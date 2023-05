Hyundai i20 đã được bổ sung phiên bản nâng cấp để trình làng

Tại thị trường châu Âu, Ford Fiesta là một đối thủ mạnh trong phân khúc xe hatchback cỡ nhỏ. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, hãng Ford đã lên kế hoạch khai tử mẫu xe này sau 47 năm, nhường lại sân chơi cho những đối thủ như Hyundai i20. Tận dụng điều này, hãng Hyundai đã tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của i20 ở thị trường châu Âu. Ở phiên bản nâng cấp, Hyundai i20 chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe Hàn Quốc này có thêm dải đèn LED định vị ban ngày và cản trước mới. Lưới tản nhiệt của Hyundai i20 2024 cũng đã được thay đổi tạo hình bên trong. Logo của hãng không còn nằm trong lưới tản nhiệt mà chuyển lên phía trên, tương tự nhiều mẫu xe đời mới của Hyundai. Thay đổi tiếp theo của Hyundai i20 2024 xuất hiện ở bên sườn với vành la-zăng mới có đường kính 16 inch hoặc 17 inch, tùy phiên bản. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu LED và 3 màu sơn ngoại thất mới. Trong đó, có màu sơn vàng chanh Lucid Lime khá nổi bật và hướng đến giới trẻ. Khi mua xe màu này, khách hàng có thể chi thêm tiền cho gói nội thất Lucid Lime để bổ sung những chi tiết màu vàng chanh cho ghế, tapi cửa và các nút bấm. Bên trong xe, Hyundai i20 2024 cũng được nâng cấp nhẹ về mặt công nghệ với bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch và cổng USB Type C. Màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch của xe không có gì thay đổi nhưng thêm tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi. Để đáp ứng quy định về an toàn tại châu Âu, Hyundai i20 2024 có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đạp xe và hệ thống hỗ trợ bám làn đường. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe hạng B này vẫn là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L như cũ, tạo ra công suất tối đa 99 mã lực hoặc 118 mã lực. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Hiện giá bán của Hyundai i20 2024 tại thị trường châu Âu chưa được hé lộ. Trong thời gian tới, có thể sẽ đến lượt Hyundai i20 N được nâng cấp với động cơ xăng tăng áp 1.6L mạnh 201 mã lực và hộp số sàn 6 cấp. >>> Mời độc giả xem thêm video Hyundai-Kia recall: turn signal can flash in wrong direction:

