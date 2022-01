Kawasaki ZX-10R hơn 720 triệu của kẻ cướp ngân hàng Hải Phòng

Trưa 9/1, mạng xã hội xuất hiện tràn lan clip một thanh niên mua xe Kawasaki Ninja ZX-10R đắt tiền và không khó để nhận ra chủ nhân của chiếc xe môtô phân khối lớn đó chính là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank tại Hải Phòng. Ngay sau khi clip tên cướp tậu xe Kawasaki ZX-10R được đăng lên mạng xã hội, thông tin công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được nghi phạm cướp chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Hải Phòng cũng đã được đưa lên nhiều trang tin. Cụ thể vào khoảng hơn 10h ngày 9/1, tại tỉnh Thái Nguyên, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được Nguyễn Văn Nam (SN 1998, thường trú tại huyện đảo Cát Hải, TP.Hải Phòng). Thời điểm bắt giữ, đối tượng Nguyễn Văn Nam đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ bước đầu gồm khẩu súng quân dụng, một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người. Bước đầu, Nam khai nhận với cơ quan công an, một mình mua súng quân dụng để thực hiện vụ cướp ngân hàng. Sau khi uy hiếp nhân viên Vietcombank Đình Vũ, Hải Phòng và cướp đi số tiền gần 3 tỷ đồng. Sau khi gây ra vụ cướp tại gân hàng ở Đình Vũ, Hải Phòng gây xôn xao. Nam đã mang đi số lượng tiền lớn và di chuyển lên Hà Nội, mua chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R đời 2021. Về chiếc Kawasaki ZX-10 đời 2021, tổng thể ngoại thất xe được thừa hưởng thiết kế từ người anh em Ninja H2 với phần mũi gây ấn tượng bởi cặp đèn pha LED sắc lẹm như hai con mắt, chính giữa là hốc hút gió khiến tổng thể chiếc xe trông hầm hố, thể thao. So với thế hệ cũ, Kawasaki ZX-10R thế hệ mới được trang bị kính chắn gió dài hơn 40mm, hai bên hông xe được trang bị các khe hở mang lại sự ổn định và chắc chắn khi xe di chuyển với tốc độ cao. Phiên bản 2021 của xe được nâng cấp hàng loạt công nghệ hiện đại... Kawasaki ZX-10R được trang bị động cơ 998cc được dùng trên các mẫu xe đua, cho công suất 200 mã lực, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây, đi cùng với hộp số 6 cấp. Các chế độ lái trên xe bao gồm Sport, Road (đường trường) và Rain (lái xe khi trời mưa). Theo thông tin trong clip, chiếc siêu môtô mà nghi phạm Nguyễn Văn Nam mua là chiếc xe Kawasaki ZX-10R 2021, có giá niêm yết chính hãng khoảng 729 triệu đồng. Nó được các nhân viên showroom bán xe giới thiệu là chiếc xe đầu tiên lăn bánh tại miền Bắc. Video: Kawasaki Ninja ZX-10R giá 729 triệu đồng cùng nghi phạm.

Trưa 9/1, mạng xã hội xuất hiện tràn lan clip một thanh niên mua xe Kawasaki Ninja ZX-10R đắt tiền và không khó để nhận ra chủ nhân của chiếc xe môtô phân khối lớn đó chính là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank tại Hải Phòng. Ngay sau khi clip tên cướp tậu xe Kawasaki ZX-10R được đăng lên mạng xã hội, thông tin công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được nghi phạm cướp chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Hải Phòng cũng đã được đưa lên nhiều trang tin. Cụ thể vào khoảng hơn 10h ngày 9/1, tại tỉnh Thái Nguyên, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được Nguyễn Văn Nam (SN 1998, thường trú tại huyện đảo Cát Hải, TP.Hải Phòng). Thời điểm bắt giữ, đối tượng Nguyễn Văn Nam đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ bước đầu gồm khẩu súng quân dụng, một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người. Bước đầu, Nam khai nhận với cơ quan công an, một mình mua súng quân dụng để thực hiện vụ cướp ngân hàng. Sau khi uy hiếp nhân viên Vietcombank Đình Vũ, Hải Phòng và cướp đi số tiền gần 3 tỷ đồng. Sau khi gây ra vụ cướp tại gân hàng ở Đình Vũ, Hải Phòng gây xôn xao. Nam đã mang đi số lượng tiền lớn và di chuyển lên Hà Nội, mua chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R đời 2021 . Về chiếc Kawasaki ZX-10 đời 2021, tổng thể ngoại thất xe được thừa hưởng thiết kế từ người anh em Ninja H2 với phần mũi gây ấn tượng bởi cặp đèn pha LED sắc lẹm như hai con mắt, chính giữa là hốc hút gió khiến tổng thể chiếc xe trông hầm hố, thể thao. So với thế hệ cũ, Kawasaki ZX-10R thế hệ mới được trang bị kính chắn gió dài hơn 40mm, hai bên hông xe được trang bị các khe hở mang lại sự ổn định và chắc chắn khi xe di chuyển với tốc độ cao. Phiên bản 2021 của xe được nâng cấp hàng loạt công nghệ hiện đại... Kawasaki ZX-10R được trang bị động cơ 998cc được dùng trên các mẫu xe đua, cho công suất 200 mã lực, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây, đi cùng với hộp số 6 cấp. Các chế độ lái trên xe bao gồm Sport, Road (đường trường) và Rain (lái xe khi trời mưa). Theo thông tin trong clip, chiếc siêu môtô mà nghi phạm Nguyễn Văn Nam mua là chiếc xe Kawasaki ZX-10R 2021, có giá niêm yết chính hãng khoảng 729 triệu đồng. Nó được các nhân viên showroom bán xe giới thiệu là chiếc xe đầu tiên lăn bánh tại miền Bắc. Video: Kawasaki Ninja ZX-10R giá 729 triệu đồng cùng nghi phạm.