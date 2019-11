Kia Optima 2020 từ 412 triệu đồng "cháy hàng" tại Hàn Quốc

Sau khi vén màn thế hệ mới của mẫu sedan cỡ trung Kia Optima 2020 mới hay còn gọi là K5 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào ngày 21/11 vừa qua. Với thiết kế mới, nó đã thu hút sự chú ý của người dùng tại xứ kim chi. Theo hãng Kia, chỉ sau 3 ngày ra mắt, đã có 10.000 khách hàng Hàn Quốc "xuống tiền" đặt mua Optima 2020. Chỉ tính riêng trong ngày đầu ra mắt, Kia đã ký được 7.003 hợp đồng với khách hàng đặt mua Optima mới. Thậm chí, Kia Optima thế hệ mới còn đạt doanh số 10.000 xe trong hơn 2 ngày so với người anh em Hyundai Sonata 2020. Đồng thời, Optima cũng là mẫu xe đạt mốc doanh số 10.000 chiếc nhanh nhất trong lịch sử của thương hiệu Kia. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Kia Carnival 2014 nhưng cũng phải cần đến 16 ngày. Về ngoại hình, Optima 2020 sở hữu chiều dài 4.905 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.445 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 50 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ D này còn có thiết kế ngoại thất táo bạo hơn trước nhờ lưới tản nhiệt "miệng hùm" mở rộng đến mức ăn sâu cả vào cụm đèn pha hai bên. Trong khi đó, cụm đèn pha chia làm 3 phần và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V cách điệu, lấy cảm hứng từ nhịp tim, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Ngoài ra, xe còn có cản trước hầm hố và hốc gió trung tâm lớn hơn. Bên sườn của Kia Optima 2020 xuất hiện đường mạ crôm bám theo nóc và kéo dài tới tận kính sau. Vòng ra đằng sau, chúng ta thấy cụm đèn hậu nhỏ, được thiết kế theo mô-tuýp hình chữ V tương tự dải đèn LED định vị ban ngày phía trước. Cụm đèn hậu được nối liền với nhau bằng một dải đèn thanh mảnh, hứa hẹn sẽ rất bắt mắt trong đêm tối. Thêm vào đó là cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau, bộ khuếch tán gió giả, 2 đầu ống xả mạ crôm và hốc gió nằm ở 2 góc cản sau. Bên trong Kia Optima 2020 được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch của hệ thống thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô, nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số có màn hình LCD 12,3 inch. Bên cạnh đó là vô lăng hình chữ D thể thao, cửa gió điều hòa, nút bấm chuyển số thay cho cần số truyền thống, đèn viền nội thất, thay đổi màu sắc theo chế độ lái, hệ thống âm thanh Krell, khay sạc điện thoại thông minh không dây... ia Optima 2020 tại thị trường Hàn Quốc còn đa dạng về động cơ. Theo đó, xe có tổng cộng 4 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng SmartStream G2.0 với 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tạo ra công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Thứ hai là động cơ xăng SmartStream G1.6 T-GDi, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Tiếp đến là động cơ SmartStream L2.0 dùng khí dầu mỏ hóa lỏng LPi với dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 191 Nm. Cuối cùng là hệ thống hybrid, bao gồm máy xăng SmartStream G2.0 HEV và mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 152 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Cuối cùng là những trang bị an toàn đầy đủ, từ hỗ trợ ngăn va chạm trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình dựa trên hệ thống định vị, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ xuống xe an toàn, hỗ trợ ngăn chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung đến 9 túi khí. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Optima 2020 được bán ra dao động từ 20,9 - 38,7 triệu Won (tương đương khoảng 412 - 762 triệu đồng). Dự kiến, sau Hàn Quốc, Kia Optima mới sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam. Video: Ra mắt Kia Optima 2020 hoàn toàn mới.

Sau khi vén màn thế hệ mới của mẫu sedan cỡ trung Kia Optima 2020 mới hay còn gọi là K5 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào ngày 21/11 vừa qua. Với thiết kế mới, nó đã thu hút sự chú ý của người dùng tại xứ kim chi. Theo hãng Kia, chỉ sau 3 ngày ra mắt, đã có 10.000 khách hàng Hàn Quốc "xuống tiền" đặt mua Optima 2020. Chỉ tính riêng trong ngày đầu ra mắt, Kia đã ký được 7.003 hợp đồng với khách hàng đặt mua Optima mới. Thậm chí, Kia Optima thế hệ mới còn đạt doanh số 10.000 xe trong hơn 2 ngày so với người anh em Hyundai Sonata 2020. Đồng thời, Optima cũng là mẫu xe đạt mốc doanh số 10.000 chiếc nhanh nhất trong lịch sử của thương hiệu Kia. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Kia Carnival 2014 nhưng cũng phải cần đến 16 ngày. Về ngoại hình, Optima 2020 sở hữu chiều dài 4.905 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.445 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 50 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ D này còn có thiết kế ngoại thất táo bạo hơn trước nhờ lưới tản nhiệt "miệng hùm" mở rộng đến mức ăn sâu cả vào cụm đèn pha hai bên. Trong khi đó, cụm đèn pha chia làm 3 phần và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V cách điệu, lấy cảm hứng từ nhịp tim, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Ngoài ra, xe còn có cản trước hầm hố và hốc gió trung tâm lớn hơn. Bên sườn của Kia Optima 2020 xuất hiện đường mạ crôm bám theo nóc và kéo dài tới tận kính sau. Vòng ra đằng sau, chúng ta thấy cụm đèn hậu nhỏ, được thiết kế theo mô-tuýp hình chữ V tương tự dải đèn LED định vị ban ngày phía trước. Cụm đèn hậu được nối liền với nhau bằng một dải đèn thanh mảnh, hứa hẹn sẽ rất bắt mắt trong đêm tối. Thêm vào đó là cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau, bộ khuếch tán gió giả, 2 đầu ống xả mạ crôm và hốc gió nằm ở 2 góc cản sau. Bên trong Kia Optima 2020 được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch của hệ thống thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô, nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số có màn hình LCD 12,3 inch. Bên cạnh đó là vô lăng hình chữ D thể thao, cửa gió điều hòa, nút bấm chuyển số thay cho cần số truyền thống, đèn viền nội thất, thay đổi màu sắc theo chế độ lái, hệ thống âm thanh Krell, khay sạc điện thoại thông minh không dây... ia Optima 2020 tại thị trường Hàn Quốc còn đa dạng về động cơ. Theo đó, xe có tổng cộng 4 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng SmartStream G2.0 với 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tạo ra công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Thứ hai là động cơ xăng SmartStream G1.6 T-GDi, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Tiếp đến là động cơ SmartStream L2.0 dùng khí dầu mỏ hóa lỏng LPi với dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 191 Nm. Cuối cùng là hệ thống hybrid, bao gồm máy xăng SmartStream G2.0 HEV và mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 152 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Cuối cùng là những trang bị an toàn đầy đủ, từ hỗ trợ ngăn va chạm trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình dựa trên hệ thống định vị, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ xuống xe an toàn, hỗ trợ ngăn chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung đến 9 túi khí. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Optima 2020 được bán ra dao động từ 20,9 - 38,7 triệu Won (tương đương khoảng 412 - 762 triệu đồng). Dự kiến, sau Hàn Quốc, Kia Optima mới sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam. Video: Ra mắt Kia Optima 2020 hoàn toàn mới.