Hyundai Tucson 2024 lộ thiết kế, có trang bị giống SantaFe mới

Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 đã trình làng vào năm 2020. Do đó, không có gì lạ nếu hãng Hyundai chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV cỡ C này. Trong thời gian qua, Hyundai Tucson 2024 mới đã liên tục bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố. Tuy xe dùng để chạy thử được ngụy trang ở một số khu vực nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra một số chi tiết thiết kế mới của mẫu SUV cỡ C này. Cụ thể, Hyundai Tucson 2024 được trang bị phần đầu xe mới với thiết kế gợi liên tưởng đến mẫu xe bán tải cùng thương hiệu Santa Cruz. Ở phiên bản mới, xe vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình học, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày ẩn như trước. Tuy nhiên, thiết kế của 2 chi tiết này dự kiến sẽ được điều chỉnh so với phiên bản cũ. Có vẻ như lưới tản nhiệt của xe sẽ được thu nhỏ và đi kèm mắt lưới mới trong khi đèn LED định vị ban ngày có thiết kế mượt mà hơn. Nằm ở hai góc đầu xe tiếp tục là cụm đèn pha LED nhưng đã được cải tiến theo hướng góc cạnh hơn. Tiếp theo đó là bộ vành la-zăng mới với thiết kế 5 chấu kép bắt mắt. Khu vực sườn xe dự kiến sẽ không thay đổi nhiều so với trước vì đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Đằng sau mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2024 bản nâng cấp sẽ xuất hiện cụm đèn hậu có vẻ giữ nguyên thiết kế cũ. Trong khi đó, cản sau sẽ được làm mới với bộ khuếch tán gió và đầu ống xả khác biệt. Thay đổi đáng chú ý tiếp theo của mẫu SUV cỡ C này chính là cần số điện tử mới nằm trên trục lái. Đây là trang bị đã được áp dụng cho Hyundai Kona và SantaFe 2024 mới. Ngoài ra, Tucson 2024 dự kiến còn có thêm vô lăng mới. Trong khi đó, động cơ của xe có thể sẽ không thay đổi. Ở thị trường Hàn Quốc, mẫu xe này hiện có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.6L tiêu chuẩn, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 230 mã lực. Theo báo chí Hàn Quốc, Hyundai Tucson 2024 sẽ ra mắt vào quý III năm nay. Việc ra mắt phiên bản mới có thể sẽ giúp hãng Hyundai cải thiện doanh số của Tucson. Trong năm ngoái, Hyundai Tucson thu về doanh số 32.890 xe ở thị trường nội địa Hàn Quốc, thấp hơn người anh em cùng phân khúc là Kia Sportage (55.394 xe). Video: Xem trước mẫu xe SUV cỡ C- Hyundai Tucson 2024.

Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 đã trình làng vào năm 2020. Do đó, không có gì lạ nếu hãng Hyundai chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV cỡ C này. Trong thời gian qua, Hyundai Tucson 2024 mới đã liên tục bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố. Tuy xe dùng để chạy thử được ngụy trang ở một số khu vực nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra một số chi tiết thiết kế mới của mẫu SUV cỡ C này. Cụ thể, Hyundai Tucson 2024 được trang bị phần đầu xe mới với thiết kế gợi liên tưởng đến mẫu xe bán tải cùng thương hiệu Santa Cruz. Ở phiên bản mới, xe vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình học, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày ẩn như trước. Tuy nhiên, thiết kế của 2 chi tiết này dự kiến sẽ được điều chỉnh so với phiên bản cũ. Có vẻ như lưới tản nhiệt của xe sẽ được thu nhỏ và đi kèm mắt lưới mới trong khi đèn LED định vị ban ngày có thiết kế mượt mà hơn. Nằm ở hai góc đầu xe tiếp tục là cụm đèn pha LED nhưng đã được cải tiến theo hướng góc cạnh hơn. Tiếp theo đó là bộ vành la-zăng mới với thiết kế 5 chấu kép bắt mắt. Khu vực sườn xe dự kiến sẽ không thay đổi nhiều so với trước vì đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Đằng sau mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2024 bản nâng cấp sẽ xuất hiện cụm đèn hậu có vẻ giữ nguyên thiết kế cũ. Trong khi đó, cản sau sẽ được làm mới với bộ khuếch tán gió và đầu ống xả khác biệt. Thay đổi đáng chú ý tiếp theo của mẫu SUV cỡ C này chính là cần số điện tử mới nằm trên trục lái. Đây là trang bị đã được áp dụng cho Hyundai Kona và SantaFe 2024 mới. Ngoài ra, Tucson 2024 dự kiến còn có thêm vô lăng mới. Trong khi đó, động cơ của xe có thể sẽ không thay đổi. Ở thị trường Hàn Quốc, mẫu xe này hiện có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.6L tiêu chuẩn, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 230 mã lực. Theo báo chí Hàn Quốc, Hyundai Tucson 2024 sẽ ra mắt vào quý III năm nay. Việc ra mắt phiên bản mới có thể sẽ giúp hãng Hyundai cải thiện doanh số của Tucson. Trong năm ngoái, Hyundai Tucson thu về doanh số 32.890 xe ở thị trường nội địa Hàn Quốc, thấp hơn người anh em cùng phân khúc là Kia Sportage (55.394 xe). Video: Xem trước mẫu xe SUV cỡ C- Hyundai Tucson 2024.