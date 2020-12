Hyundai SantaFe 2021 cao nhất 1 tỷ đồng, sử dụng động cơ hybrid

Theo trang web chuyên phân tích giá tại Mỹ, Hyundai SantaFe 2021 mới sẽ có giá bán khởi điểm từ 28.025 USD (khoảng 650,8 triệu đồng) cho bản SE cơ sở, tăng 575 USD (khoảng 13,3 triệu đồng) so với bản SE hiện tại. Trong khi đó, biến thể Calligraphy hàng đầu mới của Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ có giá lên tới 43.475 USD (khoảng 1 tỷ đồng), tăng những 2.725 USD (khoảng 63,2 triệu đồng) so với phiên bản cao nhất hiện tại (SantaFe Limited 2020). Tất cả các mức giá trên đều đã bao gồm phí vận chuyển. Tất nhiên với mức giá xe Hyundai SantaFe 2021 tăng nhẹ, nó cũng được đi kèm với một số nâng cấp mới. Bên cạnh diện mạo được "tút tát" bao gồm cả những dải đèn ngày LED đẹp như trên Hyundai Palisade, SantaFe 2021 còn sở hữu một nền tảng khung gầm mới toanh. Nền tảng này hứa hẹn sẽ đem đến cho chiếc SUV khả năng hiệu suất, xử lý lái và an toàn tốt hơn. Đồng thời, nền tảng mới cũng mở đường cho Santa Fe bước vào thế giới điện hóa. Calligraphy là một biến thể mới được thêm vào dòng sản phẩm SantaFe từ model 2021 và đây là bản cao cấp nhất. Xe được trang bị nội thất bọc da Nappa, lưới tản nhiệt độc đáo, trang trí mới cho cửa và ghế ngồi, trần xe lót bằng da lộn sinh thái, màn hình HUD màu, hệ thống đèn nền mở rộng và mâm xe 20 inch độc quyền. Ngoài ra, xe còn có động cơ tăng áp 2.5L và hệ dẫn động bốn bánh. Đặc biệt hơn, SantaFe sẽ là chiếc SUV đầu tiên của Hyundai nhận được hệ thống truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6L 4 xi-lanh, máy phát điện 13 kW và động cơ điện 44 kW, cho tổng công suất đầu ra là 225 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm. Hyundai SantaFe 2021 bản thường dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay trong khi những chiếc xe hybrid sẽ phải chờ đến năm sau. Video: Chi tiết xe SUV Hyundai SantaFe 2021 thế hệ mới

