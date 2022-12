Khám phá dàn ôtô triệu đô của cảnh sát Qatar tại World Cup 2022

Đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá World Cup 2022, Qatar hiện là đất nước thu hút rất nhiều sự chú ý. Sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn, Qatar là một đất nước giàu có. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi dàn xe ôtô của cảnh sát Qatar cũng vô cùng đa dạng, thậm chí có cả siêu xe và xe sang. Cảnh sát Qatar được chia thành nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cứu hộ, an ninh quốc gia và cảnh sát Hoàng gia. Dàn xe dành cho từng lực lượng cũng được sơn màu sắc khác nhau. Cụ thể, cảnh sát giao thông Qatar sẽ dùng xe được sơn màu xanh dương, trắng và vàng. Trên thân xe còn có thêm dòng chữ "Traffic", có nghĩa là "giao thông". Trong khi đó, lực lượng cảnh sát cứu hộ (Al Fazaa) dùng xe sơn màu đen và trắng. Tiếp đến là lực lượng an ninh nội vụ (Lekhwiya) với xe sơn màu đỏ và vàng. Xe màu đen - vàng hoặc xanh dương - trắng được dùng cho lực lượng cảnh sát Hoàng gia. Không chỉ khác biệt về màu sắc, dàn xe cảnh sát Qatar còn mang nhiều thương hiệu khác nhau từ xe SUV đến thể thao... thậm chí cả siêu xe và xe siêu sang. Mẫu xe thường được cảnh sát cứu hộ và lực lượng an ninh nội vụ Qatar sử dụng là SUV cỡ lớn Nissan Patrol. Ở thị trường Mỹ, Nissan Patrol được bán dưới cái tên riêng Armada. Thế hệ hiện tại của Nissan Patrol đã được bán trên thị trường từ năm 2010. Nissan Patrol được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 394 Nm. Ở bản cao cấp hơn, xe dùng động cơ xăng V8, dung tích 5.6L với công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nissan Patrol không phải là mẫu SUV cỡ lớn duy nhất được cảnh sát Qatar sử dụng. Bên cạnh đó, còn có Toyota Land Cruiser. Đây cũng là một trong những mẫu xe phổ biến nhất được cảnh sát Qatar tin dùng. Sở dĩ cảnh sát Qatar dùng nhiều xe Toyota Land Cruiser vì mẫu SUV cỡ lớn này vừa rộng rãi vừa đáng tin cậy. Ra đời từ năm 1951, Toyota Land Cruiser hiện đã trải qua 6 thế hệ. Trong đó, thế hệ mới nhất J300 của xe đã ra mắt vào năm ngoái. Tại thị trường Qatar, Toyota Land Cruiser hiện có 5 phiên bản và giá bán từ 208.000 QAR (khoảng 1,36 tỷ đồng). Toyota Land Cruiser Prado - anh em của Land Cruiser - cũng xuất hiện trong dàn xe của cảnh sát Qatar. So với Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado "sinh sau đẻ muộn" hơn, ra mắt từ năm 1984. Hiện Toyota Land Cruiser Prado mới có 4 thế hệ và chưa được nâng cấp toàn diện như đàn anh Land Cruiser. Ngoài Land Cruiser và Land Cruiser Prado, cảnh sát nước này còn dùng một vài chiếc Toyota FJ Cruiser. Vào hồi đầu tháng 10/2022, hãng Toyota đã công bố sẽ chính thức ngừng bán FJ Cruiser ở thị trường Qatar từ cuối năm nay. Trước đó, mẫu xe này cũng đã bị "khai tử" ở các thị trường khác như Bắc Mỹ. Ngoài các mẫu xe phổ thông, cảnh sát Qatar còn dùng cả ôtô hạng sang, điển hình như BMW X5. Dàn SUV hạng sang BMW X5 có vẻ được dùng chủ yếu cho lực lượng cảnh sát giao thông của Qatar. Tại thị trường Qatar, BMW X5 có giá dao động trong khoảng từ 391.000 - 450.000 QAR (2,56 - 2,95 tỷ đồng). Xe dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L hoặc động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.4L, tùy phiên bản. Bên cạnh BMW X5, cảnh sát Qatar còn dùng một mẫu SUV hạng sang của Đức nữa là Audi Q7. Ở thị trường này, Audi Q7 có giá từ 310.000 QAR (2,03 tỷ đồng). Audi Q7 tại Qatar sở hữu 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 3.0L là 340 mã lực và 500 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Vào năm 2020, lực lượng cảnh sát Qatar đã tậu một lô xe Ford Edge gồm 30 chiếc. Những chiếc xe này được dùng cho lực lượng cảnh sát giao thông. Giá xe Ford Edge 2020 tại Qatar khởi điểm từ 115.000 QAR (754 triệu đồng). Xe có 2 tùy chọn động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và máy xăng V6. Không có gì ngạc nhiên khi siêu xe đắt tiền như Lamborghini Urus phục vụ cảnh sát Qatar. Chiếc siêu xe này mới được bổ sung vào dàn xe cảnh sát nước này cách đây không lâu. Tại thị trường Qatar, Lamborghini Urus có giá từ 900.000 QAR (5,9 tỷ đồng). Không chỉ đắt nhất, Lamborghini Urus còn là xe nhanh nhất trong dàn ô tô của cảnh sát Qatar. Siêu xe này dùng động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0L với công suất tối đa 657 mã lực. Video: Dàn "xế xịn" của cảnh sát Qatar với đa dạng chủng loại.

Đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá World Cup 2022, Qatar hiện là đất nước thu hút rất nhiều sự chú ý. Sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn, Qatar là một đất nước giàu có. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi dàn xe ôtô của cảnh sát Qatar cũng vô cùng đa dạng, thậm chí có cả siêu xe và xe sang. Cảnh sát Qatar được chia thành nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cứu hộ, an ninh quốc gia và cảnh sát Hoàng gia. Dàn xe dành cho từng lực lượng cũng được sơn màu sắc khác nhau. Cụ thể, cảnh sát giao thông Qatar sẽ dùng xe được sơn màu xanh dương, trắng và vàng. Trên thân xe còn có thêm dòng chữ "Traffic", có nghĩa là "giao thông". Trong khi đó, lực lượng cảnh sát cứu hộ (Al Fazaa) dùng xe sơn màu đen và trắng. Tiếp đến là lực lượng an ninh nội vụ (Lekhwiya) với xe sơn màu đỏ và vàng. Xe màu đen - vàng hoặc xanh dương - trắng được dùng cho lực lượng cảnh sát Hoàng gia. Không chỉ khác biệt về màu sắc, dàn xe cảnh sát Qatar còn mang nhiều thương hiệu khác nhau từ xe SUV đến thể thao... thậm chí cả siêu xe và xe siêu sang. Mẫu xe thường được cảnh sát cứu hộ và lực lượng an ninh nội vụ Qatar sử dụng là SUV cỡ lớn Nissan Patrol. Ở thị trường Mỹ, Nissan Patrol được bán dưới cái tên riêng Armada. Thế hệ hiện tại của Nissan Patrol đã được bán trên thị trường từ năm 2010. Nissan Patrol được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 394 Nm. Ở bản cao cấp hơn, xe dùng động cơ xăng V8, dung tích 5.6L với công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nissan Patrol không phải là mẫu SUV cỡ lớn duy nhất được cảnh sát Qatar sử dụng. Bên cạnh đó, còn có Toyota Land Cruiser. Đây cũng là một trong những mẫu xe phổ biến nhất được cảnh sát Qatar tin dùng. Sở dĩ cảnh sát Qatar dùng nhiều xe Toyota Land Cruiser vì mẫu SUV cỡ lớn này vừa rộng rãi vừa đáng tin cậy. Ra đời từ năm 1951, Toyota Land Cruiser hiện đã trải qua 6 thế hệ. Trong đó, thế hệ mới nhất J300 của xe đã ra mắt vào năm ngoái. Tại thị trường Qatar, Toyota Land Cruiser hiện có 5 phiên bản và giá bán từ 208.000 QAR (khoảng 1,36 tỷ đồng). Toyota Land Cruiser Prado - anh em của Land Cruiser - cũng xuất hiện trong dàn xe của cảnh sát Qatar. So với Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado "sinh sau đẻ muộn" hơn, ra mắt từ năm 1984. Hiện Toyota Land Cruiser Prado mới có 4 thế hệ và chưa được nâng cấp toàn diện như đàn anh Land Cruiser. Ngoài Land Cruiser và Land Cruiser Prado, cảnh sát nước này còn dùng một vài chiếc Toyota FJ Cruiser. Vào hồi đầu tháng 10/2022, hãng Toyota đã công bố sẽ chính thức ngừng bán FJ Cruiser ở thị trường Qatar từ cuối năm nay. Trước đó, mẫu xe này cũng đã bị "khai tử" ở các thị trường khác như Bắc Mỹ. Ngoài các mẫu xe phổ thông, cảnh sát Qatar còn dùng cả ôtô hạng sang, điển hình như BMW X5. Dàn SUV hạng sang BMW X5 có vẻ được dùng chủ yếu cho lực lượng cảnh sát giao thông của Qatar. Tại thị trường Qatar, BMW X5 có giá dao động trong khoảng từ 391.000 - 450.000 QAR (2,56 - 2,95 tỷ đồng). Xe dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L hoặc động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.4L, tùy phiên bản. Bên cạnh BMW X5, cảnh sát Qatar còn dùng một mẫu SUV hạng sang của Đức nữa là Audi Q7. Ở thị trường này, Audi Q7 có giá từ 310.000 QAR (2,03 tỷ đồng). Audi Q7 tại Qatar sở hữu 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 3.0L là 340 mã lực và 500 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Vào năm 2020, lực lượng cảnh sát Qatar đã tậu một lô xe Ford Edge gồm 30 chiếc. Những chiếc xe này được dùng cho lực lượng cảnh sát giao thông. Giá xe Ford Edge 2020 tại Qatar khởi điểm từ 115.000 QAR (754 triệu đồng). Xe có 2 tùy chọn động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và máy xăng V6. Không có gì ngạc nhiên khi siêu xe đắt tiền như Lamborghini Urus phục vụ cảnh sát Qatar . Chiếc siêu xe này mới được bổ sung vào dàn xe cảnh sát nước này cách đây không lâu. Tại thị trường Qatar, Lamborghini Urus có giá từ 900.000 QAR (5,9 tỷ đồng). Không chỉ đắt nhất, Lamborghini Urus còn là xe nhanh nhất trong dàn ô tô của cảnh sát Qatar. Siêu xe này dùng động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0L với công suất tối đa 657 mã lực. Video: Dàn "xế xịn" của cảnh sát Qatar với đa dạng chủng loại.