Hyundai Sonata 2010 dùng chán bán vẫn 500 triệu tại VN

Sự thành công của ngôn ngữ thiết kế “điêu khắc dòng chảy” của mẫu xe sedan Hyundai Sonata thế hệ từ 2010-2013 được thể hiện rõ ràng hơn khi mẫu xe Sonata thế hệ sau đó ngay lập tức bị khách hàng Việt Nam “ghẻ lạnh”, doanh số không thành công như mong đợi khiến nó bị khai tử tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Vào năm 2007, mỗi dòng xe ôtô của Hyundai đều có thiết kế độc lập, không tuân thủ theo một ngôn ngữ cụ thể nào. Đối với việc phát triển thương hiệu, đương nhiên điều này không có lợi so với các hãng khác. Nhận thấy sự cần thiết phải có một bộ nhận diện thương hiệu mới để nâng cao hình ảnh Hyundai, ông Chung Mong-Koo – Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor và ông Oh Suk-Geun – Thiết kế trưởng của Hyundai lúc đó đã lần đầu đưa ra ý tưởng về Fluidic Sculpture vào năm 2007. Trải qua 2 năm phát triển, tới năm 2009, ngôn ngữ thiết kế Fluidic Sculpture đã chính thức được Hyundai công bố, với sản phẩm đầu tiên áp dụng là Tucson và Sonata thế hệ thứ 6. Sau đó, Sonata đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt và đánh giá cao bởi kiểu dáng độc đáo, hấp dẫn. Hyundai Sonata 2010 có kích thước 4.820 x 1.835 x 1.470 mm (dài, rộng, cao), chiều dài cơ sở 2.795 mm, khoảng sáng gầm xe 140 mm, sử dụng bộ mâm bánh xe 18” và có trọng lượng không tải 1.404kg cùng dung tích bình xăng 70 lít. Sonata 2010 có các hàng ghế và các chi tiết nội thất như tay nắm cần số, tay lái… bọc da. Hàng ghế phía trước điều khiển điện và có bộ nhớ vị trí cho ghế lái. Ngoài ra, chiếc xe này có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng riêng biệt và có cửa gió cho hàng ghế phía sau, bộ chìa khóa thông minh với nút khởi động động cơ. Tay lái tích hợp hệ thống điều khiển âm thanh và điện thoại, hệ thống cửa kính màu điều khiển điện. Trang thiết bị giải trí gồm hệ thống CD 6 loa có hỗ trợ MP3 (phiên bản nội địa có thêm màn hình DVD Navigator, hệ thống sấy ghế, kính chiếu hậu bên trong có chống chói…). Sonata 2010 do Hyundai Thành Công nhập khẩu được trang bị 6 túi khí, hệ thống phanh đĩa trên bốn bánh có hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh ABS, đèn pha HID, camera lùi, hệ thống đèn sương mù phía trước, tựa ghế bảo vệ đầu chủ động… Hệ thống giảm xóc của mẫu xe này với kiểu Mc Pherson phía trước và liên kết đa điểm ở hệ thống treo sau. Sonata 2010 tại Việt Nam sử dụng động cơ I4 Theta II với hai loại dung tích 2.0l và 2.4L. Phiên bản 2.0L có công suất tối đa 165 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mômen xoắn tối đa 202 Nm tại 4.000 vòng/phút, khả năng tăng tốc 0-200km/h hết 10,9 giây và có tốc độ tối đa 209 km/h, mức tiêu hao nhiên liệu theo thông số nhà sản xuất là 7,8 lít/100km. Phiên bản 2.0 nội địa Hàn quốc mà các đơn vị khác nhập khẩu về Việt Nam có thêm hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD và hệ thống cân bằng điện tử ESP cùng hệ thống đèn pha bi xenon tự động điều khiển ánh sáng. Hiện tại, giá xe Hyundai Sonata cũ đời từ 2010 đến 2011 bán ra trên thị trường xe cũ Việt Nam sẽ dao động trong khoảng 500 triệu đồng. Đây được xem là lựa chọn khá hợp lý cho những người mới sử dụng xe hơi. Video: Đánh giá xe Hyundai Sonata tại Việt Nam.

