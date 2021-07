Hyundai Venue 2022 trình làng, từ 345 triệu đồng tại Hàn Quốc

Hyundai Venue hoàn toàn mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 4/2019. Sau hơn 2 năm, hãng Hyundai đã lặng lẽ bổ sung phiên bản nâng cấp cho dòng xe giá rẻ này. Thị trường đầu tiên đón nhận phiên bản 2022 của Hyundai Venue chính là Hàn Quốc. Bước sang phiên bản 2022, Hyundai Venue không thay đổi về thiết kế ngoại thất. Hãng xe Hàn Quốc chỉ bổ sung màu sơn xanh lá bóng bẩy mới cho mẫu Hyundai Venue 2022 mới, thay thế màu vàng của phiên bản cũ. Thay vì điều chỉnh thiết kế của mẫu SUV cỡ nhỏ này, hãng Hyundai chỉ bổ sung trang bị tiêu chuẩn mới cho Venue 2022 ở thị trường Hàn Quốc. Theo đó, mẫu xe này sẽ được trang bị chế độ lái đường xấu và hệ thống kiểm soát hành trình tiêu chuẩn.

Ở thị trường Hàn Quốc, Hyundai Venue 2022 có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Smart, Modern, Modern Plus và Flux. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, mẫu SUV giá rẻ này chỉ có 3 bản trang bị là Smart, Modern và Flux. Theo hãng Hyundai, bản trang bị Modern Plus được phát triên dựa trên bản Modern nhưng đi kèm những trang bị theo yêu cầu của nhiều khách hàng như ghế phụ lái có tính năng làm mát và hệ thống điều hòa tự động.



Ngoài ra, bản Modern Plus còn có thêm gương chiếu hậu chống chói, màn hình thông tin giải trí 8 inch tích hợp hệ thống định vị, camera lùi và hệ thống kết nối Blue Link. Nội thất của bản Modern Plus sẽ được bọc màu đen hoặc xanh dương đậm.



Riêng với bản Smart tiêu chuẩn, khách hàng không thể mua thêm những trang bị tùy chọn như cửa sổ trời, hệ thống định vị và gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.



Gói công nghệ an toàn này gồm có những tính năng như hệ thống cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, hệ thống cảnh báo điểm mù là trang bị tiêu chuẩn của Hyundai Venue 2022 tại thị trường Hàn Quốc.



So với các 3 bản trang bị còn lại, bản Flux có những chi tiết thiết kế riêng như lưới tản nhiệt, cản sau và logo hình tròn với chữ "V" màu bạc nằm trên cột C.



Bên trong bản Flux sẽ có những điểm nhấn màu giống sơn ngoại thất như chỉ khâu trên vô lăng, cần số, viền các núm xoay, viền nút gạt trên cửa gió điều hòa hay đường gân trên ghế.



Đáng tiếc là động cơ của Hyundai Venue 2022 tại thị trường Hàn Quốc không thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT.



Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Venue 2022 có mức bán ra dao động từ 16,89 - 22,36 triệu Won (khoảng 345 - 456,6 đồng).

Video: Xem chi tiết Hyundai Venue thế hệ mới.





Hyundai Venue hoàn toàn mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 4/2019. Sau hơn 2 năm, hãng Hyundai đã lặng lẽ bổ sung phiên bản nâng cấp cho dòng xe giá rẻ này. Thị trường đầu tiên đón nhận phiên bản 2022 của Hyundai Venue chính là Hàn Quốc. Bước sang phiên bản 2022, Hyundai Venue không thay đổi về thiết kế ngoại thất. Hãng xe Hàn Quốc chỉ bổ sung màu sơn xanh lá bóng bẩy mới cho mẫu Hyundai Venue 2022 mới, thay thế màu vàng của phiên bản cũ. Thay vì điều chỉnh thiết kế của mẫu SUV cỡ nhỏ này, hãng Hyundai chỉ bổ sung trang bị tiêu chuẩn mới cho Venue 2022 ở thị trường Hàn Quốc. Theo đó, mẫu xe này sẽ được trang bị chế độ lái đường xấu và hệ thống kiểm soát hành trình tiêu chuẩn.

Ở thị trường Hàn Quốc, Hyundai Venue 2022 có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Smart, Modern, Modern Plus và Flux. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, mẫu SUV giá rẻ này chỉ có 3 bản trang bị là Smart, Modern và Flux. Theo hãng Hyundai, bản trang bị Modern Plus được phát triên dựa trên bản Modern nhưng đi kèm những trang bị theo yêu cầu của nhiều khách hàng như ghế phụ lái có tính năng làm mát và hệ thống điều hòa tự động.



Ngoài ra, bản Modern Plus còn có thêm gương chiếu hậu chống chói, màn hình thông tin giải trí 8 inch tích hợp hệ thống định vị, camera lùi và hệ thống kết nối Blue Link. Nội thất của bản Modern Plus sẽ được bọc màu đen hoặc xanh dương đậm.



Riêng với bản Smart tiêu chuẩn, khách hàng không thể mua thêm những trang bị tùy chọn như cửa sổ trời, hệ thống định vị và gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.



Gói công nghệ an toàn này gồm có những tính năng như hệ thống cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, hệ thống cảnh báo điểm mù là trang bị tiêu chuẩn của Hyundai Venue 2022 tại thị trường Hàn Quốc.



So với các 3 bản trang bị còn lại, bản Flux có những chi tiết thiết kế riêng như lưới tản nhiệt, cản sau và logo hình tròn với chữ "V" màu bạc nằm trên cột C.



Bên trong bản Flux sẽ có những điểm nhấn màu giống sơn ngoại thất như chỉ khâu trên vô lăng, cần số, viền các núm xoay, viền nút gạt trên cửa gió điều hòa hay đường gân trên ghế.



Đáng tiếc là động cơ của Hyundai Venue 2022 tại thị trường Hàn Quốc không thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT.



Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Venue 2022 có mức bán ra dao động từ 16,89 - 22,36 triệu Won (khoảng 345 - 456,6 đồng).

Video: Xem chi tiết Hyundai Venue thế hệ mới.