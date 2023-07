Hyundai SantaFe "tiến hoá" ra sao sau hơn 20 năm ra mắt

Mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 vừa ra mắt cách đây vài ngày đã trở thành hiện tượng được quan tâm hàng đầu trong cộng đồng yêu xe quốc tế bởi ngoại hình vuông vắn khác hẳn so với thế hệ tiền nhiệm. Chúng ta sẽ cùng điểm lại sự thay đổi của mẫu xe Hyundai SantaFe qua các thế hệ. Hyundai SantaFe thế hệ đầu tiên (2001-2006) được ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show năm 2000. Tại thời điểm đó, mẫu crossover này gây ấn tượng bởi kích thước lớn và khả năng off-road ấn tượng. Nội thất SantaFe thế hệ này rộng rãi, cung cấp đủ chỗ cho 5 người cùng khoang hành lý chứa được nhiều đồ, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của các gia đình. Cùng với đó, các trang bị tiện nghi của xe bao gồm điều hòa, đầu CD và cả cửa sổ trời chỉnh điện. Ở bản nâng cấp giữa vòng đời, Hyundai SantaFe thế hệ đầu tiên được thay đổi thiết kế phần đuôi xe và bổ sung các tùy chọn động cơ mạnh mẽ hơn. Xe sở hữu 2 tùy chọn động cơ gồm: máy 2.4L 4 xylanh và máy 3.5L Sigma V6. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Sau thành công của thế hệ thứ nhất, Hyundai tiếp tục giới thiệu SantaFe thế hệ thứ hai vào năm 2007 (2007-2012). Tuy nhiên, phiên bản này lại không nhận được sự phản hồi tốt từ khách hàng bởi thiết kế có phần bảo thủ. Trong giai đoạn này, phân khúc SUV/crossover của Hyundai cũng được mở rộng với hai mẫu xe mới là Tucson và Veracruz. Hyundai SantaFe thế hệ thứ hai sở hữu không gian nội thất cao cấp với nhiều chi tiết được ốp gỗ, bổ sung hệ thống định vị và dàn âm thanh nổi hiện đại. Trong đó động cơ dầu 2.2L được đánh giá cao bởi sự bền bỉ và tiết kiệm. Cho đến nay, nhiều xe SantaFe thế hệ này vẫn còn phục vụ tốt chủ nhân và khẳng định sự bền bỉ của mình. Hyundai SantaFe thế hệ thứ ba (2013-2018) được gia tăng đáng kể về mặt kích thước và có hai tùy chọn 5 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Ở bản này, xe mang thiết kế bắt mắt hơn trước nhờ lưới tản nhiệt hình lục giác và đèn pha mới. Nội thất xe tiếp tục được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn với màn hình cảm ứng đa chức năng 8 inch với giao diện trực quan, dễ sử dụng cùng khả năng nhận diện giọng nói nâng cao và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Vào cuối năm 2014, SantaFe bắt đầu được Hyundai Thành Công (hiện tại là Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam lắp ráp với giá bán rẻ hơn xe nhập khẩu. Thế hệ thứ tư của Hyundai SantaFe có ngoại hình khác biệt so với bản tiền nhiệm. Ở lần nâng cấp này, xe mang ngoại hình trẻ trung với cụm đèn pha hai tầng, kết hợp với mặt ca lăng hình lục giác. Khu vực thân xe sở hữu nhiều đường nét cắt xẻ mạnh mẽ, mang lại cảm giác thể thao. Nội thất của SantaFe thế hệ thứ tư cũng được đánh giá cao so với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại và được hoàn thiện bằng chất liệu da cao cấp. Sở hữu công nghệ SmartSense mới nhất của Hyundai, SantaFe được đánh giá là một trong những mẫu xe an toàn nhất phân khúc và đạt xếp hạng 5 sao từ Euro NCAP. Hyundai SantaFe GEN 4 facelift hiện phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản: 2.5 Xăng, 2.2 Dầu, 2.5 Xăng Cao Cấp, 2.2 Dầu Cao Cấp, Hybrid có giá bán từ 1,03 - 1,45 tỷ đồng. Mẫu xe này cũng đã nhận được sự ưa chuộng của khách hàng Việt và đạt được thành công về doanh số khi liên tục dẫn đầu phân khúc. Bước sang thế hệ thứ 5, Hyundai SantaFe 2024 mới có ngoại hình được thay đổi toàn diện, theo hướng vuông vức hơn và gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Land Rover. Theo hãng Hyundai, mẫu SUV hạng trung này được tối ưu hóa cho những ai đam mê các hoạt động ngoài trời. Thiết kế bên trong SantaFe 2024 cũng được thay đổi toàn diện. Giống như nhiều mẫu xe mà hãng mới ra mắt gần đây, SantaFe mới được trang bị màn hình đôi cong nhẹ, bao gồm bảng điều khiển kỹ thuật số và màn hình giải trí có cùng kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó, các chất liệu bọc nội thất hứa hẹn sẽ được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn, nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ chính thức được công bố ra mắt từ tháng 8 năm nay, trước khi đến tay khách hàng vào khoảng đầu năm 2024. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai SantaFe 2024 sẽ có 4 tùy chọn động cơ bao gồm cả plug-in hybrid (PHEV) và sẽ thay đổi theo thị trường phân phối. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2024 mới.

Mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 vừa ra mắt cách đây vài ngày đã trở thành hiện tượng được quan tâm hàng đầu trong cộng đồng yêu xe quốc tế bởi ngoại hình vuông vắn khác hẳn so với thế hệ tiền nhiệm. Chúng ta sẽ cùng điểm lại sự thay đổi của mẫu xe Hyundai SantaFe qua các thế hệ. Hyundai SantaFe thế hệ đầu tiên (2001-2006) được ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show năm 2000. Tại thời điểm đó, mẫu crossover này gây ấn tượng bởi kích thước lớn và khả năng off-road ấn tượng. Nội thất SantaFe thế hệ này rộng rãi, cung cấp đủ chỗ cho 5 người cùng khoang hành lý chứa được nhiều đồ, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của các gia đình. Cùng với đó, các trang bị tiện nghi của xe bao gồm điều hòa, đầu CD và cả cửa sổ trời chỉnh điện. Ở bản nâng cấp giữa vòng đời, Hyundai SantaFe thế hệ đầu tiên được thay đổi thiết kế phần đuôi xe và bổ sung các tùy chọn động cơ mạnh mẽ hơn. Xe sở hữu 2 tùy chọn động cơ gồm: máy 2.4L 4 xylanh và máy 3.5L Sigma V6. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Sau thành công của thế hệ thứ nhất, Hyundai tiếp tục giới thiệu SantaFe thế hệ thứ hai vào năm 2007 (2007-2012). Tuy nhiên, phiên bản này lại không nhận được sự phản hồi tốt từ khách hàng bởi thiết kế có phần bảo thủ. Trong giai đoạn này, phân khúc SUV/crossover của Hyundai cũng được mở rộng với hai mẫu xe mới là Tucson và Veracruz. Hyundai SantaFe thế hệ thứ hai sở hữu không gian nội thất cao cấp với nhiều chi tiết được ốp gỗ, bổ sung hệ thống định vị và dàn âm thanh nổi hiện đại. Trong đó động cơ dầu 2.2L được đánh giá cao bởi sự bền bỉ và tiết kiệm. Cho đến nay, nhiều xe SantaFe thế hệ này vẫn còn phục vụ tốt chủ nhân và khẳng định sự bền bỉ của mình. Hyundai SantaFe thế hệ thứ ba (2013-2018) được gia tăng đáng kể về mặt kích thước và có hai tùy chọn 5 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Ở bản này, xe mang thiết kế bắt mắt hơn trước nhờ lưới tản nhiệt hình lục giác và đèn pha mới. Nội thất xe tiếp tục được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn với màn hình cảm ứng đa chức năng 8 inch với giao diện trực quan, dễ sử dụng cùng khả năng nhận diện giọng nói nâng cao và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Vào cuối năm 2014, SantaFe bắt đầu được Hyundai Thành Công (hiện tại là Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam lắp ráp với giá bán rẻ hơn xe nhập khẩu. Thế hệ thứ tư của Hyundai SantaFe có ngoại hình khác biệt so với bản tiền nhiệm. Ở lần nâng cấp này, xe mang ngoại hình trẻ trung với cụm đèn pha hai tầng, kết hợp với mặt ca lăng hình lục giác. Khu vực thân xe sở hữu nhiều đường nét cắt xẻ mạnh mẽ, mang lại cảm giác thể thao. Nội thất của SantaFe thế hệ thứ tư cũng được đánh giá cao so với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại và được hoàn thiện bằng chất liệu da cao cấp. Sở hữu công nghệ SmartSense mới nhất của Hyundai, SantaFe được đánh giá là một trong những mẫu xe an toàn nhất phân khúc và đạt xếp hạng 5 sao từ Euro NCAP. Hyundai SantaFe GEN 4 facelift hiện phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản: 2.5 Xăng, 2.2 Dầu, 2.5 Xăng Cao Cấp, 2.2 Dầu Cao Cấp, Hybrid có giá bán từ 1,03 - 1,45 tỷ đồng. Mẫu xe này cũng đã nhận được sự ưa chuộng của khách hàng Việt và đạt được thành công về doanh số khi liên tục dẫn đầu phân khúc. Bước sang thế hệ thứ 5, Hyundai SantaFe 2024 mới có ngoại hình được thay đổi toàn diện, theo hướng vuông vức hơn và gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Land Rover. Theo hãng Hyundai, mẫu SUV hạng trung này được tối ưu hóa cho những ai đam mê các hoạt động ngoài trời. Thiết kế bên trong SantaFe 2024 cũng được thay đổi toàn diện. Giống như nhiều mẫu xe mà hãng mới ra mắt gần đây, SantaFe mới được trang bị màn hình đôi cong nhẹ, bao gồm bảng điều khiển kỹ thuật số và màn hình giải trí có cùng kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó, các chất liệu bọc nội thất hứa hẹn sẽ được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn, nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ chính thức được công bố ra mắt từ tháng 8 năm nay, trước khi đến tay khách hàng vào khoảng đầu năm 2024. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai SantaFe 2024 sẽ có 4 tùy chọn động cơ bao gồm cả plug-in hybrid (PHEV) và sẽ thay đổi theo thị trường phân phối. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2024 mới.