Hyundai Venue 2021 rẻ hơn Kona cả trăm triệu có về Việt Nam?

Vào hồi tháng 1 đầu năm nay, hãng Hyundai đã bất ngờ giới thiệu Venue - mẫu SUV nhỏ hơn và rẻ hơn Kona - tại thị trường Singapore. Đến nay, sau 9 tháng, Hyundai Venue 2021 mới lại tiếp tục ra mắt một thị trường Đông Nam Á nữa, đó là Philippines. Là mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Hyundai tại thị trường Philippines tính đến thời điểm hiện tại, Venue sở hữu chiều dài 4.040 mm, rộng 1.770 mm, cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Như vậy, so với đàn anh Kona, Hyundai Venue giá rẻ sẽ ngắn hơn 60 mm, hẹp hơn 35 mm nhưng lại cao hơn 57 mm. Riêng chiều dài cơ sở ngắn hơn 50 mm và chiều cao gầm thấp hơn 15 mm, chỉ còn 170 mm. Về thiết kế, Hyundai Venue thế hệ mới sở hữu ngoại hình vuông vắn và thẳng đứng hơn đàn anh Kona. Xe được trang bị lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn phía trước và hệ thống đèn pha 2 tầng. Đèn pha dùng bóng Halogen của Hyundai Venue 2021 được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày vuông vắn. Ngoài ra, Hyundai Venue 2021 còn được trang bị cụm đèn hậu vuông vắn, tạo cảm giác đồng điệu cho thiết kế ngoại thất. Tạo hình bên trong cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ chữ "Z" trông khá độc đáo. Tùy vào phiên bản, Hyundai Venue 2021 tại thị trường Philippines sẽ được trang bị bộ vành hợp kim có đường kính 15 inch hoặc 17 inch. Bên trong, Hyundai Venue bản GLS cao cấp hơn được trang bị vô lăng và cần số bọc da. Trong khi đó, bản GL chỉ dùng vô lăng bọc urethane và cần số bằng PVC. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của Hyundai Venue 2021 tại thị trường Philippines bao gồm vô lăng gật gù và tích hợp phím chức năng, điều hòa tự động, ghế sau gập 60:40 cùng màn hình đa thông tin 3,5 inch trong bảng đồng hồ. Hệ thống thông tin giải trí của Hyundai Venue 2021 tại thị trường Philippines gồm có màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn nằm độc lập trên mặt táp-lô, giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm. Màn hình này hỗ trợ radio AM/FM, kết nối Bluetooth, USB, Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, bản GLS sẽ dùng hệ thống âm thanh 6 loa trong khi bản GL chỉ có 4 loa. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Venue 2021 tại thị trường Philippines là động cơ xăng Gamma 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực tại tua máy 4.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 151 Nm tại tua máy 4.850 vòng/phút. Động cơ chỉ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, không có hộp số sàn. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 2 túi khí trước, hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, phanh đĩa 4 bánh, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và camera lùi tiêu chuẩn. Riêng bản GLS có thêm túi khí bên và túi khí rèm cũng như cảm biến đỗ xe phía sau. Tại thị trường Philippines, mẫu SUV cỡ B này có 5 màu sơn ngoại thất là xám Cosmic Gray, xanh Denim Blue, cam Lava Orange, đen Phantom Black và trắng Polar White. Giá xe Hyundai Venue 2021 tại Philippines khởi điểm từ 915.000 Peso (439 triệu đồng) cho bản GL và 985.000 Peso cho bản GLS (472 triệu đồng). Như vậy, Hyundai Venue 2021 rẻ hơn đáng kể so với con số khởi điểm 1.188.000 Peso (569 triệu đồng) của đàn anh Kona. Đồng thời, Hyundai Venue 2021 cũng đắt hơn đối thủ trực tiếp Kia Stonic vốn cũng mới ra mắt Philippines với giá từ 735.000 - 925.000 Peso (353 - 444 triệu đồng). Hiện chưa rõ sau Singapore và Philippines, mẫu SUV nhỏ xinh Hyundai Venue có được bày bán tại Việt Nam hay không. Video: Chi tiết Hyundai Venue 2021 mới.

