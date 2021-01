Jeep Grand Cherokee L 2021 với 3 hàng ghế, từ 37.765 USD

Jeep vừa chính thức vén màn phiên bản Grand Cherokee L 2021. Hậu tố "L" biểu đạt cho thiết kế trục cơ sở kéo dài để phù hợp với cấu hình 3 hàng ghế mới của dòng SUV này. Theo đó, Jeep Grand Cherokee L 2021 mới sở hữu trục cơ sở dài 3.09m, chiều dài 5,2m, chiều rộng 1,9m và chiều cao 1,8m. Như nhiều khách hàng mong đợi, thiết kế bên ngoài của mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee L hơi khác một chút so với Grand Cherokee quen thuộc. Phần đầu xe mang nét tương đồng với mẫu concept Grand Wagoneer sang trọng với đèn pha mỏng, nằm ngang và lưới tản nhiệt 7 nan dọc. Tùy thuộc vào từng phiên bản, xe sẽ trang bị thêm đèn LED chạy ban ngày được đặt thấp trong cản trước xe. Ở bên hông, Jeep Grand Cherokee L 2021 mang đến giao diện sắc nét và thuôn dài. Dàn chân xe hoàn thiện với bộ mâm 21 inch lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe này. Ở phía sau, đèn hậu có đồ họa viền mỏng chạy từ nắp cốp vòng lên chắn bùn xe. Bên trong nội thất, Grand Cherokee L hoàn toàn khác biệt so với mẫu Grand Cherokee tiêu chuẩn. Chiếc SUV trang bị bệ táp lô hoàn toàn mới bao bọc xung quanh màn hình cảm ứng 8,4 inch hoặc màn hình cảm ứng 10,1 inch tùy chọn. Cả hai màn hình giải trí đều sử dụng hệ thống thông tin giải trí UConnect 5 mới nhất của nhà sản xuất ôtô, tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng trang bị điểm phát sóng Wi-Fi 4G LTE. Jeep cũng trang bị 12 cổng Type A và Type C hàng đầu được đặt khắp cabin, hệ thống âm thanh hiệu suất cao tùy chọn với 19 loa và cửa sổ trời hai ngăn trên các phiên bản Overland và Limited. Theo tiêu chuẩn, phiên bản L trang bị màn hình sau vô lăng 10,3 inch có thể tùy chỉnh cấu hình và hiển thị đa thông tin, đặc biệt là hệ thống quan sát ban đêm trên xe, nhận diện biển báo giao thông và kiểm soát hành trình thích ứng. Jeep Grand Cherokee L 2021 sở hữu không gian nội thất cao cấp, được cải tiến đáng kể so với mô hình năm ngoái. Chất liệu da được áp dụng triệt để bên trong cabin với 3 hàng ghế, đan xen những chi tiết trang trí nổi bật như gỗ và kim loại. Phiên bản Summit mới cho năm 2021 hiện là phiên bản hàng đầu của dòng SUV này. Ở phiên bản này, nội thất bọc da Palermo thủ công cao cấp bao phủ toàn hàng ghế. Màu vàng Tupelo mới góp phần mang đến cảm giác mới lạ bên trong xe, trong khi gỗ óc chó có hoa văn bao phủ bảng điều khiển. Cột A và trần xe cũng không kém nổi bật với chất liệu da lộn. Trên các phiên bản Overland và Summit, ghế thể thao phía trước xe có thể điều chỉnh điện 16 hướng, sưởi ấm và thông gió, đồng thời cung cấp chức năng mát-xa với năm cấu hình có thể tùy chỉnh. Các phiên bản Overland và Summit cũng cung cấp tùy chọn hàng ghế thứ hai có sưởi. Đi cùng với chiều dài cơ sở được mở rộng, dung tích khoang hành lý của chiếc SUV cũng tăng thêm đáng kể ở mức 482 lít. Khi gập phẳng hàng ghế thứ 3 hoặc gập phẳng cả hàng thứ 2 và thứ 3, sức chứa của xe lên đến 1.328 lít và 2.395 lít. Jeep Grand Cherokee L 2021 trang bị động cơ Pentastar V6 3.6L tương tự phiên bản tiền nhiệm, sản sinh công suất 290 mã lực và momen xoắn cực đại 348Nm. Trong khi đó, phiên bản Overland và Summit được trang bị động cơ Hemi V8 5.7L cho công suất 357 mã lực và sức kéo 528Nm. Cả hai động cơ này đều được ghép nối với cùng một hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai bánh tiêu chuẩn. Hệ dẫn động 4 bánh sẽ có sẵn dưới dạng tùy chọn. Hãng xe Mỹ chưa công bố giá xe Jeep Grand Cherokee L mới, nhưng dự kiến dòng xe mới này sẽ có mặt tại các đại lý vào iữa năm 2021. Grand Cherokee 2 hàng ghế hiện tại có giá 37.765 USD, vì vậy phiên bản 3 hàng ghế có thể cao hơn một chút. Video: Xem chi tiết Jeep Grand Cherokee L 2021 mới.

