KG Mobility Torres EVX 2023 – SUV điện của SsangYong chỉ 550 triệu đồng

Từ đầu năm 2021, KG đã tiến hành thu mua và trả nợ cho SsangYong. Việc này hoàn tất vào tháng 12 năm ngoái. Và giờ đây, thương hiệu ôtô bé nhất Hàn Quốc cho biết các cổ đông đã nhất trí đổi tên từ SsangYong sang KG Mobility ở Hàn Quốc để xóa bỏ quá khứ, cũng là để mở ra tương lai mới cho công ty. Và gần đây, KG Mobility đã có những động thái trở lại “sân chơi” đang rất sôi động này. Theo đó, tại triển lãm Ô tô Seoul 2023 khai mạc tại Hàn Quốc, KG Mobility đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện mới của mình mang tên Torres EVX. Trước đó, một mẫu SUV cỡ C mang tên Torres cũng đã được giới thiệu tại Hàn Quốc nhưng dùng động cơ đốt trong. Torres EVX sẽ được xây dựng trên nền tảng xe điện hoàn toàn mới của KG Mobility. KG Mobility Torres EVX 2023 mới có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.715 × 1.890 × 1.721mm, chiều dài cơ sở 2.680mm. Tổng thể hình dáng xe lớn hơn một chút so với Korando e-Motion đã được bán tại Đài Loan, nhưng nhỏ hơn so với chiếc SUV cỡ trung và cỡ lớn của thương hiệu Rexton. Về thiết kế, KG Mobility Torres EVX có “ngoại hình” khá giống với “người anh em” Torres. Nếu Torres có mặt trước táo bạo với 6 thanh dọc thì KG Mobility Torres EVX “nhẹ nhàng” hơn với dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang với 6 vạch kẻ nhỏ ở giữa. Đặc biệt, dải đèn này có thể sáng tuần tự, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Sâu xuống phía dưới, ở cạnh của cản trước là cụm đèn pha LED. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang khá lớn trên cản trước. Đáng chú ý, phía trên hốc gió trung tâm còn có 2 nắp che móc kéo cứu hộ. Cuối cùng là ốp gầm màu bạc làm tăng thêm vẻ thể thao cho chiếc SUV. Nhìn ngang hông xe, KG Mobility Torres EVX trông khá cứng cáp và mạnh mẽ với những đường gấp chạy ngang thân xe. Hốc bánh tạo hình vuông vức kết hợp với nẹp màu đen càng làm tăng thêm vẻ khoẻ khoắn cho chiếc SUV. Nằm trong hốc bánh là bộ vành hợp kim 5 chấu hình bông hoa độc đáo. Gương chiếu hậu của xe có kích thước khá lớn, bệ bước chân được thiết kế chia đôi và cột C màu đen bóng, kéo dài lên nóc. Cổng sạc của xe nằm ở chắn bùn trước bên trái. Di chuyển ra phía sau, KG Mobility Torres EVX gây ấn tượng với cụm đèn hậu nằm dọc, chia thành 2 tầng. Phần giữa cửa cốp được làm phồng lên, tạo cảm giác như đang đeo lốp dự phòng. Tương tự như phần đầu xe, cản sau cũng có ốp gầm màu bạc. Về nội thất, KG Mobility Torres EVX được trang bị màn hình cong cỡ lớn kéo dài, đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Vô lăng vát đáy thể thao, mặt táp-lô của xe được ốp gỗ trong khi bên dưới có nẹp trang trí màu bạc mang đến cảm giác cao cấp. Theo công bố của nhà sản xuất KG Mobility Torres EVX có thể tích khoang hành lý 703 lít. Đáng tiếc, KG Mobility chưa tiết lộ về các trang bị tiện ích và thông số kỹ thuật của Torres EVX. Chỉ biết rằng xe sử dụng cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) từ BYD. Được biết, cụm pin này cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 500 km sau khi sạc đầy, theo chu trình thử nghiệm WLTP. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức được sản xuất thương mại tại Hàn Quốc vào nửa cuối năm nay. Mức giá xe KG Mobility Torres EVX 2023 bán ra tại Hàn Quốc chỉ khoảng 30 triệu Won (khoảng 550,5 triệu đồng). Video: Lộ diện mâũ xe SUV điện KG Mobility Torres EVX 2023.

Từ đầu năm 2021, KG đã tiến hành thu mua và trả nợ cho SsangYong. Việc này hoàn tất vào tháng 12 năm ngoái. Và giờ đây, thương hiệu ôtô bé nhất Hàn Quốc cho biết các cổ đông đã nhất trí đổi tên từ SsangYong sang KG Mobility ở Hàn Quốc để xóa bỏ quá khứ, cũng là để mở ra tương lai mới cho công ty. Và gần đây, KG Mobility đã có những động thái trở lại “sân chơi” đang rất sôi động này. Theo đó, tại triển lãm Ô tô Seoul 2023 khai mạc tại Hàn Quốc, KG Mobility đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện mới của mình mang tên Torres EVX. Trước đó, một mẫu SUV cỡ C mang tên Torres cũng đã được giới thiệu tại Hàn Quốc nhưng dùng động cơ đốt trong. Torres EVX sẽ được xây dựng trên nền tảng xe điện hoàn toàn mới của KG Mobility. KG Mobility Torres EVX 2023 mới có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.715 × 1.890 × 1.721mm, chiều dài cơ sở 2.680mm. Tổng thể hình dáng xe lớn hơn một chút so với Korando e-Motion đã được bán tại Đài Loan, nhưng nhỏ hơn so với chiếc SUV cỡ trung và cỡ lớn của thương hiệu Rexton. Về thiết kế, KG Mobility Torres EVX có “ngoại hình” khá giống với “người anh em” Torres. Nếu Torres có mặt trước táo bạo với 6 thanh dọc thì KG Mobility Torres EVX “nhẹ nhàng” hơn với dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang với 6 vạch kẻ nhỏ ở giữa. Đặc biệt, dải đèn này có thể sáng tuần tự, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Sâu xuống phía dưới, ở cạnh của cản trước là cụm đèn pha LED. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang khá lớn trên cản trước. Đáng chú ý, phía trên hốc gió trung tâm còn có 2 nắp che móc kéo cứu hộ. Cuối cùng là ốp gầm màu bạc làm tăng thêm vẻ thể thao cho chiếc SUV. Nhìn ngang hông xe, KG Mobility Torres EVX trông khá cứng cáp và mạnh mẽ với những đường gấp chạy ngang thân xe. Hốc bánh tạo hình vuông vức kết hợp với nẹp màu đen càng làm tăng thêm vẻ khoẻ khoắn cho chiếc SUV. Nằm trong hốc bánh là bộ vành hợp kim 5 chấu hình bông hoa độc đáo. Gương chiếu hậu của xe có kích thước khá lớn, bệ bước chân được thiết kế chia đôi và cột C màu đen bóng, kéo dài lên nóc. Cổng sạc của xe nằm ở chắn bùn trước bên trái. Di chuyển ra phía sau, KG Mobility Torres EVX gây ấn tượng với cụm đèn hậu nằm dọc, chia thành 2 tầng. Phần giữa cửa cốp được làm phồng lên, tạo cảm giác như đang đeo lốp dự phòng. Tương tự như phần đầu xe, cản sau cũng có ốp gầm màu bạc. Về nội thất, KG Mobility Torres EVX được trang bị màn hình cong cỡ lớn kéo dài, đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Vô lăng vát đáy thể thao, mặt táp-lô của xe được ốp gỗ trong khi bên dưới có nẹp trang trí màu bạc mang đến cảm giác cao cấp. Theo công bố của nhà sản xuất KG Mobility Torres EVX có thể tích khoang hành lý 703 lít. Đáng tiếc, KG Mobility chưa tiết lộ về các trang bị tiện ích và thông số kỹ thuật của Torres EVX. Chỉ biết rằng xe sử dụng cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) từ BYD. Được biết, cụm pin này cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 500 km sau khi sạc đầy, theo chu trình thử nghiệm WLTP. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức được sản xuất thương mại tại Hàn Quốc vào nửa cuối năm nay. Mức giá xe KG Mobility Torres EVX 2023 bán ra tại Hàn Quốc chỉ khoảng 30 triệu Won (khoảng 550,5 triệu đồng). Video: Lộ diện mâũ xe SUV điện KG Mobility Torres EVX 2023.