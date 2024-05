Hyundai Grand i10 2024 giá rẻ sắp bán tại Việt Nam có gì?

Hyundai Grand i10 thế hệ hiện tại đã ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 8/2021. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu xe hạng A này chuẩn bị được bổ sung phiên Hyundai Grand i10 bản nâng cấp. Khi công bố kết quả bán hàng tháng 4/2024, Tập đoàn Thành Công (TC Group) đã công bố kế hoạch giới thiệu Hyundai Grand i10 2024 tại Việt Nam. Theo Hyundai Thành Công, mẫu xe này hiện đang trong giai đoạn giải phóng hàng tồn để chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp. Hiện hãng chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hyundai Grand i10 mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe được áp dụng một số thay đổi tương tự Hyundai Grand i10 Nios đang bán ở thị trường Ấn Độ. Ra mắt tại Ấn Độ vào hồi tháng 1/2023, Hyundai Grand i10 2024 nâng cấp đã được cải tiến thiết kế, bổ sung công nghệ và tính năng an toàn. Theo đó, mẫu xe hạng A này được trang bị lưới tản nhiệt lớn hơn với mắt lưới hình tổ ong sơn màu đen, tạo cảm giác thể thao hơn. Cản trước cũng đã được làm mới cho phù hợp với thiết kế của lưới tản nhiệt. Thay đổi tiếp theo của Hyundai Grand i10 là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế hình chữ "Y" mới thay vì hình chữ "V" như đời cũ. Ngoài ra, đèn này còn được chuyển vị trí từ bên trong lưới tản nhiệt sang hai bên đầu xe và bao quanh khe gió. Khu vực bên sườn của mẫu xe hạng A này đương nhiên giữ nguyên như cũ, trừ vành la-zăng. Xe tại Ấn Độ được trang bị bộ vành hợp kim 15 inch với thiết kế 5 chấu và phay xước 2 màu. Ở phía sau, Hyundai Grand i10 được nâng cấp ở cụm đèn hậu LED. Không chỉ thay đổi thiết kế, 2 đèn hậu còn được nối liền với nhau bằng dải đèn mỏng nằm vắt ngang cửa cốp. Bên trong xe, Hyundai Grand i10 tại Ấn Độ không thay đổi nhiều về mặt thiết kế. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ bổ sung ghế bọc nỉ màu xám mới, vô lăng bọc da, hệ thống đèn dưới sàn đặt chân và tay nắm cửa bằng kim loại cho xe. Chưa hết, xe còn có thêm những trang bị mới như đèn pha tự động, cổng USB Type C, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc ghế trẻ em ISOFIX và cảnh báo áp suất lốp. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, và điều hòa tự động vẫn giữ nguyên như cũ. 4 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, khóa cửa tự động cảm biến tốc độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử cũng được trang bị tiêu chuẩn cho mẫu xe hạng A này ở Ấn Độ. Trang bị tùy chọn của xe gồm có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn pha tự động, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, móc ghế trẻ em ISOFIX và gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 có 2 tùy chọn động cơ với dung tích 1.2L. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe ở Việt Nam tiếp tục dùng động cơ xăng Kappa 1.2L MPI, sản sinh công suất cực đại 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm như phiên bản cũ. Động cơ đi kèm kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, tùy phiên bản. Giá bán của Hyundai Grand i10 nâng cấp tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe hiện đang được bán với giá từ 360 - 455 triệu đồng. Video: Đánh giá Hyundai Grand i10 tại Việt Nam.

