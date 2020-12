Hyundai Palisade 2021 báo giá từ hơn 1 tỷ đồng tại Úc

Mẫu xe SUV cỡ lớn H yundai Palisade 2021 mới vừa được giới thiệu ở Úc. Tại đây, Hyundai Palisade sẽ có giá khởi điểm từ 44.968 USD (1,03 tỷ đồng) cho phiên bản máy xăng tiêu chuẩn và 47.966 USD (1,109 tỷ đồng) cho phiên bản máy dầu tiêu chuẩn. Riêng giá xe Hyundai Palisade Highlander cao cấp nhất sẽ có giá dao động từ 53.212 USD (1,23 tỷ đồng) đến 56.210 USD (1,3 tỷ đồng). Hyundai Palisade ra mắt cuối 2018. Đây là cái tên được hãng xe Hàn định vị để cạnh tranh với Kia Telluride, Ford Explorer, Toyota Highlander, Honda Pilot, Mazda CX-9. Palisade 2021 đang là mẫu SUV lớn nhất của Hyundai. Xe sở hữu kích thước dài 4.980 mm, rộng 1.976 mm, cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Palisade mang ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai với kiểu tạo hình các chi tiết to lớn, bề thế. Mặt trước là lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn với viền mạ chrome cơ bắp. Đèn pha LED định vị ban ngày nằm phía trên cụm đèn pha chính tách biệt giống đàn em Santa Fe. Palisade có không gian nội thất khá rộng rãi với 3 hàng ghế bọc da Nappa. Khách hàng tại Úc vẫn có thể lựa chọn cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ cho xe. Palisade 2021 tiêu chuẩn trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10,25 inch, tương thích Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, hệ thống định vị-điều hướng với tính năng cập nhật giao thông thời gian thực. Bên cạnh đó, xe cũng trang bị tính năng chống ồn từ môi trường, Driver Talk, màn hình màu TFT 7 inch, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh Infinity. Trong khi đó, Palisade Highlander 2021 được trang bị tốt hơn với bộ mâm hợp kim 20 inch. Đèn trước sau sử dụng công nghệ LED, màn hình quan sát 360 độ, cửa cốp chỉnh điện, ghế da Nappa, lót trần bằng da lộn, màn hình hiển thị kính lái HUD, rèm cửa sau, chức năng sưởi và thông gió cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời, vô lăng sưởi, v.v. Cả hai phiên bản máy xăng và máy dầu đều trang bị những tính năng an toàn tiêu chuẩn như: Hệ thống tránh va chạm điểm mù, Cảnh báo tiền va chạm, Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ chống lệch làn, Tránh va chạm xe cắt ngang phía sau, camera lùi, Hỗ trợ ổn định rơ moóc, Giám sát áp suất lốp, Ga tự động thông minh với tính năng dừng/ đi và đèn pha thích ứng Ở bản máy xăng, Hyundai Palisade trang bị động cơ V6 3.8L cho công suất 291 mã lực và mô-men xoắn 355 Nm. Sức mạnh được dẫn xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống dẫn động AWD được trang bị riêng cho bản máy dầu đi cùng động cơ 2.2L, cho công suất 197 mã lực và momen xoắn 440 Nm. Xe vẫn được trang bị hộp số tự động 8 cấp. Tiêu hao nhiên liệu của xe rơi vào mức 7,3l/100km - tiết kiệm hơn 3,4 l/100km so với bản máy xăng Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Palisade đã được TC Motor nhập về trong năm nay với mục đích nghiên cứu thị trường nhưng chưa có thông báo về việc bán ra. Giá bán dự kiến tại Việt Nam cho mẫu SUV này là 1,87 tỷ đồng. Video: Ngắm SUV full size cỡ lớn Hyundai Palisade.

