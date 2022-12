Kia Carnival tăng giá lần thứ 5 sau 1 năm ra mắt Việt Nam

Mới đây, Thaco đã tiến hành điều chỉnh giá bán hàng loạt mẫu ôtô mang thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam. Trong đó, các mẫu Kia Carnival 2022 tăng giá từ 10-30 triệu đồng, lên mức 1,269 - 1,869 tỷ đồng. Như vậy, kể từ khi ra mắt thị trường Việt vào hồi tháng 9/2021, mẫu MPV này đã trải qua 5 lần điều chỉnh giá. Đáng chú ý, giá xe Kia Carnival 2022 vừa điều chỉnh vào tháng 9/2022 thì đến tháng 11/2022 lại tăng giá tiếp. Từ mức giá khởi điểm 1,199 tỷ, Carnival bản 2.2D Luxury 8 chỗ đã tăng 70 triệu đồng, giá bán hiện tại là 1,269 tỷ đồng. Các phiên bản khác có mức tăng từ 10 đến 50 triệu. Mặc dù trải qua nhiều lần tăng giá, Kia Carnival tại Việt Nam vẫn là mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất trong dòng MPV cỡ lớn. Đối thủ trực tiếp của Kia Carnival là Peugeot Traveller có giá từ 1,499 - 2,089 tỷ đồng. Mercedes-Benz V-Class cao cấp hơn và có giá bán niêm yết từ 2,845 tỷ đồng. Kia Carnival 2022 cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với doanh số đạt 8.310 chiếc trong 10 tháng đầu năm nay. Doanh số Carnival thậm chí còn cao hơn nhiều xe 7 chỗ phổ thông giá dưới 1 tỷ đồng như XL7, Ertiga hay Innova. Tính từ đầu năm, Kia là thương hiệu ăn khách thứ ba thị trường ôtô du lịch Việt Nam với 52.694 xe bán ra sau 10 tháng. Hai thương hiệu dẫn đầu là Toyota và Hyundai, với doanh số lũy kế lần lượt đạt 72.777 xe và 54.164 xe. Kia Carnival 2022 được THACO lắp ráp trong nước tại nhà máy ở khu công nghiệp Chu Lai, Quảng Nam. Xe có 5 phiên bản cho khách hàng Việt lựa chọn và được trang bị động cơ Smartstream hoàn toàn mới với 2 tùy chọn động cơ xăng 3.5L, công suất 268 mã lực và động cơ Diesel 2.2L, công suất 199 mã lực, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Bước sang thế hệ mới, Kia Carnival to lớn hơn, nhờ chiều dài tăng 40 mm, cũng như trục cơ sở dài thêm 30 mm, giúp mở rộng không gian nội thất. Thaco gọi Carnival là “SUV đô thị”, nhấn mạnh bằng thiết kế vuông vức của chiếc xe đa dụng này. Khoang nội thất của Carnival hiện đại và rộng rãi, điểm nhấn là 2 màn hình có kích thước 12,3 inch được nối liền trên bản cao cấp. Một số tiện nghi khác có thể kể đến như núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử có Auto Hold, 12 loa Bose, đèn trang trí nội thất 64 màu hay 2 cửa sổ trời. Xe còn có tính năng đề nổ từ xa thông qua chìa khóa. Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản như 7 túi khí thêm túi khí đầu gối, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi; Kia Carnival 2022 còn được trang bị các tính năng an toàn nâng cao gồm: Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA; Cân bằng điện tử ESP và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau; Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động; Camera 360 độ,... Về ngoại hình, Kia Carnival 2022 mang thiết kế vuông vức và góc cạnh hơn so với thế hệ Sedona cũ. Xe được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED, bản cao cấp sử dụng LED thích ứng. Mặt ca-lăng sơn màu đen bóng ở bản thấp và mạ crôm trên phiên bản cao cấp. Dàn chân” của xe loại đa chấu 19 inch và sơn 2 màu, tạo cảm giác khỏe khoắn và vững chãi hơn. Video: Kia Carnival 2022 với 5 phiên bản tại thị trường Việt Nam.

