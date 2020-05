Ra mắt crossover “giá mềm” Jeep Compass 2020 từ 850 triệu đồng

Jeep Compass 2020 mới hiện đã đến Philippines với giá 1.850.000 Php (850 triệu đồng). Mẫu crossover sở hữu hệ thống thông tin giải trí hiện đại kèm Apple CarPlay và dàn âm thanh 6 loa hi-fi. Xe cũng có một cổng USB ở phía sau và cửa sổ trời để bổ sung thêm ánh sáng vào cabin. Jeep Compass 2020 giá rẻ cũng có các trang bị an toàn toàn đầy đủ. Xe không chỉ trang bị bộ kiểm soát độ bám đường cùng hệ thống quản lý cân bằng mà còn đi kèm với hệ thống chống lật điện tử (ERM). Tính năng này sẽ giúp xe “dính chặt” vào đường ngay cả trong khi cua gấp. Chưa dừng lại ở đó, mẫu crossover còn trang bị tiêu chuẩn với camera lùi có cảm biến và hệ thống phát hiện còn người, trẻ em ngồi trong xe. Bên trong,Jeep Compass 2020 đủ chỗ cho 5 người cùng với khoang hành lý rộng. Bảng điều khiển mang ngôn ngữ thiết kế của Cherokee. Các tạo hình trang trí dạng lục giác xuất hiện trong cabin để tạo thêm vẻ tinh tế, hiện đại. Về hệ thống truyền động, xe sử dụng động cơ tăng áp 1,4 lít 4 xi-lanh. Thường được biết đến với tên gọi MultiAir, động cơ này tạo ra công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, tương đương với các đối thủ cạnh tranh như Subaru XV và Honda HR-V. Chiếc xe hơi mới Jeep Compass 2020 đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Cần lưu ý rằng đây không phải là mẫu xe Jeep chuyên off-road do không có sẵn dẫn động 4 bánh. Với chiều dài 4.420 mm, xe nằm giữa Renegade và Cherokee về mặt kích thước. Thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ những “người anh em” lớn hơn là Cherokee và Grand Cherokee.Jeep Compass thế hệ mới có thiết kế lưới tản nhiệt 7 phần đặc trưng của Jeep. Phiên bản tại Philippines đi kèm với lazăng hợp kim 17 inch, đèn pha halogen, giá để đồ trên mui xe và đèn hậu LED. Mức giá “mềm” của Jeep Compass 2020 là do có thể tận dụng hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (Trung Quốc-AFTA). Hiện tại, các mẫu xe Jeep bán tại Philippines do GAC lắp ráp. Giá rẻ hơn đồng nghĩa rằng Compass “nằm trong tầm tay” của nhiều người hơn và là lựa chọn thay thế mới đầy hấp dẫn so với các đối thủ xe Nhật và Hàn. Video: Ra mắt Jeep Compass 2020 thế hệ mới.

