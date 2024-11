Hyundai ra mắt ôtô điện chạy pin nhiên liệu hydro Initium

Là một trong những nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới, hãng xe Hyundai không chỉ là tiên phong trong lĩnh vực xe chạy động cơ đốt trong (ICE) mà còn đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong công nghệ truyền động điện. Tại một số thị trường như Ấn Độ, Hyundai còn đưa ra các giải pháp đáng khen ngợi cho xe chạy bằng khí nén tự nhiên (CNG), minh chứng cho sự đa dạng hóa sản phẩm và chiến lược thân thiện với môi trường của hãng. Giờ đây, Hyundai tiếp tục mở rộng tham vọng với công nghệ Hydro thông qua việc ra mắt mẫu xe concept mới mang tên Hyundai Initium chạy pin hydro, thể hiện rõ cam kết của hãng với tương lai bền vững.Hyundai Initium Concept mới - mẫu xe đánh dấu bước tiến của hãng trong lĩnh vực Hydro với kế hoạch phát hành một phiên bản thương mại sử dụng pin nhiên liệu Hydro (FCEV) vào nửa đầu năm 2025. Initium Concept sẽ được trưng bày tại hai triển lãm lớn, LA Auto Show và Auto Guangzhou vào tháng 11 năm 2024. Tại sự kiện “Clearly Committed” tổ chức tại Hyundai Motorstudio Goyang, Initium Concept đã có màn ra mắt toàn cầu và là chiếc xe đầu tiên mang ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai - “Nghệ Thuật Thép” (Art of Steel). Theo tiếng Latin, “Initium” có nghĩa là khởi đầu, tượng trưng cho bước tiến mới của Hyundai sau 27 năm nghiên cứu và phát triển công nghệ pin nhiên liệu Hydro. Initium Concept ra đời cùng ngôn ngữ thiết kế mới “Nghệ Thuật Thép,” đại diện cho tầm nhìn phát triển dòng xe Hydro của Hyundai trong tương lai. Điểm nhấn của ngôn ngữ này là ký hiệu “+” thể hiện trên cụm đèn của xe, đóng vai trò như đặc điểm nhận diện riêng cho các dòng xe chạy pin nhiên liệu Hydro (FCEV) của hãng. Initium Concept lấy cảm hứng từ SUV mang đến sự kết hợp giữa cuộc sống đô thị và tính năng mạnh mẽ cho các chuyến phiêu lưu ngoài trời. Thiết kế của Initium có nắp ca-pô phẳng, phần đầu xe mạnh mẽ với chi tiết ốp cứng cáp và các nếp gấp nổi bật trên thân xe, tạo cảm giác bền bỉ và hiện đại. Giá nóc xe với các chi tiết đèn chiếu sáng tạo nên vẻ ngoài độc đáo, dù có thể sẽ không hợp pháp tại một số quốc gia khi xe lưu hành trong phân khúc xe chở khách (PV). Ngoài ra, bộ mâm hợp kim khí động học 21 inch giúp Initium Concept thêm phần cơ bắp, trong khi kính sau của xe lại gợi nhớ đến mẫu Pontiac Aztec. Ở phía sau, Initium sở hữu thiết kế cửa hậu gọn gàng với cụm đèn hậu ký hiệu “+” và đèn phanh LED bốn điểm, biểu tượng chữ “H” trong mã Morse - một đặc điểm đặc trưng của Hyundai trong các mẫu xe mới nhất. Điểm nổi bật nhất của Initium Concept chính là hệ thống truyền động Hydro, cho phép xe di chuyển lên tới 650 km chỉ với một lần nạp nhiên liệu. Pin nhiên liệu tạo ra điện để sạc pin dung lượng lớn, cung cấp năng lượng cho động cơ điện 150 kW (201 mã lực). Initium Concept còn tích hợp tính năng V2L (Vehicle to Load) cho phép cung cấp điện từ xe cho các thiết bị ngoại vi, cùng với hệ thống tăng cường độ cứng cấu trúc và hệ thống 9 túi khí để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách. Initium Concept không chỉ là một mẫu xe thử nghiệm mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược dài hạn của Hyundai đối với công nghệ xe điện Hydro. Với Initium, Hyundai khẳng định cam kết của mình trong việc phát triển các giải pháp giao thông bền vững và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đây hứa hẹn sẽ là một dấu mốc mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của dòng xe FCEV của Hyundai trong tương lai. Video: Xem chi tiết Hyundai Initium Concept mới.

