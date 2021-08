Jeep Commander mới từ 876 triệu, có gì để "đấu" Toyota Fortuner?

Ngày 26/8/2021 vừa qua, hãng Jeep đã chính thức giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ mới mang tên Commander tại thị trường Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung. Dự kiến, sau Nam Mỹ, Jeep Commander 2021 mới cũng sẽ được bày bán ở một số thị trường châu Á như Ấn Độ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Compass, mẫu xe SUV Jeep Commander 2021 sở hữu chiều dài 4.769 mm, chiều rộng 1.859 mm, chiều cao 1.682 mm và chiều dài cơ sở 2.794 mm. So với Compass, mẫu SUV 7 chỗ mới này dài hơn 364 mm, rộng hơn 41 mm, cao hơn 42 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 158 mm. Ở phiên bản có khả năng off-road tốt nhất, Jeep Commander sở hữu chiều cao gầm 212 mm, góc tiếp cận 26 độ và góc thoát 24 độ. Khi nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ tưởng rằng Jeep Commander là phiên bản kéo dài của mẫu SUV cỡ nhỏ Compass. Tuy nhiên, Jeep Commander trên thực tế lại chia sẻ một số chi tiết thiết kế với Grand Cherokee L. Trên đầu xe, Jeep Commander được trang bị cụm đèn pha mở rộng, cản trước khác biệt và hốc gió nằm thấp hơn so với người anh em Compass. Ngay cả lưới tản nhiệt của mẫu xe này cũng không hoàn toàn giống với Jeep Compass 2022. Dải đèn LED định vị ban ngày của Jeep Commander được đặt thấp bên dưới, trong cùng hốc với đèn sương mù. Ngoài ra, 2 dải đèn LED định vị ban ngày còn được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm vắt ngang đầu xe, ngay bên trên hốc gió trung tâm. Bên dưới cản trước còn có tấm ốp gầm màu bạc. Nhìn bên sườn, Jeep Commander được thiết kế khá giống với Compass 2022, thể hiện qua hốc bánh vuông vắn, nẹp thân xe sơn màu và đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Trong khi đó, đường chân kính thẳng thớm và nóc màu đen của xe lại gợi liên tưởng đến Jeep Grand Cherokee 2022. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành 18 inch hoặc 19 inch. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu có thiết kế thanh mảnh theo phong cách giống Jeep Grand Cherokee L 2021 sắp về Việt Nam cuối năm nay. Tuy nhiên, đèn hậu của Jeep Commander lại nằm ở vị trí cao hơn và có nẹp mạ crôm ở giữa. Với kích thước tầm trung, Jeep Commander có không gian nội thất khá rộng rãi với 3 hàng ghế. Ngoài ra, một số trang bị của xe còn được bê từ Jeep Compass 2022 sang như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,1 inch và ghế. Màn hình trung tâm của xe hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Mặt táp-lô và mặt cửa của xe được bọc bằng chất liệu da lộn ở bản cao cấp. Trong khi đó, ghế được bọc bằng da màu nâu phối da lộn, đi kèm bệ tì tay trung tâm dập dòng chữ "Jeep 1941". Ở cụm điều khiển trung tâm và mặt táp-lô có thêm những điểm nhấn màu vàng hồng khá thú vị. Những trang bị còn lại của Jeep Commander bao gồm ghế lái và ghế phụ lái chỉnh điện, sạc điện thoại thông minh không dây, trợ lý ảo Alexa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh Harman Kardon 450 W 9 loa cũng như cửa cốp chỉnh điện. Hàng ghế giữa của xe có thể gập 60:40, giúp hành khách đi xuống bên dưới dễ dàng hơn, và trượt lên/xuống trong khoảng 140 mm. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba có đủ cả cửa gió điều hòa lẫn cổng sạc USB. Khi không gập ghế, Jeep Commander có thể tích khoang hành lý là 661 lít. Nếu hàng ghế thứ 3 gập xuống, con số này tăng lên 1.760 lít. Ngoài ra, các ngăn chứa đồ xung quanh xe còn có tổng thể tích 31 lít. Tại thị trường Brazil, Jeep Commander mới được trang bị động cơ diesel Multijet, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm, tăng 30 Nm so với Compass. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Hệ dẫn động 4x4 của xe đi kèm khóa vi sai, 3 chế độ địa hình (Sand/Mud, Snow, Auto) và hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Thứ hai là động cơ đa nhiên liệu 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.3L, tạo ra công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là những trang bị an toàn của xe như 7 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn đường. Được sản xuất tại Brazil, giá xe Jeep Commander 2021 dao động từ 199.990 - 279.900 Real (khoảng 876 triệu đến 1,22 tỷ đồng). Khi có mặt trên thị trường, xe sẽ cạnh tranh với những mẫu SUV 7 chỗ khác như Toyota Fortuner và Ford Everest. Video: Giới thiệu SUV Jeep Commander 2021 hoàn toàn mới.

