine có 2 tùy chọn 7 chỗ hoặc 9 chỗ, nhưng chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ xăng Smartstream 3.5L, công suất 294 mã lực và mô-men xoắn 355 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Tùy chọn động cơ dầu sẽ được hãng xe Hàn Quốc bổ sung trong tương lai gần. Phần mở rộng trên trần xe giúp chiều cao khoang cabin tăng 291mm so với các phiên bản thông thường. Mẫu MPV cỡ lớn Hàn Quốc trang bị màn hình giải trí 21,5 inch cho hàng ghế sau, hỗ trợ kết nối HDMI, USB, phản chiếu màn hình điện thoại/laptop. Ghế thư giãn cao cấp ở hàng ghế 2 giúp giảm mỏi hông và lưng bằng cách tạo cho người ngồi cảm giác như đang lơ lửng trong không gian. Phần lưng hàng ghế trước tích hợp một máy lọc không khí, giúp lọc bụi siêu mịn và khí độc, giữ không khí trong khoang cabin luôn trong lành. Rèm cửa được sử dụng cho kính sau, cùng cửa sổ bên của hàng ghế 2 và 3. Hàng ghế 1 và 2 có khay đựng cộc tích hợp khả năng làm mát. Khoang nội thất trang bị màn hình và cụm hồng hồ dạng điện tử có chung kích thước 12,3 inch, ghế bọc da Nappa, cổng sạc 220V và đèn nội thất. Kia Sedona High Limousine có 2 tùy chọn ngoại thất màu trắng và đen, nhưng chỉ có duy nhất tùy chọn màu kem cho nội thất. Xe trang bị tiêu chuẩn camera 360, đèn đọc sách hàng ghế 2 và 3, cửa khoang hành lý chỉnh điện thông minh và hệ thống hỗ trợ người lái mới nhất của Kia.Giá xe Kia Sedona Hi Limousine 2021 có mức bán ra khởi điểm từ 60,66 triệu Won (khoảng 1,26 tỷ đồng) đối với cấu hình 9 chỗ, trong khi những chiếc Sedona Hi Limousine bản 7 chỗ có giá từ 62,71 triệu Won (khoảng 1,3 tỷ đồng). Xe có 2 lựa chọn sơn ngoại thất là Snow White Pearl hoặc Aurora Black, đi kèm nội thất màu be mặc định. Vidieo: Chi tiết Kia Sedona High Limousine 2021 đầy sang chảnh.

