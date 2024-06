Hyundai Venue tại Việt Nam đang có giá bán thực tế chỉ 485 triệu đồng?

Vào hôm 18/6/2024 vừa qua, Hyundai Thành Công đã công bố giá niêm yết mới của 4 mẫu xe, bao gồm cả Venue. Theo đó, giá xe Hyundai Venue có mức bán niêm yết mới chỉ còn 499 triệu đồng ở bản 1.0 Turbo và 539 triệu đồng ở bản 1.0 Turbo Đặc biệt. So với giá niêm yết ban đầu, cả hai phiên bản của mẫu SUV hạng A này đều giảm giá 40 triệu đồng. Tuy nhiên, tại đại lý, Hyundai Venue lại có giá bán thực tế rẻ hơn nữa. Cụ thể, nhiều đại lý hiện bán mẫu SUV hạng A - Hyundai Venue tại Việt Nam này với giá chỉ 485 triệu đồng cho bản 1.0 Turbo và 520 triệu đồng cho bản 1.0 Turbo Đặc biệt. Như vậy, 2 phiên bản này rẻ hơn 19 triệu đồng so với mức niêm yết mới của hãng. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong tháng 6/2024 này, Hyundai Thành Công đang áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng dành cho Venue. Theo công bố của hãng, khách hàng khi mua mẫu SUV hạng A này sẽ được chọn 1 trong 2 gói ưu đãi. Gói 1 là ưu đãi lãi suất trả góp chỉ từ 0% trong 12 tháng. Gói 2 là hỗ trợ tài chính lên tới 50% lệ phí trước bạ. Có thể thấy rằng tháng 6 này là thời điểm thích hợp để mua Hyundai Venue với giá hời hơn trước. Ngoài ra, những chương trình ưu đãi, giảm giá này hứa hẹn sẽ giúp mẫu SUV hạng A đến từ Hàn Quốc cải thiện doanh số trong tháng 6/2024. Tháng 7 tới đây dự kiến sẽ là thời điểm Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực. Là xe lắp ráp tại Việt Nam nên Hyundai Venue đương nhiên sẽ được hưởng chính sách này. Ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi cuối năm 2023, Hyundai Venue có doanh số chưa thực sự cao và thường xuyên đứng cuối trong phân khúc SUV hạng A. Trong tháng 5/2024 vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số 295 xe, tăng trưởng 8,9%, nhưng vẫn bán kém Toyota Raize và Kia Sonet. Hyundai Venue là mẫu xe hội tụ nhiều ưu điểm như thiết kế bắt mắt, gợi liên tưởng đến SUV cỡ lớn Palisade, trang bị vừa đủ và động cơ mạnh mẽ trong phân khúc. Theo đó, mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn LED, vành hợp kim 16 inch, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, cổng sạc USB Type-C, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau. Ngoài ra, mẫu SUV hạng A này còn có những tính năng an toàn như 6 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp và đèn chiếu sáng tự động. "Trái tim" của Hyundai Venue là động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. So với 2 đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vượt trội về mặt sức mạnh động cơ. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Xem chi tiết Hyundai Venue tại Việt Nam.

Vào hôm 18/6/2024 vừa qua, Hyundai Thành Công đã công bố giá niêm yết mới của 4 mẫu xe, bao gồm cả Venue. Theo đó, giá xe Hyundai Venue có mức bán niêm yết mới chỉ còn 499 triệu đồng ở bản 1.0 Turbo và 539 triệu đồng ở bản 1.0 Turbo Đặc biệt. So với giá niêm yết ban đầu, cả hai phiên bản của mẫu SUV hạng A này đều giảm giá 40 triệu đồng. Tuy nhiên, tại đại lý, Hyundai Venue lại có giá bán thực tế rẻ hơn nữa. Cụ thể, nhiều đại lý hiện bán mẫu SUV hạng A - Hyundai Venue tại Việt Nam này với giá chỉ 485 triệu đồng cho bản 1.0 Turbo và 520 triệu đồng cho bản 1.0 Turbo Đặc biệt. Như vậy, 2 phiên bản này rẻ hơn 19 triệu đồng so với mức niêm yết mới của hãng. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong tháng 6/2024 này, Hyundai Thành Công đang áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng dành cho Venue. Theo công bố của hãng, khách hàng khi mua mẫu SUV hạng A này sẽ được chọn 1 trong 2 gói ưu đãi. Gói 1 là ưu đãi lãi suất trả góp chỉ từ 0% trong 12 tháng. Gói 2 là hỗ trợ tài chính lên tới 50% lệ phí trước bạ. Có thể thấy rằng tháng 6 này là thời điểm thích hợp để mua Hyundai Venue với giá hời hơn trước. Ngoài ra, những chương trình ưu đãi, giảm giá này hứa hẹn sẽ giúp mẫu SUV hạng A đến từ Hàn Quốc cải thiện doanh số trong tháng 6/2024. Tháng 7 tới đây dự kiến sẽ là thời điểm Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực. Là xe lắp ráp tại Việt Nam nên Hyundai Venue đương nhiên sẽ được hưởng chính sách này. Ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi cuối năm 2023, Hyundai Venue có doanh số chưa thực sự cao và thường xuyên đứng cuối trong phân khúc SUV hạng A. Trong tháng 5/2024 vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số 295 xe, tăng trưởng 8,9%, nhưng vẫn bán kém Toyota Raize và Kia Sonet. Hyundai Venue là mẫu xe hội tụ nhiều ưu điểm như thiết kế bắt mắt, gợi liên tưởng đến SUV cỡ lớn Palisade, trang bị vừa đủ và động cơ mạnh mẽ trong phân khúc. Theo đó, mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn LED, vành hợp kim 16 inch, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, cổng sạc USB Type-C, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau. Ngoài ra, mẫu SUV hạng A này còn có những tính năng an toàn như 6 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp và đèn chiếu sáng tự động. "Trái tim" của Hyundai Venue là động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. So với 2 đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vượt trội về mặt sức mạnh động cơ. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Xem chi tiết Hyundai Venue tại Việt Nam.