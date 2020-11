Kia Sedona 2021 bản 11 chỗ, từ 1,64 tỷ đồng tại Thái Lan

Vào hồi tháng 8 năm nay, hãng Kia đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng Sedona tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Đến nay, hãng Kia tiếp tục giới thiệu mẫu xe này tại thị trường Thái Lan dưới cái tên Carnival. Như vậy, Thái Lan là thị trường quốc tế thứ hai đón nhận Kia Sedona 2021 mới, sau Trung Quốc. Tương tự xe ở thị trường Hàn Quốc, Kia Sedona thế hệ mới tại Thái Lan cũng sở hữu chiều dài 5.155 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.775 mm và chiều dài cơ sở 3.090 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 40 mm và chiều dài cơ sở tăng 30 mm, mang đến nội thất rộng rãi hơn. Trong khi đó, trọng lượng của xe đạt mức 2.198 kg. Không chỉ tăng kích thước, Kia Sedona 2021 còn được thiết kế theo phong cách SUV. Xe được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng, đèn pha LED thanh mảnh hơn và đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế gấp khúc khá bắt mắt. Tiếp đến là nắp ca-pô dập gân và dài hơn cùng cản trước mang thiết kế mạnh mẽ hơn. Bên sườn, Kia Sedona 2021 mang thiết kế "cơ bắp" hơn với viền cửa sổ thẳng thớm, đường gân dập nổi bật, nối từ đèn pha đến đèn hậu, cộng thêm viền bằng kim loại ở cột C, được thiết kế với họa tiết kim cương và ôm lấy cửa kính sau. Vì mang phong cách SUV nên Kia Sedona 2021 được trang bị hốc bánh táo bạo hơn, baga nóc nâng lên và gương chiếu hậu nằm trên cửa. Tại thị trường Thái Lan, Kia Sedona mới được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch mới. Cũng giống như xe ở Hàn Quốc, Kia Sedona 2021 tại Thái Lan sẽ được trang bị cửa trượt chỉnh điện thông minh bên sườn xe. Nếu người lái chỉ cầm khóa điều khiển từ xa và đứng gần xe trong một khoảng thời gian đủ lâu, cửa trượt sẽ tự động mở ra. Tiếp đến là đèn chiếu sáng khu vực dưới cửa trượt lần đầu tiên có trong phân khúc. Đèn này sẽ bật lên khi cửa trượt mở ra nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách trong đêm. Đằng sau, mẫu MPV cỡ trung này sở hữu cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều rộng của đuôi xe với logo nhà sản xuất ở giữa. Tạo hình bên trong cụm đèn hậu tạo sự tương đồng với dải đèn LED định vị ban ngày đằng trước. Bên dưới là cản sau đi kèm tấm ốp gầm màu bạc theo phong cách SUV và đèn sương mù sau. Riêng cửa cốp sau của Kia Sedona 2021 lần đầu tiên có tính năng đóng tự động thông minh. Khi phát hiện vị trí của khóa điều khiển từ xa dần xa khỏi xe, tính năng này sẽ tự động đóng cốp sau lại. Đó là còn chưa kể đến tính năng đóng/mở cửa trượt bên sườn và cửa cốp chỉ bằng một nút bấm. Bước vào bên trong Kia Sedona mới, người lái được chào đón bằng nội thất 4 hàng ghế, đủ chỗ cho 11 người ngồi. Nội thất được bọc da màu nâu với những chi tiết ốp màu đen tương phản. Ngoài ra, Kia Sedona 2021 còn có cụm điều khiển trung tâm mới, màn hình cảm ứng 12,3 inch của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và núm xoay chuyển số thay cho cần số truyền thống. Thêm vào đó là 2 màn hình 10,1 inch dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, 6 cổng USB, khay sạc điện thoại thông minh, hệ thống đèn viền trên cửa trước có thể thay đổi màu sắc, 2 cửa sổ trời chỉnh điện và hàng ghế cuối cùng gập phẳng hoàn toàn xuống sàn để tăng thể tích khoang hành lý. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Sedona thế hệ mới là động cơ diesel Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,2 lít, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực tại tua máy 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 441 Nm tại dải tua máy 1.750 - 2.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Sport và Smart. Cuối cùng, Kia Sedona 2021 có hệ thống an toàn chủ động mang tên Drive WiSE, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, kiểm soát tốc độ biến thiên, phát hiện điểm mù tránh va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám theo làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảm biến cảnh báo khoảng cách hỗ trợ đỗ xe và camera 360 độ. Tại thị trường Thái Lan, xe được chia thành 2 phiên bản là EX và SXL. Giá xe Kia Sedona 2021 tương ứng với 2 phiên bản này là 2,144 triệu Baht (khoảng 1,64 tỷ đồng) và 2,459 triệu Baht (1,88 tỷ đồng). Xe có 4 màu sơn ngoại thất, bao gồm trắng Snow White Pearl, đen Aurora Black Pearl, xám Panthera Metal Gray và xanh Astra Blue mới. Dự kiến, Kia Sedona 2021 sẽ chính thức được trưng bày trong triển lãm Motor Expo 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2-13/12/2020 tới đây. Video: Chi tiết Kia Sedona 2021 bản 11 chỗ mới ra mắt.

Vào hồi tháng 8 năm nay, hãng Kia đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng Sedona tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Đến nay, hãng Kia tiếp tục giới thiệu mẫu xe này tại thị trường Thái Lan dưới cái tên Carnival. Như vậy, Thái Lan là thị trường quốc tế thứ hai đón nhận Kia Sedona 2021 mới, sau Trung Quốc. Tương tự xe ở thị trường Hàn Quốc, Kia Sedona thế hệ mới tại Thái Lan cũng sở hữu chiều dài 5.155 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.775 mm và chiều dài cơ sở 3.090 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 40 mm và chiều dài cơ sở tăng 30 mm, mang đến nội thất rộng rãi hơn. Trong khi đó, trọng lượng của xe đạt mức 2.198 kg. Không chỉ tăng kích thước, Kia Sedona 2021 còn được thiết kế theo phong cách SUV. Xe được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng, đèn pha LED thanh mảnh hơn và đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế gấp khúc khá bắt mắt. Tiếp đến là nắp ca-pô dập gân và dài hơn cùng cản trước mang thiết kế mạnh mẽ hơn. Bên sườn, Kia Sedona 2021 mang thiết kế "cơ bắp" hơn với viền cửa sổ thẳng thớm, đường gân dập nổi bật, nối từ đèn pha đến đèn hậu, cộng thêm viền bằng kim loại ở cột C, được thiết kế với họa tiết kim cương và ôm lấy cửa kính sau. Vì mang phong cách SUV nên Kia Sedona 2021 được trang bị hốc bánh táo bạo hơn, baga nóc nâng lên và gương chiếu hậu nằm trên cửa. Tại thị trường Thái Lan, Kia Sedona mới được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch mới. Cũng giống như xe ở Hàn Quốc, Kia Sedona 2021 tại Thái Lan sẽ được trang bị cửa trượt chỉnh điện thông minh bên sườn xe. Nếu người lái chỉ cầm khóa điều khiển từ xa và đứng gần xe trong một khoảng thời gian đủ lâu, cửa trượt sẽ tự động mở ra. Tiếp đến là đèn chiếu sáng khu vực dưới cửa trượt lần đầu tiên có trong phân khúc. Đèn này sẽ bật lên khi cửa trượt mở ra nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách trong đêm. Đằng sau, mẫu MPV cỡ trung này sở hữu cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều rộng của đuôi xe với logo nhà sản xuất ở giữa. Tạo hình bên trong cụm đèn hậu tạo sự tương đồng với dải đèn LED định vị ban ngày đằng trước. Bên dưới là cản sau đi kèm tấm ốp gầm màu bạc theo phong cách SUV và đèn sương mù sau. Riêng cửa cốp sau của Kia Sedona 2021 lần đầu tiên có tính năng đóng tự động thông minh. Khi phát hiện vị trí của khóa điều khiển từ xa dần xa khỏi xe, tính năng này sẽ tự động đóng cốp sau lại. Đó là còn chưa kể đến tính năng đóng/mở cửa trượt bên sườn và cửa cốp chỉ bằng một nút bấm. Bước vào bên trong Kia Sedona mới, người lái được chào đón bằng nội thất 4 hàng ghế, đủ chỗ cho 11 người ngồi. Nội thất được bọc da màu nâu với những chi tiết ốp màu đen tương phản. Ngoài ra, Kia Sedona 2021 còn có cụm điều khiển trung tâm mới, màn hình cảm ứng 12,3 inch của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và núm xoay chuyển số thay cho cần số truyền thống. Thêm vào đó là 2 màn hình 10,1 inch dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, 6 cổng USB, khay sạc điện thoại thông minh, hệ thống đèn viền trên cửa trước có thể thay đổi màu sắc, 2 cửa sổ trời chỉnh điện và hàng ghế cuối cùng gập phẳng hoàn toàn xuống sàn để tăng thể tích khoang hành lý. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Sedona thế hệ mới là động cơ diesel Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,2 lít, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực tại tua máy 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 441 Nm tại dải tua máy 1.750 - 2.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Sport và Smart. Cuối cùng, Kia Sedona 2021 có hệ thống an toàn chủ động mang tên Drive WiSE, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, kiểm soát tốc độ biến thiên, phát hiện điểm mù tránh va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám theo làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảm biến cảnh báo khoảng cách hỗ trợ đỗ xe và camera 360 độ. Tại thị trường Thái Lan, xe được chia thành 2 phiên bản là EX và SXL. Giá xe Kia Sedona 2021 tương ứng với 2 phiên bản này là 2,144 triệu Baht (khoảng 1,64 tỷ đồng) và 2,459 triệu Baht (1,88 tỷ đồng). Xe có 4 màu sơn ngoại thất, bao gồm trắng Snow White Pearl, đen Aurora Black Pearl, xám Panthera Metal Gray và xanh Astra Blue mới. Dự kiến, Kia Sedona 2021 sẽ chính thức được trưng bày trong triển lãm Motor Expo 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2-13/12/2020 tới đây. Video: Chi tiết Kia Sedona 2021 bản 11 chỗ mới ra mắt.