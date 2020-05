"Khủng long" Jeep Trackhawk độ 888 mã lực mạnh như siêu xe

Với khối động cơ siêu nạp V8 dung tích 6.2 lít sản sinh 707 mã lực và 875 Nm mô-men xoắn cực đại, mẫu xe Jeep Grand Cherokee Trackhawk là một trong những mẫu SUV mạnh mẽ nhất trên thị trường ngay lúc này. Nhưng một lần nữa, điều đó không thể ngăn cản các công ty độ xe quyết ý đưa nó lên một tầng cao mới. Hennessey Performance của Mỹ đã có thể khiến khối động cơ của bản độ Jeep Trackhawk này sản sinh trên 1.000 mã lực, và giờ đây công ty độ gốc Úc mang tên O.CT Tuning đang giới thiệu tới mọi người phiên bản SUV Cherokee Trackhawk hiệu suất cực cao của riêng họ. Cụ thể hơn, công ty này đang chào bán hai gói độ khác nhau dành cho mẫu SUV Mỹ, trong đó phiên bản mạnh mẽ nhất sẽ đẩy công suất lên 888 mã lực và 949 Nm mô-men xoắn cực đại. Con số này cao hơn 181 mã lực và 74 Nm mô-men xoắn so với Trackhawk tiêu chuẩn, và O.CT Tuning có đặt cho chiếc xe độ của mình một cái tên tương xứng là Trackhawk “Hellbound”. Để gia tăng nhiều công suất đến thế, đội ngũ độ đã tiến hành tái lập trình bộ kiểm soát động cơ. Như bạn có thể mong đợi, việc tăng cường thêm 181 mã lực đã có ảnh hưởng rõ ràng lên khả năng vận hành của chiếc xe. Với 707 mã lực, Jeep Trackhawk tiêu chuẩn sẽ có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 290 km/h, nhưng những sự thay đổi của O.CT Tuning đã rút ngắn thời gian gia tốc xuống còn 3 giây, trong tốc độ tối đa đã tăng lên 299 km/h. Điều này khiến nó chỉ chậm hơn 0,1 giây so với những siêu xe như Ferrari F8 Tributo hoặc Lamborghini Aventador S. Jeep Grand Cherokee Trackhawk "Hellbound" là một mẫu SUV to lớn với tốc độ của một chiếc siêu xe hiện đại Nếu 888 mã lực là mạnh mẽ và khiến người lái cảm thấy không xử lý nổi, vậy thì O.CT Tuning cũng có đưa ra một bộ kit độ cấp 1 yếu hơn một chút dành cho Jeep Trackhawk thế hệ mới mà “chỉ có” 819 mã lực và 949 mô-men xoắn cực đại. Giá bán cụ thể cho các bộ kit độ này vẫn chưa được hé lộ, nhưng chắc chắn là không hề rẻ. Video: Chi tiết Jeep Grand Cherokee Trackhawk thế hệ mới.

Với khối động cơ siêu nạp V8 dung tích 6.2 lít sản sinh 707 mã lực và 875 Nm mô-men xoắn cực đại, mẫu xe Jeep Grand Cherokee Trackhawk là một trong những mẫu SUV mạnh mẽ nhất trên thị trường ngay lúc này. Nhưng một lần nữa, điều đó không thể ngăn cản các công ty độ xe quyết ý đưa nó lên một tầng cao mới. Hennessey Performance của Mỹ đã có thể khiến khối động cơ của bản độ Jeep Trackhawk này sản sinh trên 1.000 mã lực, và giờ đây công ty độ gốc Úc mang tên O.CT Tuning đang giới thiệu tới mọi người phiên bản SUV Cherokee Trackhawk hiệu suất cực cao của riêng họ. Cụ thể hơn, công ty này đang chào bán hai gói độ khác nhau dành cho mẫu SUV Mỹ, trong đó phiên bản mạnh mẽ nhất sẽ đẩy công suất lên 888 mã lực và 949 Nm mô-men xoắn cực đại. Con số này cao hơn 181 mã lực và 74 Nm mô-men xoắn so với Trackhawk tiêu chuẩn, và O.CT Tuning có đặt cho chiếc xe độ của mình một cái tên tương xứng là Trackhawk “Hellbound”. Để gia tăng nhiều công suất đến thế, đội ngũ độ đã tiến hành tái lập trình bộ kiểm soát động cơ. Như bạn có thể mong đợi, việc tăng cường thêm 181 mã lực đã có ảnh hưởng rõ ràng lên khả năng vận hành của chiếc xe. Với 707 mã lực, Jeep Trackhawk tiêu chuẩn sẽ có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 290 km/h, nhưng những sự thay đổi của O.CT Tuning đã rút ngắn thời gian gia tốc xuống còn 3 giây, trong tốc độ tối đa đã tăng lên 299 km/h. Điều này khiến nó chỉ chậm hơn 0,1 giây so với những siêu xe như Ferrari F8 Tributo hoặc Lamborghini Aventador S. Jeep Grand Cherokee Trackhawk "Hellbound" là một mẫu SUV to lớn với tốc độ của một chiếc siêu xe hiện đại Nếu 888 mã lực là mạnh mẽ và khiến người lái cảm thấy không xử lý nổi, vậy thì O.CT Tuning cũng có đưa ra một bộ kit độ cấp 1 yếu hơn một chút dành cho Jeep Trackhawk thế hệ mới mà “chỉ có” 819 mã lực và 949 mô-men xoắn cực đại. Giá bán cụ thể cho các bộ kit độ này vẫn chưa được hé lộ, nhưng chắc chắn là không hề rẻ. Video: Chi tiết Jeep Grand Cherokee Trackhawk thế hệ mới.