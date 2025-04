Hyundai Elantra 2025 từ 480 triệu tại Philippines, chờ về Việt Nam

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Manila 2025 (MIAS 2025) tại Philippines, Hyundai Elantra 2025 mới ra mắt đã đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của dòng sedan hạng C trong bối cảnh xu hướng SUV đang ngày càng được ưa chuộng. Đây được xem là động thái chiến lược nhằm giữ vững sự hiện diện của Hyundai trong phân khúc sedan. Mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2025 được phát triển dựa trên bản nâng cấp giữa vòng đời từng ra mắt năm 2023, nhưng được tinh chỉnh mạnh về mặt thiết kế nhằm hướng đến hình ảnh trẻ trung, thể thao hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thanh mảnh, nối liền với lưới tản nhiệt hình thang cách điệu dạng nan đan xen, tạo cảm giác sắc sảo và hiện đại. Phía sau xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều ngang đuôi xe, kết hợp cùng cánh gió đúc liền kiểu “ducktail” và chi tiết khuếch tán gió phía dưới. Thiết kế tổng thể tạo nên hình ảnh khỏe khoắn, thể thao nhưng không kém phần thanh lịch. Ngoài ra, Elantra mới được cung cấp nhiều tùy chọn kích thước la-zăng từ 15 đến 18 inch, trong đó mâm 18 inch thiết kế thể thao là trang bị tiêu chuẩn cho biến thể hiệu năng cao N-Line. Bên trong khoang lái, Elantra 2025 nổi bật với cụm hai màn hình 10,25 inch, một cho đồng hồ kỹ thuật số, một cho hệ thống giải trí trung tâm. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và có điều hòa tự động. Ghế trước được thiết kế dày dặn, bọc da toàn bộ. Không gian nội thất được hoàn thiện với phong cách tối giản nhưng tinh tế, hướng đến người dùng trẻ hiện đại và gia đình nhỏ. Ngoài ra, Elantra 2025 mới còn được trang bị gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense. Gói Hyundai SmartSense bao gồm các tính năng như: điều khiển hành trình thích ứng (adaptive cruise control), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, phanh tự động khẩn cấp và giám sát điểm mù. Hệ thống này giúp mẫu sedan hạng C của Hyundai tăng sức cạnh tranh trong phân khúc, nơi các đối thủ như Honda Civic hay Toyota Corolla Altis đã có nhiều năm dẫn dắt về công nghệ và thương hiệu. Hyundai Elantra 2025 tại Philippines có ba tùy chọn động cơ phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên, công suất 128 mã lực và mô-men xoắn 155 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Bản Elantra N-Line cao cấp sẽ được trang bị động cơ tăng áp 1.6L T-GDi, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn. Thứ ba là tùy chọn hybrid sử dụng động cơ 1.6L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 147 Nm. Hệ truyền động này đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp, giúp tối ưu hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, hướng đến người dùng đô thị và khách hàng đề cao yếu tố “xanh”. Tại thị trường Philippines, mức giá xe Hyundai Elantra 2025 được phân phối với năm phiên bản, cùng mức giá dao động từ 1,065 - 1,795 triệu peso (tương đương khoảng 480 - 810 triệu đồng. Dự đoán, mẫu xe sedan cỡ C này sẽ sớm về Việt Nam. Video: Xem chi tiết Hyundai Elantra 2025 thế hệ mới.

