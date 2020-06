Hyundai Venue FLUX mới từ 414 triệu đồng tại Hàn Quốc

Hyundai Venue 2020 mới là mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 11 năm ngoái. Sau 7 tháng, hãng Hyundai quyết định vén màn phiên bản đặc biệt mang tên FLUX của Venue tại thị trường Hàn Quốc. So với bản thường, Hyundai Venue FLUX 2021 mới sở hữu thiết kế ngoại thất riêng biệt như lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tam giác mạ crôm. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến thiết kế lưới tản nhiệt kim cương của xe sang Mercedes-Benz. Lưới tản nhiệt này có thiết kế khá thanh lịch và đương nhiên là đẹp hơn trang bị của Hyundai Venue bản thường. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp logo trên cột C. Logo này được sơn màu xanh cốm tương tự một số chi tiết ngoại thất khác trên cản trước/sau, hốc bánh, cửa, vỏ gương ngoại thất và nóc. Thiết kế này mang đến ngoại hình phối 2 tông màu tương phản khá ấn tượng cho Hyundai Venue FLUX. Bên trong Hyundai Venue FLUX cũng có những điểm nhấn màu xanh cốm, tạo cảm giác "tông xuyệt tông", ví dụ như núm xoay chọn chế độ lái, núm chỉnh điều hòa, nút chỉnh trên cửa gió điều hòa và chỉ khâu nội thất. Ngoài những điều chỉnh trong thiết kế như trên, Hyundai Venue FLUX chẳng có gì khác biệt so với bản thường. Xe vẫn sở hữu chiều dài 4.040 mm, rộng 1.770 mm, cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Venue FLUX có những trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn Composite Light đặc trưng với cụm đèn LED định vị ban ngày nằm trên đèn pha chính, màn hình thông tin giải trí 8 inch, nút bấm khởi động máy và cửa sổ chỉnh điện. Nằm bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1,6 lít với công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn hoặc CVT. Khi kết hợp với hộp số CVT, động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình 13,7 km/lít (khoảng 7,3 lít/100 km). Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái là Normal, Sport và Eco. Cuối cùng là những trang bị an toàn như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo ngủ gật và hỗ trợ đèn pha. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Venue FLUX khởi điểm từ 21,5 triệu Won (khoảng 414,7 triệu đồng). Video: Ra mắt Hyundai Venue FLUX thế hệ mới.

