KIA K3 2022 chính thức ra mắt Việt Nam, cao nhất 659 triệu đồng

Mẫu xe Kia K3 2022 mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe vẫn tiếp tục được lắp ráp trong nước, đổi tên từ Cerato sang nhằm thống nhất tên gọi với thị trường quốc tế, cùng với đó là sự xuất hiện của logo nhận diện thương hiệu Kia mới (sau Seltos). Về ngoại hình, Kia K3 2022 tại Việt Nam lại có khá nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất, theo đuổi phong cách thể thao hơn hẳn so với Cerato trước đây. Mặt ca-lăng gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng kiểu dáng mới, dài và mỏng hơn trước với 6 dải đèn chia làm đèn LED định vị ban ngày và đèn xi-nhan chuyển hướng, đặt ở khu vực trên và dưới cụm đèn. Nằm chính giữa “đôi mắt” của KIA K3 thế hệ mới sẽ vẫn là lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng cũng được làm mỏng lại. Phía bên dưới, đèn sương mù được đặt trong lưới tản nhiệt phụ, đi kèm cản trước sắc sảo. Thân xe không có nhiều thay đổi, vẫn tiếp tục được trang bị mâm hợp kim 17 inch nhưng có thiết kế mới khỏe khoắn hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu được nối liền chạy từ trái bên phái, giao diện bên trong cũng được chia thành nhiều dải nhằm thống nhất với phong cách thiết kế phía trước. Cản sau cũng có sự thay đổi, sử dụng nhiều đường nét vuông vức hơn. Ngoài ra, cả 4 phiên bản của xe đều được trang bị cốp đóng/mở điện. Bước vào bên trong, tổng thể nội thất của KIA K3 2022 thế hệ mới vẫn đem tới cảm giác quen thuộc nhưng ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, xe được bổ sung khá nhiều tiện ích hấp dẫn. Chi tiết đáng nhắc đến đầu tiên là hệ thống giải trí bởi ngay từ bản tiêu chuẩn, KIA K3 2022 đã có màn hình cảm ứng 8 inch còn bản cao cấp nhất sẽ sử dụng màn 10,25 inch, đều có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Không chỉ vậy, xe còn có thêm tính năng nhớ vị trí ghế lái, sạc điện thoại không dây, đề nổ từ xa, sưởi và thông gió hàng ghế trước. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên KIA K3 2022 vẫn sử dụng động cơ cũ là Gama 1.6 lít phun xăng đa điểm MPI, công suất cực đại 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng phút với các lựa chọn số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Ngoài một số tính năng cũ 2 hoặc 6 túi khí (tuỳ từng phiên bản), phanh ABS/EBD, kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe… phiên bản tiêu chuẩn được nâng cấp thêm tính năng mới như là hệ thống cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc và camera lùi, còn bản 1.6 AT Premium có trang bị mới cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Tuy nhiên, đáng tiếc bản 1.6AT Luxury chỉ còn cảm biến sau xe chứ không còn phía trước. Như vậy, KIA K3 2022 được nâng cấp khá nhiều về trang bị so với Cerato thế hệ hiện tại nhưng điểm đáng tiếc, tính năng được người dùng Việt mong đợi nhất là phanh tay điện tử và chế độ Auto Hold không xuất hiện.Giá xe KIA K3 2022 tại Việt Nam với 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.6L, lần lượt là 1.6 MT Deluxe, 1.6 AT Luxury, 1.6 AT Premium - khởi điểm từ 559 triệu cho đến 659 triệu đồng. Trong đó, phiên bản 1.6 AT Deluxe ở đời cũ bị loại bỏ để thay thế thành bản 1.6 AT Premium. Riêng phiên bản 2.0 AT Premium theo thông tin trước đó từ phía đại lý không xuất hiện trong lần ra mắt này. Mức giá này của KIA K3 2022 hiện vẫn đang thấp nhất phân khúc sedan hạng C, tiếp tục là lợi thế giúp mẫu xe này duy trì vị thế dẫn đầu. Theo thông tin từ phía tư vấn bán hàng, trong thời gian đầu những xe về đại lý sẽ chủ yếu là bản 1.6 Luxury do đây là phiên bản được nhiều người dùng đặt mua, những bản còn lại sẽ được đưa về dần trong cuối tháng 10. Được biết, Thaco đặt mục tiêu bán hàng cho KIA K3 2022 tại thị trường Việt Nam từ 450 -750 xe mỗi tháng, trong đó bản tiêu chuẩn số sàn có mục tiêu khiêm tốn 50-100 xe/tháng dành cho những khách hàng kinh doanh dịch vụ, cho thuê xe tự lái. Video: KIA K3 2022 chính thức ra mắt tại Việt Nam.

