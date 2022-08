Kia Ray 2023 - xe đô thị giá rẻ được phát triển từ Kia Morning

Ray là mẫu xe đô thị được phát triển dựa trên người anh em Kia Morning và dành riêng cho thị trường Hàn Quốc. Sau 11 năm ra mắt, mẫu xe này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ở xứ sở kim chi. Những hình ảnh do hãng mới hé lộ cho thấy Kia Ray 2023 mới trông như một mẫu xe minivan thu nhỏ. Chiếc xe trong bài là phiên bản Kia Ray 2023 chạy điện. Do đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" đóng kín, tích hợp logo của nhà sản xuất. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nằm dọc, đi với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Theo Kia, dải đèn LED định vị ban ngày này được thiết kế với cảm hứng bản đồ sao, tương tự Seltos mới. Bên dưới là cản trước gọn gàng với hốc gió trung tâm hình chữ nhật và tấm ốp màu bạc mới. Ngoài ra, xe còn có nắp ca-pô phẳng, không tích hợp những đường dập gân như thường thấy. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Kia Ray 2023 không thay đổi so với phiên bản cũ, trừ bộ vành la-zăng mới. Bộ vành này có thiết kế 6 chấu kép và đường kính 15 inch. Đằng sau, Kia Ray 2023 được bổ sung cụm đèn hậu LED mới với thiết kế hình chữ "C" giống dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn hậu được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Trong khi đó, cản sau tích hợp đèn phản quang nằm dọc và bộ khuếch tán gió giả màu đen. Ngay cả cửa cốp sau cũng đã được làm mới thiết kế. Ngoài ra, cản sau tích hợp đèn phản quang nằm dọc và bộ khuếch tán gió giả màu đen. Ngay cả cửa cốp sau cũng đã được làm mới thiết kế. Bên trong xe, Kia Ray 2023 gần như giữ nguyên thiết kế so với phiên bản cũ. Hãng Kia chỉ bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 4,2 inch mới và những chi tiết nội thất màu tối hơn cho mẫu xe đô thị này. Hiện hãng Kia chưa công bố thông tin động cơ của Ray phiên bản mới. Nhiều khả năng động cơ của xe không thay đổi. Tại thị trường Hàn Quốc, mẫu xe này hiện có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng MPI 3 xi-lanh, dung tích 1.0L với công suất tối đa 77 mã lực, truyền sức mạnh tới bánh thông qua hộp số tự động 4 cấp. Thứ hai là Kia Ray EV với mô-tơ điện mạnh 67 mã lực và kết hợp cùng cụm pin lithium-ion 16,4 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy được 138 km sau khi sạc đầy pin. Tuy được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Kia Morning nhưng mẫu xe này có kích thước lớn hơn. Cụ thể, Kia Ray sở hữu chiều dài 3.595 mm, chiều rộng 1.595 mm, chiều cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm.Giá xe Kia Ray 2023 vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe có giá khởi điểm chỉ 13,55 triệu Won (khoảng 243 triệu đồng). Video: Chi tiết xe đô thị Kia Ray thế hệ mới.

