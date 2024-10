Isuzu D-Max 2024 mới từ 650 triệu tại Việt Nam có thoát... ế

Tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 (VMS), mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2024 mới đã chính thức được giới thiệu tới người dùng Việt. Đây cũng là mẫu xe nhận được quan tâm nhiều nhất tại gian hàng của thương hiệu ôtô Isuzu vốn khá khiêm tốn về diện tích, lẫn trưng bày xe cộ. Mẫu xe bán tải Isuzu D-Max facelift 2024 được phân phối chính hãng với mức giá khởi điểm chỉ từ 650 triệu đồng cho phiên bản số sàn, và nếu mua phiên bản cao cấp hơn, Type Z bạn cần chi ra 880 triệu đồng, khá rẻ nếu như so sánh với "ông vua" bán tải Ford Ranger. So với phiên bản cũ, Isuzu D-Max 2024 tại Việt Nam đã thay đổi nhẹ thiết kế ngoại thất. Có thể thấy điều này qua những chi tiết mới như lưới tản nhiệt, đèn pha, cản trước, nắp ca-pô, vành la-zăng và đèn hậu. Lưới tản nhiệt của xe tiếp tục đi kèm 2 nan nằm ngang như phiên bản cũ. Bên cạnh đó là màu sơn ngoại thất mới mang tên cam Namibu Orange Mica. Ở bản tiêu chuẩn, xe chỉ dùng đèn pha Halogen, không có đèn sương mù trước và vành bằng thép. Trong khi đó, bản cao cấp của xe được trang bị đèn pha bi-LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ hình chữ "L", đèn sương mù trước ở hai góc đầu xe, vành hợp kim 18 inch và đèn hậu LED. Tương tự ngoại thất, nội thất của Isuzu D-Max 2024 cũng được làm mới ở một số chi tiết. Bản tiêu chuẩn của mẫu xe bán tải này sở hữu ghế bọc nỉ, ghế lái chỉnh độc lập, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và cửa sổ chỉnh điện. Trong khi đó, bản cao cấp có thêm bảng đồng hồ mới với màn hình đa thông tin MID 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cổng USB Type C, ghế bọc da màu đen phối nâu và ghế lái chỉnh điện 8 hướng với công nghệ giảm tích tụ nhiệt CoolMax. Thêm vào đó là kính lái chống tia UVA/UVB, hệ thống âm thanh Dynamic Surround Sound 8 loa và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với lọc bụi mịn PM2.5. Đáng tiếc là động cơ của Isuzu D-Max 2024 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam không có gì thay đổi. Xe vẫn có động cơ diesel như phiên bản cũ, đó là máy 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.9L với công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đáng tiếc là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm không có. Động cơ trên xe Isuzu D-Max 2024 kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Để cải thiện khả năng vượt địa hình, xe có thêm bộ vi sai điện tử phía sau, kết hợp với hệ thống Rough Terrain Mode. Các tính năng trợ lái nâng cao ADAS với sự hỗ trợ của camera âm thanh nổi 3D, cho tầm quan sát rộng hơn, chính xác hơn, 2 radar và 8 cảm biến xung quanh xe, không được trang bị, thay vào đó Isuzu D-Max 2024 có cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ xe trước/sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo, ga tự động, hệ thống cân bằng điện tử cùng 7 túi khí. Tại thị trường Việt Nam, Isuzu D-Max lại khá ế ẩm. Trong tháng 9/2024, chỉ có 61 chiếc xe bán tải này đến tay khách hàng Việt. Theo nhiều khách hàng Việt cho hay, mẫu xe bán tải này kén khách một phần vì sở hữu thiết kế kém nịnh mắt và không phù hợp với đại đa số người dùng. Video: Chi tiết Isuzu D-Max 2024 nâng cấp từ 650 triệu tại Việt Nam.

