Khám phá VanSlam - chiếc xe van độ lowrider, độc lạ và hút mắt

Xe van là một phương tiện được thiết kế và chế tạo tập trung cho việc chở người và hàng hóa. Chúng thường trông rất tẻ nhạt, và không có gì hấp dẫn trên cả mặt trải nghiệm lái lẫn tiện nghi cabin. Tuy nhiên, chiếc VanSlam độ lowrider trong bài viết này lại hoàn toàn khác biệt và cho thấy loại xe này cũng có thể trở nên thú vị đến thế nào. Cụ thể, chiếc VanSlam này độ theo phong cách lowrider gầm thấp sát đất, thân vỏ hai màu xanh lục-vàng bắt mắt. VanSlam là sản phẩm của Gary Villeggiante ở cửa hàng độ xe Sin Nombre có trụ sở tại California, Mỹ. Anh ấy đã đầu tư thời gian hơn 2 năm và không ít tiền của vào dự án. Trong một bài phỏng vấn mới với kênh YouTube “Barcroft Cars”, Gary giải thích rằng đây là cách anh ấy chứng minh cho mọi người thấy là xe van cũng có thể biến thành lowrider. VanSlam độc kịch độc đã tạo tiếng vang lần đầu trong giới độ xe vào năm 2019, khi nó bắt đầu xuất hiện tại nhiều sự kiện thương mại. Ở năm 2020, sau khi nhận được sự tôn vinh tại một số sự kiện triển lãm, nó đã củng cố vị trí của mình như một trong những chiếc xe van ngầu nhất ở Mỹ, đồng thời đưa tiếng tăm của Gary lên một đẳng cấp khác. Tuy nhiên, Gary không hề làm nên chiếc này một mình. Anh ấy là người đã phát hiện chiếc Ford Econoline Falcon Club Wagon 1967, và đưa nó về nhà để bắt đầu dự án của mình. Khi đó, chiếc xe không phải ở trạng thái tốt nhất có thể, nhưng may mắn là nó cũng không có lỗi gì lớn. Động cơ ban đầu đã được thay thế với một động cơ Chevrolet dung tích 4.8 lít, sản sinh 300 mã lực và ghép cặp với một hộp số tự động 6 cấp, cho phép đạt tốc độ tối đa 192 km/h. Gary nói rằng lắp đặt động cơ mới có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất của dự án. Lớp sơn, chi tiết có thể coi là nổi bật nhất mà bạn nhận thấy về VanSlam, là thành quả của Tyler Pullen ở TP Custom Chop Shop. Tyler đã chủ động liên hệ với Gary vì anh ấy mong muốn được sơn nó sau khi có cơ hội nhìn ngắm nó. Tyler đã mất đến 15 tháng để có được sự kết hợp và họa tiết phù hợp, và điều đó được thể hiện qua những bức ảnh ở đây VanSlam quả thực có ngoại hình như một tác phẩm nghệ thuật khi bạn nhìn gần. Ngoại thất có các sắc thái khác nhau của màu xanh lục, từ màu quả chanh đến bạc hà đậm, pha trộn với ánh kim và bạc lấp lánh, và ở giữa là các họa tiết hình học, ví dụ bạn có một phần đầy hình cây dương xỉ. Nội thất, được làm bởi Acme Auto Interior, cũng đáng kinh ngạc, cho dù có chút dịu hơn so với ngoại thất. Mọi trang bị gốc gần như vẫn được giữ nguyên, nhưng các ghế đã được bọc trong một màu xanh lá cây có hoa văn đẹp mắt, và các tấm ốp bên cửa cũng vậy. Những yếu tố tương phản, chẳng hạn như vô lăng và các phần của mặt táp lô, có cùng màu xanh quả chanh và xanh ngọc được thấy ở ngoại thất. Tất cả phụ tùng mạ crôm đều được thực hiện bởi The Best Chrome ở San Martin, California, và VanSlam nhận được đèn disco nhấp nháy ở phía trước, lưới tản nhiệt độ riêng, và bộ la-zăng được chiếu sáng. Gary rất tự hào về VanSlam bởi nó là một trong những chiếc xe độ lowrider nổi tiếng nhất của anh ấy, và nó cũng là một chiếc xe mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Video: VanSlam - chiếc xe van độ lowrider, độc lạ và hút mắt.

Xe van là một phương tiện được thiết kế và chế tạo tập trung cho việc chở người và hàng hóa. Chúng thường trông rất tẻ nhạt, và không có gì hấp dẫn trên cả mặt trải nghiệm lái lẫn tiện nghi cabin. Tuy nhiên, chiếc VanSlam độ lowrider trong bài viết này lại hoàn toàn khác biệt và cho thấy loại xe này cũng có thể trở nên thú vị đến thế nào. Cụ thể, chiếc VanSlam này độ theo phong cách lowrider gầm thấp sát đất, thân vỏ hai màu xanh lục-vàng bắt mắt. VanSlam là sản phẩm của Gary Villeggiante ở cửa hàng độ xe Sin Nombre có trụ sở tại California, Mỹ. Anh ấy đã đầu tư thời gian hơn 2 năm và không ít tiền của vào dự án. Trong một bài phỏng vấn mới với kênh YouTube “Barcroft Cars”, Gary giải thích rằng đây là cách anh ấy chứng minh cho mọi người thấy là xe van cũng có thể biến thành lowrider. VanSlam độc kịch độc đã tạo tiếng vang lần đầu trong giới độ xe vào năm 2019, khi nó bắt đầu xuất hiện tại nhiều sự kiện thương mại. Ở năm 2020, sau khi nhận được sự tôn vinh tại một số sự kiện triển lãm, nó đã củng cố vị trí của mình như một trong những chiếc xe van ngầu nhất ở Mỹ, đồng thời đưa tiếng tăm của Gary lên một đẳng cấp khác. Tuy nhiên, Gary không hề làm nên chiếc này một mình. Anh ấy là người đã phát hiện chiếc Ford Econoline Falcon Club Wagon 1967, và đưa nó về nhà để bắt đầu dự án của mình. Khi đó, chiếc xe không phải ở trạng thái tốt nhất có thể, nhưng may mắn là nó cũng không có lỗi gì lớn. Động cơ ban đầu đã được thay thế với một động cơ Chevrolet dung tích 4.8 lít, sản sinh 300 mã lực và ghép cặp với một hộp số tự động 6 cấp, cho phép đạt tốc độ tối đa 192 km/h. Gary nói rằng lắp đặt động cơ mới có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất của dự án. Lớp sơn, chi tiết có thể coi là nổi bật nhất mà bạn nhận thấy về VanSlam, là thành quả của Tyler Pullen ở TP Custom Chop Shop. Tyler đã chủ động liên hệ với Gary vì anh ấy mong muốn được sơn nó sau khi có cơ hội nhìn ngắm nó. Tyler đã mất đến 15 tháng để có được sự kết hợp và họa tiết phù hợp, và điều đó được thể hiện qua những bức ảnh ở đây VanSlam quả thực có ngoại hình như một tác phẩm nghệ thuật khi bạn nhìn gần. Ngoại thất có các sắc thái khác nhau của màu xanh lục, từ màu quả chanh đến bạc hà đậm, pha trộn với ánh kim và bạc lấp lánh, và ở giữa là các họa tiết hình học, ví dụ bạn có một phần đầy hình cây dương xỉ. Nội thất, được làm bởi Acme Auto Interior, cũng đáng kinh ngạc, cho dù có chút dịu hơn so với ngoại thất. Mọi trang bị gốc gần như vẫn được giữ nguyên, nhưng các ghế đã được bọc trong một màu xanh lá cây có hoa văn đẹp mắt, và các tấm ốp bên cửa cũng vậy. Những yếu tố tương phản, chẳng hạn như vô lăng và các phần của mặt táp lô, có cùng màu xanh quả chanh và xanh ngọc được thấy ở ngoại thất. Tất cả phụ tùng mạ crôm đều được thực hiện bởi The Best Chrome ở San Martin, California, và VanSlam nhận được đèn disco nhấp nháy ở phía trước, lưới tản nhiệt độ riêng, và bộ la-zăng được chiếu sáng. Gary rất tự hào về VanSlam bởi nó là một trong những chiếc xe độ lowrider nổi tiếng nhất của anh ấy, và nó cũng là một chiếc xe mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Video: VanSlam - chiếc xe van độ lowrider, độc lạ và hút mắt.