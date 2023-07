Hyundai SantaFe 2024 sở hữu nội thất như xe sang Range Rover giá rẻ

Hyundai đã chính thức tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Hyundai SantaFe 2024 mới. Chẳng bao lâu sau, những hình ảnh thực tế của xe được chụp tại Hàn Quốc bắt đầu lan truyền trên mạng. Trong số đó, có cả hình ảnh chụp không gian nội thất của mẫu SUV hạng trung này. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai SantaFe 2024 rõ ràng cũng lấy cảm hứng từ SUV hạng sang Range Rover. Ngoài ra, nội thất của mẫu xe này còn chia sẻ một số chi tiết với người anh em Hyundai Grandeur thế hệ mới hiện đang bán tại thị trường Hàn Quốc. Những hình ảnh chụp nội thất thực tế Hyundai SantaFe 2024. Trong đó, nội thất màu sáng dành cho phiên bản cao cấp được bọc da và ốp gỗ tạo cảm giác sang trọng hơn. Nội thất màu tối có vẻ dành cho phiên bản thấp hơn với ghế bọc da pha nỉ. Bên trong mẫu xe này xuất hiện mặt táp-lô với thiết kế lấy cảm hứng từ chữ "H" giống khu vực ngoại thất. Thiết kế này khiến không gian bên trong xe như rộng và thoáng đãng hơn. Điểm nhấn ở mặt táp-lô là vô lăng 3 chấu to bản và tích hợp các phím chức năng. Vô lăng này có thiết kế giống cả xe Range Rover lẫn Hyundai Grandeur 2023. Trên vô lăng còn có 4 dấu chấm vốn là mã Morse của chữ "H", thay cho logo Hyundai, và lẫy chuyển số thể thao. Phía sau vô lăng là màn hình cong kéo dài mới, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình cong này được trang bị cho cả bản cao và thấp của Hyundai SantaFe 2024. Chi tiết tiếp theo giống xe Range Rover và Hyundai Grandeur 2023 là màn hình thứ ba nằm bên dưới mặt táp-lô để chỉnh điều hòa. Tùy phiên bản, màn hình sẽ có thiết kế tràn viền hoặc đi kèm 2 núm xoay tròn hai bên. Ngoài ra, hãng Hyundai còn đưa cần số điện tử lên cột vô lăng của xe, tương tự Kona thế hệ mới. Nhờ đó, không gian ở cụm điều khiển trung tâm được giải phóng, nhường chỗ cho 2 sạc điện thoại thông minh lần đầu tiên xuất hiện trong xe Hyundai. Hệ thống âm thanh Bose cũng được trang bị cho mẫu SUV hạng trung này. Trái ngược với nội thất, thiết kế ngoại thất của Hyundai SantaFe 2024 lại gây tranh cãi không ít, đặc biệt là khu vực phía sau. Tại đây, xe được trang bị kính chắn gió và cửa cốp gần như thẳng đứng với thiết kế bằng phẳng. Trên cửa cốp còn có logo 2D của hãng Hyundai và tem chữ nổi "Santa Fe". Trong khi đó, cụm đèn hậu LED với tạo hình chữ "H" bên trong được đặt thấp bên dưới, nối với nhau bằng nẹp đen bóng ở giữa, và kéo dài sang chắn bùn sau. Trên cản sau sơn màu đen còn có 2 dải đèn mỏng và 1 đầu ống xả hình thang. Theo hãng Hyundai, khu vực phía sau của Santa Fe mới được thiết kế đơn giản hơn đầu xe nhằm tạo sự cân bằng cho ngoại hình. Đồng thời, đây có vẻ là khu vực mà hãng Hyundai phải hi sinh về mặt thẩm mỹ để tối ưu hóa khoang hành lý của xe. Theo ông SangYup Lee, Giám đốc Trung tâm thiết kế toàn cầu của Hyundai, nội thất của SantaFe mới vốn được thiết kế tập trung vào khoang hành lý. Trong khi đó, khu vực đầu xe có thiết kế ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày (DLR) và cản trước tạo hình chữ "H". Dải đèn DLR còn chia lưới tản nhiệt và cụm đèn pha thành 2 tầng. Tiếp đến là khe gió hẹp ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm hình chữ nhật cỡ lớn trên cản trước. Riêng logo của hãng Hyundai đã được chuyển lên nắp ca-pô thay vì nằm bên trong lưới tản nhiệt. Ở bên sườn, xe được bổ sung hốc bánh góc cạnh và nổi bật hơn trước, chứa bộ vành có đường kính lên đến 21 inch. Khu vực này được thiết kế khá thẳng thớm với các cột sơn đen, kính cửa sổ lớn và baga nóc mới. Hiện hãng Hyundai chưa công bố kích thước của SantaFe mới. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp khu vực sườn xe, có thể đoán mẫu crossover này đã tăng mạnh về mặt kích thước so với trước. Điều này cũng đã được ông SangYup Lee xác nhận: "Với chiều dài cơ sở lớn hơn, nội thất và khoang hành lý rộng rãi, SantaFe mới mang đến sự đa dụng cũng như trải nghiệm khách hàng cao cấp hơn bao giờ hết". Đáng tiếc là thông tin về động cơ của mẫu xe này chưa được hé lộ. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai SantaFe 2024 sẽ có 4 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Thứ hai là hệ truyền động hybrid (HEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Thứ ba là động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, đi với hộp số tự động 8 cấp. Cả 3 tùy chọn động cơ này đều chỉ kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu. Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản PHEV của xe sẽ có hệ dẫn động 4 bánh 4WD và nhiều khả năng dành cho thị trường châu Âu. Theo kế hoạch, Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào tháng 8 tới đây. Video: Chi tiết Hyundai SantaFe 2024 thế hệ hoàn toàn mới.

