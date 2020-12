Hyundai SantaFe 2021 mới sắp bán ở Việt Nam có gì "hot"?

Mới đây, trên mạng xã hội đã rò rỉ hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 mới với thiết kế ngoại thất thay đổi gần như hoàn toàn so với phiên bản hiện hành đang bán tại Việt Nam. Mặc dù xe đã về nước, nhưng đại diện đơn vị phân phối là TC Motor đã phủ nhận kế hoạch phân phối mẫu xe ôtô này trong thời gian ngắn tới đây. Mặc dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, thế nhưng mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2021 đã "lột xác" với thiết kế hoàn toàn mới so với bản tiền nhiệm. Đây là truyền thống của thương hiệu này khi mỗi bản facelift của các dòng xe đều có thiết kế nội/ngoại thất không liên quan đến bản cũ. Ở thị trường quốc tế, Hyundai SantaFe 2021 ra mắt từ tháng 6 năm nay với thiết kế ấn tượng trong từng chi tiết ngoại thất khi đặt cạnh "người tiền nhiệm". Khu vực đầu xe của SantaFe mới gây ấn tượng mạnh bởi hệ thống lưới tản nhiệt dạng vân 3D với chất liệu crom. Cụm đèn pha của xe đặt thấp tương tự bản cũ nhưng giờ đây đã liền mạch với mặt ca-lăng để tạo thành một khối thống nhất. Trong khi đó, dải LED định vị ban ngày nằm trên nắp ca-pô và kéo dài chia đôi cụm đèn pha. Hyundai SantaFe 2021 có kích thước dài hơn 15 mm, rộng hơn 10 mm và cao thêm 5 mm so với bản tiền nhiệm. Cụ thể, chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt đạt 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), trục cơ sở đạt 2.765 mm. Thay đổi lớn nhất ở phần thân xe Hyundai Santa Fe đến từ bộ mâm có thiết kế cầu kỳ hơn và khách hàng có thể tùy chọn theo mỗi phiên bản với họa tiết khác nhau. Tổng thể đuôi xe Hyundai SantaFe facelift không khác nhiều so với bản hiện hành tại Việt Nam, nhưng các chi tiết đã được nhấn nhá giúp gia tăng vẻ hiện đại cho chiếc xe. Điểm nhấn của Hyundai Santa Fe đến từ cụm đèn hậu nổi khối với họa tiết 3D chia thành các khoang cực kỳ ấn tượng. Cặp đèn hậu được nối liền với nhau bởi dải đèn LED thay vì dạng đơn điệu như bản đang bán ở Việt Nam. Ở phiên bản nâng cấp, SantaFe 2021 đã có phần cản sau giả ống xả giúp chiếc xe cân đối hơn. Hyundai Motor đã tiếp tục mang đến diện mạo cuốn hút hơn cho SantaFe mới ở không gian nội thất. Nâng cấp đáng chú ý nhất của mẫu SUV này đến từ màn hình kích thước lớn hơn đến 10,inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm của xe giờ đây đã trở nên bệ vệ hơn với kích thước to bản và núm chuyển số đã thay thế cho cần số truyền thống. Vô-lăng 3 chấu bọc da là chi tiết quen thuộc của Hyundai Santa Fe và được tích hợp đầy đủ các phím bấm chức năng. Trong khi đó, cụm đồng hồ sau vô-lăng của SantaFe dạng Digital giống Kia Sorento vừa ra mắt Việt Nam. Xe có ghế ngồi bọc da với tính năng sưởi ấm/làm mát và chỉnh điện hàng ghế trước. Không gian các hàng ghế của mẫu SUV này ở mức đủ dùng, không quá rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế thứ 3. Hyundai SantaFe cũng giống như nhiều mẫu xe Hàn Quốc khác với khá nhiều trang bị tiện nghi như sưởi vô-lăng, các chế độ lái, cảnh báo va chạm, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, sưởi ấm/làm mát ghế... Thay đổi đáng chú ý trên Hyundai SantaFe 2021 đến từ động cơ. Theo đó, mẫu SUV này sử dụng máy tăng áp 2.5L SmartStream mới cho công suất 277 mã lực kết nối với hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh tùy chọn. Ngoài ra, ở thị trường quốc tế, khách hàng có thểm lựa chọn biến thể Hybrid, nhưng nhiều khả năng nó sẽ không được bán ở Việt Nam. Hyundai SantaFe 2021 được xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất từ Cục an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) với các tính năng an toàn gồm: cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với công nghệ stop-and-go, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, 6 túi khí... Nhiều khả năng, giá xe Hyundai SantaFe 2021 sẽ không thay đổi nhiều so với bản hiện hành. Dự tính, mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường Việt nam vào khoảng giữa năm 2021 theo diện lắp ráp từ TC Motor. Video: So sánh Kia Sorento 2021 và Hyundai SantaFE 2021.

