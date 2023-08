Kia Ray EV 2024 từ 496 triệu đồng - chạy 200km/lần sạc, đối thủ VF3

Vào hồi tháng 8 năm ngoái, hãng Kia đã vén màn phiên bản nâng cấp của dòng xe đô thị cỡ nhỏ Ray ở thị trường nội địa Hàn Quốc. Sau 1 năm, phiên bản thuần điện của dòng xe này mới trình làng tại xứ sở kim chi. Ở thị trường Hàn Quốc, Kia Ray EV 2024 mới có cả phiên bản chở người với 4 chỗ ngồi và xe van chở hàng với 1 hoặc 2 chỗ ngồi. Giá xe Kia Ray EV 2024 từ 27,35 - 29,55 triệu Won (khoảng 496 - 536 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với Kia Ray phiên bản máy xăng. Cũng cần phải nói thêm rằng, giá bán kể trên chưa trừ ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc dành cho ôtô điện. Do đó, giá bán thực tế của Kia Ray EV 2024 có thể sẽ rẻ hơn. So với phiên bản máy xăng thông thường, Kia Ray EV 2024 sở hữu thiết kế ngoại thất không khác biệt nhiều. Xe chỉ có một số chi tiết thiết kế riêng như cổng sạc nằm phía sau logo Kia trên đầu xe và vành la-zăng. Vành của xe điện cỡ nhỏ Kia Ray EV 2024 phiên bản 4 chỗ có đường kính 14 inch và thiết kế khí động lực học với 4 chấu màu đen bóng. Trong khi đó, phiên bản van chở hàng dùng vành thép, đi kèm ốp mâm màu bạc. Ngoài ra, mẫu ôtô điện này còn có cửa lùa phía sau. Bên trong xe, Kia Ray EV 2024 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,24 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch và cần số điện tử nằm trên cụm vô lăng tiêu chuẩn. Đặc biệt, đây còn là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc ô tô đô thị cỡ nhỏ ở Hàn Quốc có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold tiêu chuẩn. Những trang bị đáng chú ý khác của Kia Ray EV 2024 bao gồm hệ thống định vị có thể cập nhật qua Wifi, điều hòa tự động, tính năng lọc không khí, cửa sổ chỉnh điện ở mọi vị trí, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và vô lăng tích hợp lẫy để chỉnh hệ thống phanh tái tạo năng lượng. Ở bản cao cấp, xe có thêm ngăn chứa đồ bên dưới ghế phụ lái, lưới khoang hành lý và gương trang điểm tích hợp đèn. Nếu chi thêm tiền, khách hàng Hàn Quốc có thể bổ sung những trang bị tùy chọn như sưởi hàng ghế trước, ghế lái thông hơi, ghế lái gập phẳng, sưởi vô lăng và ghế bọc da nhân tạo cho xe. Những tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo tiền va chạm cũng là trang bị tùy chọn của xe. Riêng các phiên bản van chở hàng sẽ được trang bị các thanh gia cố ở cửa sổ và phía sau hàng ghế trước. Hệ thống âm thanh của phiên bản van sẽ bị cắt 4 loa xuống còn 2 loa. Đồng thời, Kia Ray EV Van 2024 sẽ chỉ có cần gạt nước ở kính sau và hệ thống rửa kính ở bản cao cấp. "Trái tim" của Kia Ray EV 2024 là mô-tơ điện có công suất tối đa chỉ 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 147 Nm. Bên cạnh đó là pin LFP với dung lượng 35,2 kWh, cho phép xe chạy được 205 km sau khi sạc đầy pin. Nếu chỉ vận hành trong nội thành, quãng đường di chuyển sẽ tăng lên 233 km. Xe có thể dùng sạc nhanh 150 kW hoặc sạc chậm 7 kW. Thời gian nạp pin từ 10-80% bằng sạc nhanh là khoảng 40 phút. Đáng tiếc là hiện Kia Ray EV 2024 chỉ được bán ở thị trường Hàn Quốc. Video: Giới thiệu chi tiết xe điện cỡ nhỏ Kia Ray EV mới.

