Kia Optima 2020 "lột xác" với thiết kế hoàn toàn mới

Để có thể đối đầu với những mẫu sedan hạng D trên thị trường như Camry và Accord, mẫu Kia Optima 2020 mới buộc phải thay đổi hình ảnh của mình từ trong ra ngoài. Những hình ảnh mới nhất do hãng xe Hàn tiết lộ đã chứng minh quyết tâm này của dòng Optima. Kia Optima hoàn toàn mới đã được lột xác hoàn toàn về thiết kế. Dáng sedan của xe vuốt mái nghiêng như coupe (phong cách fastback). Tạo điểm nhấn cho phần cột C và mái nghiêng này là đường chrome chạy dài từ viền cửa sổ đến đuôi xe, tạo một đường vòng cung mượt mà. Ngoài ra, phía sau xe sở hữu cụm đèn hậu LED trải dài, cản sau thể thao với cụm ống xả kép cân đối. Dàn chân trên Optima mới sẽ có nhiều tùy chọn từ 16-19 inch, cùng nhiều thiết kế và kiểu sơn bánh mâm. Đầu xe được hãng xe Hàn nhấn mạnh vào thiết kế lưới tản nhiệt dạng "mũi hổ thế hệ mới" (Tiger Nose Evolution). Kia cũng chia sẻ rằng yếu tố thiết kế này sẽ xuất hiện trên các dòng xe đời mới của hãng. Mẫu xe Hàn Quốc có cụm đèn pha kiểu dáng mới với mí đèn chữ V phá cách. Cụm đèn hậu LED kiểu dáng mới với dải đèn LED nối liền nhau. Kia miêu tả đèn pha và đèn hậu này là kiểu dáng như nhịp đập quả tim. Gương hậu hai bên hạ thấp hơn phong cách thể thao, hơi hướng kiểu dáng coupe. Kia cũng chia sẻ kích thước của Optima thế hệ mới đã dài thêm 50 mm, rộng thêm 25 mm và thấp xuống 20 mm. Theo đó, xe tương ứng D x R x C là 4905 x 1860 x 1445 mm. Trục cơ sở dài hơn 45 mm so với đời trước, với kích thước 2850 mm. Như đã đề cập, Kia Optima 2020 thiết kế theo phong cách fastback sedan với phần đuôi tạo dáng coupe. Do đó, phong cách này không chỉ giúp chiếc xe sang trọng hơn mà còn mở rộng không gian hành lý cho xe. Hãng xe ôtô Kia vẫn chưa công bố nội thất của dòng Optima thế hệ mới. Tuy nhiên, trong những hình ảnh teaser gần đây, người dùng đã phần nào hình dung được thiết kế của nội thất. Tổng thể xe được điều chỉnh sang trọng và hiện đại hơn. Cụm đèn ban ngày và đèn hậu giống sóng điện tâm đồ, được Kia miêu tả là "nhịp đập con tim" Optima 2020 được mong đợi sẽ sở hữu cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số đi cùng với màn hình giải trí cỡ lớn. Vô lăng thiết kế mới, nhiều mức độ trang trí đẹp mắt và cao cấp hơn so với thế hệ trước đó. Núm điều khiển cần số dạng xoay thay cho kiểu gạt đặc trưng. Hệ thống AVN (Audio Video Navigation) cũng hứa hẹn sẽ hoạt động tốt hơn và có chất lượng đẹp hơn trên màn hình 3D trung tâm. Các tùy chọn động cơ của Optima thế hệ mới vẫn chưa được công bố, nhưng khả năng cao Optima mới sẽ chia sẻ động cơ với ‘’người anh em’’ Hyundai Sonata thế hệ mới. Chính vì thế, các khách hàng mua xe tại Bắc Mỹ có thể mong đợi Optima All-New sẽ có phiên bản động cơ 1.6 lít tăng áp mạnh 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Bên cạnh động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn 245Nm. Kia K5/ Kia Optima 2020 sẽ chính thức ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dòng xe này sẽ tiếp tục được giới thiệu tại Bắc Mỹ vào đầu năm 2020. Mức giá xe Kia Optima 2020 hiện chưa được công bố. Sau khi được bán ra, cùng với Hyundai Sonata – Kia Optima sẽ cũng cố vị trí và gia tăng sức cạnh tranh với các ‘’ông lớn’’ lâu đời của Nhật Bản như Toyota Camry hay Honda Accord, vốn đang chiếm thị phần rất lớn trong phân khúc sedan hạng D phổ thông tại thị trường Bắc Mỹ, và một số thị trường khác trên toàn cầu. Video: Đánh giá chi tiết ưu nhược điểm KIA Optima/K5

