Jeep Compass chốt đơn 575 triệu đồng, đối thủ Ford Bronco Sport

Tại triển lãm Chicago Auto Show đang diễn ra tại Mỹ, thương hiệu xe Jeep đã chính thức công bố phiên bản mới của SUV Compass nhằm cạnh tranh với đối thủ Ford Bronco Sport, đồng thời công bố giá xe Jeep Compass 2022 mới của mình ở mức 24.995 USD (tương đương 575 triệu đồng). Bản tiêu chuẩn của mẫu SUV này có tên là Jeep Compass Sport 2022 thế hệ mới, xe đã được cải tiến về ngoại hình cũng như thiết kế đèn pha mới. Bên cạnh đó cửa sổ xe còn là loại tối màu giúp tăng độ riêng tư bên trong khoang lái, mui xe được trang bị giá nóc, vành xe là loại mâm nhôm kích thước 16 inch. Phiên bản SUV Jeep Compass Sport 2022 được cải tiến rất đáng kể với chất liệu cao cao cấp hơn và bảng táp lô có thiết kế mới. Trong đó, nổi bật trên táp lô là hệ thống thông tin giải trí Uconnect 5 với màn hình 8.4 inch. Theo công bố, hệ thống thông tin giải trí mới trên Jeep Compass có tốc độ xử lý nhanh hơn 5 lần so với thế hệ cũ. Các tiện ích khác của xe có thể kể đến màn hình kỹ thuật số 3.5 inch đính kèm với đồng hồ analog tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh 6 loa, cửa kính và khóa cửa chỉnh điện. Về mặt an toàn, Jeep Compass Sport 2022 được trang bị sẵn nhiều hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm cảnh báo va chạm trước kèm phanh tự động khẩn cấp, tự động chỉnh làn, giám sát điểm mù, cảm biến phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau và camera đỗ xe. Cung cấp sức mạnh cho Compass Sport là khối động cơ Tigershark 4 xylanh 2.4L, sản sinh công suất 177 mã lực và mômen xoắn cực đại 233 Nm. Sức mạnh này được truyền đến cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Người dùng có thể nâng cấp lên tùy chọn truyền động 4 bánh với giá 1.500 USD, tương đương 34,5 triệu đồng, tùy chọn này còn đi kèm hộp hộp số tự động 9 cấp hiện đại hơn. Bản trang bị cao cấp hơn của Jeep Compass có tên gọi là Compass Latitude với giá 26.525 USD (610 triệu đồng). So với bản tiêu chuẩn, Jeep Compass Latitude có ngoại hình bề thế hơn, nắm cửa trùng màu với xe, đèn sương mù và bộ mâm nhôm kích thước 17 inch. Bước vào khoang lái, vô lăng và ghế xe được bọc vải và nhựa vinyl. Bên cạnh đó là gương trang điểm có đèn trợ sáng, hệ thống khóa thông minh tiếp xúc và đèn chiếu sáng nội thất. Xếp trên bản Latitude làl Latitude LUX với giá 29.595 USD (680 triệu đồng), được thiết kế nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm thoải mái, sang trọng và an toàn hơn, nhưng vẫn giữ được khả năng vận hành vốn có của dòng xe Jeep. Jeep Compass Latitude LUX sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh và bộ mâm nhôm 18 inch tiêu chuẩn. Không chỉ có trang bị cao cấp hơn, nội thất của Jeep Compass Latitude LUX cũng được nâng cấp với hàng ghế trước và vô lăng bọc da tích hợp tính năng sưởi. Các trang bị khác trên xe có thể kể đến ghế lái có khả năng chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói, đồng hồ tích hợp màn hình kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí 10.1 inch.Tiếp đến là bản trang bị Jeep Compass Trailhawk có giá 31.395 USD (720 triệu đồng), xe được bổ sung thêm ốp bảo vệ gầm, nắp capô hai tông màu, hệ thống treo có thể nâng hạ với hành tình 25,4 mm và bộ mâm nhôm 17 inch đi kèm lốp "béo". Các điểm đáng chú ý của Compass Trailhawk còn có thể kể đến móc kéo, chế độ vận hành Selec-Terrain Rock và hệ vận hành 4 bánh Active Drive Low 4x4 có khả năng di chuyển với tốc độ chậm giúp vượt địa hình dễ dàng hơn. Nội thất của bản Trailhawk không có quá nhiều nâng cấp, ghế xe sẽ được bọc da và vải, hệ thống điều hòa hai vùng tự động, thảm sàn 4 mùa, đèn trợ sáng nội thất và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10.25 inch. Cao cấp nhất trong số các bản trang bị Jeep Compass là Limited 4x4 được nâng cấp lên từ bản Latitude LUX, điểm khác chính là các chi tiết điểm nhấn crôm bóng và bộ mâm nhôm 18 inch với độc đáo. Vô lăng và hàng ghế trước của xe được bọc da đi kèm tính năng sưởi là trang bị tiêu chuẩn... Video: Giới thiệu mẫu xe SUV xe Jeep Compass 2022 mới.

